Recordaantal vacatures: dringend nood aan poetshulpen, verpleegkundigen en leerkrachten

Er waren eind juni ruim 172.000 vacatures bij Belgische ondernemingen. Dat waren er sinds 2012 nooit zo veel. Wie onder meer als poetshulp, leerkracht of verpleegkundige aan de slag wil of kan, is meteen verzekerd van werk. In de horeca en de bouw is het tekort momenteel nijpend.

De heropleving van de economie na corona laat zich ook duidelijk blijken in het aantal openstaande arbeidsplaatsen in onze ondernemingen. Het aantal vacatures piekte eind juni op liefst 172.437 - ruim een vijfde (+21,81%) meer dan in de drie maanden daarvoor en het hoogste aantal in bijna 10 jaar. Dat blijkt uit de recentste gegevens van statistiekbureau Statbel. In Vlaanderen kwamen er van april tot en met juni liefst 23.021 jobaanbiedingen bij. Met 66% van alle Belgische vacatures is het aantal openstaande betrekkingen in de Vlaamse bedrijven het grootst.

Bij VDAB alleen al waren eind augustus 66.476 jobs vacant. In augustus 2019, dezelfde maand voor corona, waren dat er nog een kwart (16.462) minder. “De grootste vraag wat betreft het aantal vacatures is die naar schoonmakers”, zegt Joke Van Bommel van VDAB. “Vooral aan poetshulpen aan huis, volgens het systeem van dienstencheques, is de nood groot. Maar ook voor verpleeg- en zorgkundigen, leerkrachten, magazijnmedewerkers en administratief bedienden nam de vraag alleen nog maar toe.”

In Vlaanderen raken volgens Statbel bijna 5 (4,69) op de 100 arbeidsplaatsen momenteel niet ingevuld. In de horeca zijn dat er zelfs ruim 10, in de bouw 8. Tegelijk zijn meer dan 6 (6,3) op de 100 Vlamingen uit de beroepsbevolking op zoek naar een job. De verklaring volgens VDAB: de competentiekloof. “Er zijn wel werkzoekenden op de arbeidsmarkt die zich aanbieden, maar ze voldoen dikwijls niet omwille van bijvoorbeeld een gebrek aan de juiste opleiding of ervaring. Typische voorbeelden hiervan zijn de zorgsector en het onderwijs.

Het aantal jonge instromers met het vereiste diploma is er veel kleiner dan het aantal personeelsleden dat er momenteel met pensioen gaat. Dat maakt dat er structurele tekorten ontstaan. Enige mogelijkheid is mensen via de zij-instroom uit andere sectoren aan te trekken: een extra grote uitdaging omdat die natuurlijk over de juiste competenties en diploma’s moeten beschikken. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor andere knelpuntberoepen als ICT-ontwikkelaar, technisch installateur of onderhoudstechnicus.”

Ook al speelt het probleem opleiding minder voor jobs als poetshulp, zorgkundige, winkel- en horecamedewerker, ook daar gelden volgens Van Bommel competentievereisten. “Niet iedereen die een plateau kan vasthouden is daarom ook geschikt als kelner.” Al schrikken voor dergelijke jobs vooral toch de specifieke arbeidsomstandigheden af: de vaak fysieke inspanningen die moeten worden geleverd, het avond- en weekendwerk en de doorgaans lage verloning. “We horen het vanuit de sector geregeld: om in de horeca te werken moet je daar een passie voor hebben.”