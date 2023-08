Rechtse regering Italië begint afbraak van ‘burgerinkomen’ met een cryptisch sms’je

Volgens de regering-Meloni horen alleen mensen die fysiek niet in staat zijn om te werken, in aanmerking te komen voor een uitkering. Meloni liet eerder dit jaar al weten dat zij vond dat mensen alleen maar lui werden van een uitkering. De 169.000 getroffen gezinnen waren gezinnen waarin iedereen tussen de 18 en 60 jaar geschikt was te werken. Zij zijn bij lange na niet de laatsten die hun uitkering kwijt zijn.

1,7 miljoen Italiaanse gezinnen, zo’n 3,6 miljoen mensen, ontvangen sinds 2019 het ‘burgerinkomen’ van gemiddeld 582 euro per maand. Vanaf september ontvangen 436.000 mensen nog maar 350 euro per maand, waarvan zij om- en bijscholing moeten betalen om aan een baan te komen. Volgens het Italiaanse Rai News krijgen in augustus en september nog eens 80.000 gezinnen te horen dat hun ‘reddito di cittadinanza’ wordt stopgezet. Vanaf 1 januari 2024 wordt de uitkering helemaal afgeschaft voor iedereen tussen de 18 en 60 jaar, die geschikt is om te werken. Meloni wil op deze manier 700 miljoen euro bezuinigen.

De regering had de maatregel al in januari aangekondigd – het was een van de beloften in de verkiezingscampagne van Meloni – maar de abruptheid waarmee die uiteindelijk werd bekendgemaakt, maakte veel mensen woedend. Een cryptisch sms’je van één zin was alles wat de mensen kregen: “Verzoeken voor burgerloon opgeschort onder artikel 48 van decreet 20/23, in afwachting van overname door sociale diensten.”

Bij de uitkeringsinstantie INPS kwamen meteen honderden telefoontjes binnen van mensen die wilden weten wat dat betekende. Toen de betekenis van de mededeling doordrong, gingen duizenden mensen de straat op om te protesteren. De grootste protesten waren in het arme Napels, waar relatief de meeste uitkeringsontvangers wonen. In het parlement ontspon zich een felle discussie waarin Giuseppe Conte van de Vijfsterrenbeweging, die de uitkering in 2019 had ingevoerd, zei dat Meloni ‘met de levens van mensen’ speelde. Woest werd er vooral gereageerd op het feit dat het ingrijpende besluit via een sms’je werd bekendgemaakt: een schandalige manier van doen, vond de oppositie.

Tegenvallers

Meloni had bij haar aantreden een radicaal ander economisch beleid beloofd, maar de resultaten daarvan vallen volgens deze week verschenen cijfers nogal tegen. De Financial Times meldt dat het herstel van Italië veel minder snel gaat dan werd gedacht. De Italiaanse economie is in het tweede kwartaal met 0,3 procent gekrompen. In de rest van de Europese Unie is de economie juist met 0,3 procent gegroeid.

Volgens het ministerie van Economische Zaken worden deze tegenvallers veroorzaakt door factoren van buitenaf, waar de regering geen vat op heeft, maar de oppositie denkt daar duidelijk anders over. Ubaldo Pagano van de Democratische partij, bijvoorbeeld, haalde na het bekend worden van de cijfers meteen hard uit: “Dit is geen pech, het is het resultaat van flagrant onvermogen van de regering.”

De inflatie in Italië is in juli wel iets gedaald, maar bedraagt nog altijd 6,4 procent, en de vooruitzichten zijn niet goed. Reuters meldde donderdag dat een plan van de regering om de prijzen van dagelijkse consumptiegoederen te drukken is vastgelopen. De industrie weigert prijsafspraken te maken, en daarom doen ook de winkeliers en supermarktketens niet mee.