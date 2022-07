Recordaantallen op Gentse Feesten: hoeveel groter kunnen ze worden?

“Wat het grootste verschil is met de vorige editie?” De bassist van de Limburgse coverband Nerveus, die net het plein op de Groentenmarkt plat gespeeld hebben, moet niet lang nadenken. “Er is zeker een verschil in energie. Iedereen is zo uitgelaten. Dat is die knaldrang zeker?”

Wie al vaker naar de Gentse Feesten ging, weet dat een aantal dingen steeds terugkomen. Elke editie ontdek je nieuwe bands, al ware het een tweetal dat met huis-, tuin- en keukenmateriaal de Beatles coveren in de Belfortstraat. Raymond van het Groenewoud dartelt nog steeds rond als een jonge hinde: bijna acht uur duurde zijn marathonafsluiter op zondagavond. En elke editie opnieuw moet je je in het holst van de nacht door een zwetende massa begeven om vrienden terug te vinden met behulp van twee wazige foto’s of even behulpzame berichten als ‘links vooraan bij het podium, ik steek het lichtje van mijn wel gsm op’.

Dat laatste was dit jaar nog een lastigere opdracht. 1.570.000 bezoekers zakten op tien dagen tijd af naar de Arteveldestad. Dat is het hoogste aantal in vijftien jaar en 62 procent meer dan op de laatste editie in 2019. Een groot succes voor cafés en eetkraampjes. Toch hebben die hogere recordaantallen niet tot meer overlast geleid. Tegenover 2019 liet elke bezoeker 42 procent minder afval liggen, en er werden ondanks het hogere aantal bezoekers ook minder mensen opgepakt door de politie vanwege openbaar dronkenschap of het verstoren van de openbare orde.

Flauwvallen

Toch was het op de piekdagen – ook dankzij de zomerse temperaturen – bijwijlen verstikkend druk in de binnenstad. Een half uur aanschuiven aan de bar of de damestoiletten moesten je erbij nemen, net als de continue porren in de rug of halve bekers bier over je heen krijgen op de Vlasmarkt, waar feestvierend Gent traditioneel afsluit. “Op een bepaald moment kon je gewoon niet meer bewegen, en geraakte je ook amper weg als je dat wou", zegt Tatjana (28), die woensdag op de Vlasmarkt aanwezig was. “Een meisje tikte me op mijn schouder en zei: laat me alsjeblieft door, mijn vriendin gaat flauwvallen. Met die hitte was het er erg bedrukkend.”

Woensdag was met 220.000 bezoekers al geweldig druk geweest. Zaterdag kwam er zelfs nog meer volk naar Gent: met 260.000 bezoekers werd het de drukste Feestendag in jaren. Het werd er zo druk dat zowel de feestzones op Sint-Baafs, Polé Polé, de Korenmarkt, de Groentenmarkt als Zataclan moest worden afgesloten omdat ze volledig vol stonden.

“Het comfort van de bezoekers stond onder druk”, zegt Feestenburgemeester Bram Van Braeckevelt (Groen). “Om de veiligheid te kunnen garanderen, was om één uur een spoedoverleg met de politie. Daar besloten we om het sluitingsuur van de pleinen te verlaten.” Normaal moet om half drie de muziek uit op de meeste podia, maar door het sluitingsuur te verlaten werd een nog grotere exodus vermeden naar de Vlasmarkt, waar tot in de ochtenduren een dj plaatjes draait.

Een dag eerder, op de eveneens drukke vrijdagavond, was het op die Vlasmarkt – bekend van cafés als de Charlatan – al puffen geblazen. “Er waren zo’n 50.000 a 60.000 mensen”, zegt Milan (23), een van de vele sfeerbeheerders die op de Vlasmarkt staat. “Plots moest een ambulance door deze straat, omdat hulpverleners niet door de massa geraakten. Dan duurt het wel even voor je aan een hele meute mensen uitgelegd krijg waarom ze midden de nacht plaats moeten ruimen.”

Leefbaarheid

De vraag dringt zich op hoeveel de Gentse Feesten nog kunnen doorgroeien. Kan het kleine stadscentrum ook meerdere dagen evenveel feestvierders aan als het aantal inwoners die er wonen? “Het kan zeker niet eindeloos blijven groeien", zegt schepen Van Braeckevelt. “Waar er vroeger evaluaties moesten gemaakt worden op basis van schattingen van politie en brandweer, hebben we nu veel meer data over de precieze drukte op elke plaats. Dat gaat ons helpen om nog beter in te schatten hoe we ons het best kunnen voorbereiden op die drukte.”

Toch zal ook volgend jaar de Vlasmarkt voor velen de laatste bestemming blijven. De openingsuren van de andere uren verlengen om de massa te spreiden, zoals zaterdag gebeurde, zal geen standaardpraktijk worden. “Over de sluitingsuren hebben we we met alle pleinen afspraken gemaakt, rekening houdend met de leefbaarheid", zegt Van Braeckevelt. “Daar willen we ons aan houden. Alleen zaterdag was het de juiste beslissing om bij te sturen.”

Ook Gerald Claes, al twintig jaar pleinorganisator van de Vlasmarkt, vindt dat de massa in het epicentrum van de Feesten nog steeds beheersbaar blijft. “Anders dan aan die andere pleinen is er hier het hele jaar door feest. Wij hebben al wat ervaring in de omgang met zatte mensen, ook dit jaar is dat meestal zonder veel problemen verlopen.”

Terwijl de laatste feestvierders op de Vlasmarkt rond 10 uur stilaan plaats ruimen voor de afvalruimers, broedt een tortelduif een ei uit boven de dj-booth. Aan het begin van de feesten heeft het dier er een nest gemaakt tussen de geluidskabels en het lijkt niet meteen van plan om te vertrekken. “Is dat niet symbolisch?”, zegt An Gyselinck, die samen met Claes de Charlatan runt. “De hele week heb ik niets dan liefde gezien in deze stad.”