Reconstructie van de verijdelde aanslag op de Miss België-verkiezing: ‘Dit hebben we nog nooit meegemaakt’

Alles begint met een alarmerende melding bij de politie in Limburg: Peter C., een man van 46 uit Lommel, is in een huurwagen op weg naar de Miss België-verkiezing in Plopsaland De Panne. Hij heeft zware wapens bij zich en wil een aanslag plegen. Wanneer zijn gsm-signaal wordt opgepikt vlak bij de zaal, wordt duidelijk dat er écht geen tijd meer te verliezen is. Een reconstructie.

“Er is een mogelijke aanslag vermeden.” Dat meldt het federaal parket zaterdag iets voor 20 uur, terwijl de gasten nietsvermoedend een glaasje champagne staan te drinken in de foyer van het Proximus Theater, in Plopsaland. Een halfuur later moet de Miss België-verkiezing beginnen, maar dat is buiten Peter C. gerekend.

Eerder die dag is er verontrustende informatie over de veertiger uit Lommel binnengekomen bij de lokale politie. C. heeft aangekondigd dat hij een schietpartij plant tijdens de missverkiezing. Die melding zou volgens sommige bronnen gekomen zijn van een Nederlandse privédetective, die op de hoogte was van C.’s plannen. Hoe de detective dat te weten gekomen zou zijn en wat zijn link is met de Limburger, is nog niet bekend.

Wapenvergunningen

Zowel de lokale als federale politiekorpsen schieten onmiddellijk in actie. In hun databases zien de speurders dat C. niet gekend is bij de veiligheids- of politiediensten, maar dat hij wel een wapenvergunning heeft én vijf wapens bezit. Hij moet dus absoluut onderschept worden. Wanneer ze bij hem thuis gaan aanbellen, zouden ze zijn vrouw aangetroffen hebben. Zij vertelt hen dat C. naar de kust is vertrokken voor zijn werk.

Het Proximus Theater in Plopsaland. Beeld Joel Hoylaerts / Photonews.

Iedereen is in de hoogste staat van alertheid, aan de E40 bij Adinkerke en de omgeving van Plopsaland krioelt het van de politiewagens. Er wordt gezocht naar een huurwagen. C. is immers niet met zijn eigen wagen vertrokken: hij heeft een zwarte Tesla Model 3 gehuurd bij een Duits autoverhuurbedrijf, Hertz.

De politie probeert de man te lokaliseren via zijn gsm-signaal. Dan wordt duidelijk dat er écht geen tijd meer te verliezen is. Zijn signaal wordt opgepikt in de buurt van Plopsaland, waar de parking al sinds 16.30 uur afgesloten is. Daar ziet een agent op een motorfiets rond 17.30 uur een wagen met de herkenbare sticker van Hertz. Agenten stappen op de wagen af, waarin naast Peter C. ook een Nederlandse dame blijkt te zitten — een dertiger. De twee zien er niet bepaald uit als de andere gasten: ze dragen geen galakledij en C. heeft een muts op. Dan blijkt dat hij ook een geladen Glock-pistool bij zich heeft — én twee tickets voor de verkiezing, die hij op voorhand heeft gekocht.

Chemisch gas

Naast zijn Glock liggen er nog vijf bijhorende laders, met telkens vijftien patronen in de wagen — genoeg munitie om 90 keer te schieten dus. In de koffer ligt ook een jachtgeweer van kaliber 12, met patronen. C. heeft ook rekening gehouden met schoten in zijn richting, want hij heeft een kogelwerend vest, knelverbanden en een product om schotwonden te verzorgen bij zich. Ook in de koffer: een bidon met een chemisch gas. Het is voorlopig niet duidelijk wat er precies in zit — het gerechtelijk labo is een onderzoek gestart.

Het duo wordt opgepakt en meegenomen door de politie. Een zorgwekkende vaststelling: Peter C. heeft maar twee wapens bij zich, terwijl er vijf op zijn naam geregistreerd staan. Er is dus een kans dat er nog wapens of explosieven verstopt zijn. De politie neemt geruime tijd na de arrestatie dus alsnog het zekere voor het onzekere: de zaal moet volledig gescreend worden.

Rumoer in inkomhal

Enkele minuten later weerklinkt door de speakers een boodschap voor de aanwezigen. “Er is een korte vertraging vanwege een veiligheidsissue. We gaan de live-uitzending met een uur uitstellen”, is in de foyer te horen. De toeschouwers verzamelen in de inkomhal. Van paniek is nog geen sprake: de meesten weten niet wat er precies aan de hand is en wachten rustig af met een drankje.

De politie stapt de zaal binnen om een sweeping te doen. Beeld Joel Hoylaerts

Maar bij de crew van de show is het intussen alle hens aan dek. De zaal wordt hermetisch afgesloten. Aan elke ingang worden hulpdiensten geplaatst, terwijl tientallen politieagenten en explosievenhonden elk hoekje van de zaal doorzoeken. “Dit hebben we nog nooit meegemaakt”, zegt Steve Van den Kerkhof, de baas van Plopsaland, tijdens de zoektocht. “Momenteel is de politie alles aan het onderzoeken. Meer weet ik ook niet... De wereld loopt vol zotten.”

Intussen ontstaat er stilaan meer rumoer in de inkomhal. Het nieuws over de vermeden aanslag verspreidt zich en de gemoederen lopen hoog op. “Zouden we nog blijven?”, vragen de gasten zich luidop af. De finalistes worden afgeschermd en krijgen niet alle details te horen, om te voorkomen dat ook bij hen paniek uitbreekt. Ze mogen geen gsm bij zich hebben en niet in contact komen met de pers.

The show must go on

Tegelijk voert de politie aan de andere kant van het land huiszoekingen uit, zowel in C.’s huis, in de straat Bonenven in Lommel, als in Overpelt en Herentals. Rond 21.25 uur komt enigszins geruststellend nieuws: twee van de drie ontbrekende wapens zijn bij de huiszoekingen teruggevonden. Het laatste blijft echter spoorloos. Maar het doorzoeken van de zaal heeft niks opgeleverd, dus wordt die vrijgegeven. Er volgt een zucht van opluchting bij de crew: “The show must go on”, klinkt het, terwijl de deuren weer opengaan.

Net geen 1.400 personen nemen plaats in de zaal. Guy D’Hooghe, de man van Darline Devos, stapt een halfuurtje later het podium op: “Bedankt voor jullie begrip. We gaan er een mooie avond van maken!” Het is intussen 22 uur. Nadat ze twee uur in afzondering hebben gezeten, stappen de 32 finalistes het podium op. Met een stralende glimlach, alsof er niets gebeurd is. Om 0.30 uur zit de show erop: de 21-jarige Emilie Vansteenkiste is verkozen tot Miss België 2023.

Het is 22 uur en "the show must go on". Beeld Joel Hoylaerts / Photonews

Vriendin van een vriendin

Zondagochtend meldt het federaal parket dat de zaak toevertrouwd wordt aan een Brugse onderzoeksrechter. Die moet beslissen of Peter C. en de Nederlandse passagier bij hem voorgeleid worden. De vrouw lijkt voorlopig nergens van verdacht te worden. Het zou “een vriendin van een vriendin van C.” zijn, die verklaard heeft dat ze niet op de hoogte was van zijn plannen. Ze kwam enkel mee “om de show te zien”. Of dat klopt, wordt nog onderzocht.

Rond 14 uur arriveert C. dan met zijn advocaat Walter Van Steenbrugge bij de onderzoeksrechter in Brugge. Anderhalf uur lang wordt hij verhoord door de onderzoeksrechter, die besluit om hem aan te houden op verdenking van terroristische moord. Vrijdag verschijnt hij voor de raadkamer in Brugge, die moet oordelen of hij in de cel blijft.