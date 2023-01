Rechterhand van Russische oppositieleider Navalny: ‘Het feit dat Russen bang zijn en zwijgen, heeft slechts één verklaring’

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny zit dinsdag twee jaar in een strafkolonie, vanwaar hij geregeld weet te berichten. Intussen zet zijn rechterhand Maria Pevtsjich vanuit Londen zijn werk voort. ‘Men moet weten dat het anno 2023 volkomen onaanvaardbaar is voor Poetin te werken.’

De laatste keer dat Maria Pevtsjich in Rusland was, maakte ze een werkreis waarbij haar baas werd vergiftigd met zenuwgif. De Russische staatstelevisie wees meteen na de mislukte moordaanslag een dader aan: zij.

Pevtsjich (35), de rechterhand van oppositieleider Aleksej Navalny, loopt append door Londen, haar huidige woonplaats. Via haar iPhone heeft ze voortdurend contact met haar collega’s, die ook naar het buitenland moesten vluchten om een gevangenisstraf te vermijden. Samen zetten ze het werk voort van Navalny, die in Berlijn herstelde van de vergiftiging en bij zijn terugkeer naar Rusland meteen werd opgesloten in een strafkolonie – dinsdag zit hij precies twee jaar vast.

De Russische oppositieleider Navalny tijdens een rechtszaak twee jaar geleden. Beeld AFP

Pevtsjich is al twaalf jaar het hoofd van het onderzoeksbureau van Navalny’s anticorruptieorganisatie en ze denkt te weten hoe ze Poetin kan verzwakken: door de president en diens ondergeschikten voor de Russische bevolking te ontmaskeren als corrupte moordenaars (in een van de op YouTube geplaatste onderzoeken bewees ze dat Poetins veiligheidsdienst achter de vergiftiging van Navalny zat). En door hun buitenlandse bezittingen op te sporen en te laten innemen door westerse regeringen.

Maar ze weet ook: hoe harder ze Poetin raakt, des te gruwelijker de behandeling in de gevangenis kan worden voor Navalny. De afgelopen maanden zit Navalny bijna onafgebroken in de isoleercel, zo blijkt uit de berichten die hij vanuit de gevangenis stuurt.

12 januari 2023

Een maand geleden hebben ze een gestoorde gek opgesloten in de cel tegenover mij. Eerst dacht ik dat hij toneel speelde. Schreeuwen, grommen, slaan, blaffen, ruziën met zichzelf in drie verschillende stemmen. Maar ik geloof niet meer dat hij doet alsof. Geen normaal mens kan dagelijks, een maand lang, 14 uur overdag schreeuwen en 3 uur in de nacht. De afgelopen maand ben ik gek aan het worden.

Nou heb ik iets wonderbaarlijks ontdekt: deze malloot zat ergens anders opgesloten (hij heeft 24 jaar gekregen voor het doden van iemand) en ze hebben hem speciaal hierheen overgeplaatst. En nu houden ze hem voortdurend in een isoleercel vast zodat hij mij kan vermaken.

Ik moet toegeven dat dit plan werkt: ik verveel me nooit en krijg geen nachtrust. Zoals jullie weten is slaaponthouding een van de meest effectieve martelmethoden, maar formeel gezien kan ik niet klagen: hij is een gevangene net als ik, zit ook in een isoleercel en het is aan de leiding te beslissen wie in welke cel wordt geplaatst.

Denkt u dat het Kremlin Navalny geestelijk probeert te breken?

Pevtsjich: “Natuurlijk. Ze martelen hem voortdurend. Ze zullen allerlei creatieve ideeën bedenken om dat te blijven doen. Nu doen ze dat via die gestoorde gek en via een man die ze inzetten als biologisch wapen. Ze brengen die man naar de ziekenboeg om hem besmet te krijgen met covid of iets dergelijks en daarna zetten ze hem bij Navalny in de strafcel. Wordt Navalny niet ziek, dan gaat die man nog een keer heen en weer. Nu is Navalny eindelijk ziek.”

Hoe komen Navalny’s berichten naar buiten?

“Hij dicteert ze aan zijn advocaten. Hij mag met advocaten praten en de advocaten mogen aantekeningen maken.”

U en uw team staan ook onder druk. Sommige van uw collega’s in Rusland zitten in de gevangenis. De vader van uw collega Ivan Zjdanov is opgesloten in een strafkolonie. Heeft u weleens op instorten gestaan?

“Nee. Hoe moeilijker het wordt, des te vastberadener en agressiever we worden. Ik denk niet dat het nog mogelijk is ons bang te maken, want elke grens is overschreden. Ze hebben onze familieleden in de cel gezet, ze hebben collega’s van ons opgesloten, ze hebben Navalny geprobeerd te vermoorden. We zijn elk mogelijk stadium van angst gepasseerd.”

Maria Pevtsjich in Londen: ‘Ze martelen hem voortdurend. Ze zullen allerlei creatieve ideeën bedenken om dat te blijven doen.’ Beeld Carlotta Cardana

Sinds de oorlog lobbyt Navalny’s team bij westerse regeringen om sancties in te stellen tegen ruim zesduizend ‘oorlogsstokers en aannemers van steekpenningen’. Oligarchen, generaals, rechters, propagandisten, veiligheidsagenten. De Europese Unie heeft ruim achthonderd Russen op de sanctielijst gezet.

Een goed begin, vindt Pevtsjich, maar over bijvoorbeeld Nederland is ze niet te spreken. De Nederlandse regering weigert namelijk sancties in te stellen tegen Valeri Gergiev, voormalig chef-dirigent van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, onderwerp van een corruptieonderzoek van Navalny’s team en een vriend van Poetin.

“Het is heel triest en zorgwekkend dat de Nederlandse regering dekking geeft aan zo’n man”, zegt Pevtsjich. “Ik snap niet waarom ze hem in hun land willen hebben.”

Waarom is het belangrijk om iemand als hem te straffen?

“Mensen moeten weten dat het anno 2023 volkomen onaanvaardbaar is om voor Poetin te werken. Als je zoveel van Poetin houdt, als je zoveel van de oorlog houdt, als je denkt dat Oekraïne vol nazi’s zit, blijf dan lekker in Rusland. Geniet van je lievelingsdictator en ga niet half Venetië opkopen of een penthouse in Londen aanschaffen.”

U probeert oligarchen op te zetten tegen Poetin. Kunnen zij Poetin hun wil opleggen? Tot nu toe is het vooral andersom geweest.

“Eén oligarch niet. Twee misschien ook niet. Maar tien? Dan wel.”

U heeft met succes gelobbyd voor de inbeslagname van veel Russische activa in Europa, zoals een jacht van 650 miljoen euro dat volgens u van Poetin is en door Italië aan de ketting is gelegd. Wordt u gedreven door wraak?

“Natuurlijk. Poetin verpest ons leven. Wij verpesten het zijne. We weten hoe bezeten hij is van alles dat duur en opzichtig is. Dat jacht was iets groots voor hem. Het was gloednieuw. Hij had er nog maar drie keer op gevaren. We hebben een nieuw speeltje van hem afgenomen. Tuurlijk is dat leuk.”

21 december 2022

Moet je horen, het blijkt dat Poetins kok Prigozjin (de baas van het Russische huurlingenleger Wagner, red.) in mijn strafkolonie is geweest om veroordeelden te werven voor zijn bataljons. Een ooggetuige: “Hij kwam met een helikopter aangevlogen, alle gevangenen werden bijeengeroepen in het stadion. Prigozjin, klein en kaal, zei: ‘Ik heb zelf tien jaar gebromd, ik roep jullie op om bij de stoottroepen te komen. Na zes maanden verleen ik iedereen gratie, jullie hebben vijf minuten om na te denken.’ Tachtig tot negentig mensen hebben zich aangemeld en daarna kwam er nog een tweede golf.”

Ik denk dat we de verschrikkelijke langetermijngevolgen van deze rekrutering nog niet kunnen overzien. Met een vingerknip worden moordenaars en overvallers met gigantische straffen vrijgelaten. Niet door een rechtbank en zelfs niet door Poetin, maar door een kleine, kale kerel die langs strafkolonies gaat met een verhaal over hoe hij zelf ‘tien jaar heeft gebromd’. En dat allemaal om schaamteloos een stuk land af te pakken van een buurland. De fundamenten van het recht worden in Rusland vernietigd omwille van toekomstige nederlagen in een schandelijke oorlog.

Sinds de oorlog doet u ook veel onderzoek naar corruptie van personen die de invasie leiden, zoals generaal Soerovikin. Kunt u Russen daarmee verrassen?

“Afgaand op de reacties en kijkcijfers: ja, mensen zijn nog steeds verrast. Of misschien niet verrast, maar boos. Vooral nu zo veel mensen buiten de grote steden leningen moeten afsluiten en flats en auto’s verkopen om een vest, een helm of warme sokken te kopen voor hun gemobiliseerde familieleden, die zonder uitrusting naar Oekraïne worden gestuurd.”

Uw collega Ivan Zjdanov reisde afgelopen zomer naar Kiev om Zelensky’s adviseur Michailo Podoljak te ontmoeten. Heeft die reis iets opgeleverd?

“Ik denk het niet. We hebben een goede persoonlijke relatie met Podoljak, maar we hebben geen relatie met Zelensky of anderen. Dat is jammer. Maar we gaan daar niet over klagen. Dit is niet het moment om iets van Oekraïners te eisen.”

Navalny is niet populair onder Oekraïners. Ze zien hem als een Russische nationalist en een imperialist.

“Ze zeggen precies hetzelfde over mij als ik iets tweet dat niet 100 procent pro-Oekraïens is of zo kan worden geïnterpreteerd. Ik ben geen imperialist. Maar ik ga deze discussie niet aan. Ik begrijp dat alles wat Russisch is buitengewoon pijnlijk voor ze kan zijn. En ik ben Russisch. Ik kan dat niet veranderen. Ik accepteer dat er niets is dat wij kunnen zeggen om goed te maken wat er nu gebeurt.”

Nou, er is wel iets. Navalny zei in 2014 dat de annexatie van de Krim weliswaar illegaal was, maar niet kon worden teruggedraaid. Oekraïners vinden dat hij zich onvoldoende heeft uitgesproken tegen de annexatie.

“Ik denk dat hij dat wel heeft gedaan. En ik zeg zelf ook altijd dat de Krim Oekraïens grondgebied is, illegaal geannexeerd door Rusland via schijnreferenda en bedreigingen van gewapende mensen in uniforms zonder insignes. Wat Navalny in 2014 over de Krim zei, klinkt nu natuurlijk niet zo mooi. Maar hij zei dat in 2014, toen er nog geen totale oorlog en bombardementen waren. Hij heeft enkel gezegd dat er een tweede referendum nodig was.”

2 maart 2022

Wij, Russen, willen een natie van vrede zijn. Helaas zullen weinig mensen ons nog zo noemen. Maar laten we op zijn minst geen natie worden van bange zwijgers. Van lafaards die doen alsof ze niets hebben gemerkt van de agressieve oorlog tegen Oekraïne die onze gestoorde tsaar is begonnen.

Langer wachten kan niet. Waar je ook bent. Ga elke werkdag om 19 uur en in het weekend om 14 uur naar het centrale plein van je stad. We moeten onze angst overwinnen en naar buiten gaan om het eind van de oorlog te eisen. Elke gearresteerde persoon moet vervangen worden door twee nieuwkomers.

Als we de oorlog moeten stoppen door de gevangenissen en arrestantenwagens met onszelf te vullen, dan vullen we de gevangenissen en arrestantenwagens maar met onszelf. Alles heeft een prijs en nu, in het voorjaar van 2022, moeten wij die prijs betalen. Niemand gaat het voor ons doen. Laten we niet ‘tegen de oorlog zijn’. Laten we tegen de oorlog vechten.

Aan het begin van de oorlog schreef Navalny: laten we geen natie worden van bange zwijgers. Zijn Russen dat geworden?

“We bevinden ons in een bange en zwijgende positie, omdat er objectieve risico’s zijn. Als je je uitspreekt, krijg je meteen een strafzaak aan je broek. Mensen worden willekeurig opgepakt omdat ze de oorlog een oorlog noemen. Het feit dat Russische mensen bang zijn en zwijgen, heeft slechts één verklaring: ze leven onder een terroristisch regime dat niet alleen een externe oorlog voert, maar ook een interne. Daarom verwijt ik niemand bang te zijn, zeker niet vanuit mijn relatief veilige plek in het buitenland.

“Sommigen zeggen dat de Russische mentaliteit liefde voor dictatuur inhoudt en liefde voor de harde hand en de tsaar. Of dat Russen een slavenmentaliteit hebben. Ik vind dit heel beledigend en fundamenteel onjuist, omdat ik niet geloof dat er een natie bestaat met een slavenmentaliteit. Niemand vindt het leuk om slaaf te zijn, niemand vindt het leuk om in een dictatuur te leven.”

Dus u bent niet teleurgesteld in de Russen.

“Ik zou het geen teleurstelling noemen, want ik begrijp hoe eng het is. U bent zelf Rusland uitgezet als journalist, dat was waarschijnlijk niet de leukste ervaring. Ik weet hoe eng huiszoekingen om 6 uur ’s ochtends zijn. Hoe angstaanjagend die klop op de deur kan zijn. En ik begrijp de vele Russen die in diepe armoede leven. Met het beetje dat ze hebben, moeten ze hun ouders en kinderen in leven houden. Als je zo weinig hebt, dan ben je gewoon verloren als je je baan verliest.”

Wat mist u van Rusland?

“Het Rusland dat ik mis bestaat niet meer. Maar ik geloof dat ik geen afscheid van mijn land heb genomen voor een lange tijd. Ik heb het gevoel dat ik de kans krijg om het in de nabije toekomst weer te zien.”

4 juni 2022

Vandaag ben ik 46 geworden. En het gaat uitstekend met me. Nou ja, er zijn wel wat dingen die beter kunnen. Maar dat geldt voor iedereen. Ik ben heel tevreden. Ik heb een liefdevolle familie. Ik heb geweldige collega’s die ons gemeenschappelijke (extremistische, haha) werk voortzetten. En ik heb jullie: miljoenen eerlijke mensen die vrijheid zoeken voor ons land en onze bevolking geluk en vrede toewensen.

Ik heb een enorm en zeldzaam voorrecht in het huidige Rusland: ik zeg wat ik juist vind en handel zoals ik denk dat nodig is. De kwaadwillende boeven in het Kremlin hebben geen macht over mij, ook al hebben ze me opgesloten in een of ander gat.

Is dat niet voldoende? Ik vind het toch een indrukwekkende lijst! Daarom ben ik helemaal niet ontmoedigd en eet ik vandaag met gemoedsrust een feestelijk blik doperwten. Dank aan alle lieve mensen die ik onderweg ben tegengekomen. Ik hou van jullie.

* Navalny’s berichten uit de gevangenis zijn ingekort door de redactie.