Rechter legt Vlaanderen dwangsommen op: ‘Nu moet minister Demir wel met luchtkwaliteitsplan komen’

Het Vlaamse luchtkwaliteitsbeleid voldoet niet aan de Europese regels. Met de uitspraak van het Brusselse hof van beroep boekt Greenpeace na vier jaar procedure een definitieve overwinning. ‘Om nog meer dwangsommen te vermijden moet Vlaanderen alsnog met stevig beleid komen’, zegt woordvoerder Joeri Thijs.

Wat was het twistpunt ?

“Luchtvervuiling met stikstofdioxide (NO 2 ) is hier een groot probleem. Op verschillende plaatsen worden de Europese normen overschreden en dat heeft veel te maken het verkeer. De stof komt onder andere vrij bij dieselverbranding. Er zijn normen omdat dit ongezond is. Zo is te veel stikstofdioxide gelinkt aan astma en andere luchtwegenaandoeningen. Elk jaar sterven in ons land zeker 9.000 mensen vroegtijdig door dit soort luchtvervuiling. Recent heeft de WHO de normen met vier keer verstrengd. Maar Vlaanderen overschrijdt zelfs de lakse Europese normen al sinds 2010. Daarom zijn wij in 2017 een juridische procedure gestart tegen de overheid.”

Hoe ziet de finale uitkomst eruit?

“De rechter legt de Vlaamse overheid op om de Europese regels voortaan wel te respecteren. Dat betekent dat minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) met een luchtkwaliteitsplan moet komen waarin precies en concreet staat hoe en tegen welke deadlines Vlaanderen er zo snel mogelijk voor zal zorgen dat het de stikstofdioxidenormen niet meer overschrijdt. De rechter doet geen uitspraak over maatregelen, maar zonder rekeningrijden, ultralage-emissiezones en grote investeringen in het openbaar vervoer zal het allicht niet lukken.”

Het is bijna 2022. Waarom duurde het zo lang?

“Omdat de overheid er een procedureslag van maakte. Wij kregen in oktober 2018 in eerste aanleg gelijk van de rechter dat het beleid niet voldoet aan de Europese regels. Vlaanderen kreeg dan een jaar tijd om beter te doen. Lukte dat niet, dan zou een dwangsom van 1.000 euro per dag gaan gelden. Net voor de deadline diende Demir een plan in dat nog steeds niet aan de Europese regels voldeed en dus niet strookte met het eerste vonnis. Daardoor kwamen er deurwaarders aan te pas. Het kabinet verzette zich daartegen en zo kwam de zaak bij de beslagrechter terecht. Ook die stelde Greenpeace in de zomer van 2020 in het gelijk, waarop Vlaanderen in beroep ging.

“Als overheid is zo’n aanpak cynisch, want dit gaat om onze gezondheid. Gelukkig is er – onder meer – onder druk van deze zaak wel al iets in gang gezet, zoals bijvoorbeeld de ontdieseling van het wagenpark.”

Joeri Thijs Beeld Thomas Nolf

Wat nu?

“Wij kunnen alleen maar hopen dat dit arrest de overheid snel aanzet tot een degelijk luchtkwaliteitsbeleid. Als dat nu niet gebeurt, weten wij het ook niet meer. Dit is een rechtsstaat. Als rechters je iets opleggen, moet je je daaraan houden. Burgers betalen ook boetes.

“En dan zijn er nog de dwangsommen. Vlaanderen moet ondertussen al meer dan 750.000 euro aan dwangsommen aan Greenpeace. Volgens Demir zou de rechter dit in een finale zitting kunnen reduceren tot één euro. Maar onze advocaten zien dat niet gebeuren, want de beroepsrechter bevestigt de dwangsommen. Er is enkel nog een technische controle van die deurwaardersprocedure nodig.”

Heeft Greenpeace plannen met die 750.000 euro?

“Ja. We vinden het jammer dat de Vlaming dubbel betaalt, namelijk door de gezondheidsschade en door die juridische kosten. We willen dus iets terugdoen via het Fonds Gezonde Lucht. Dat zal lokale projecten steunen die onze luchtkwaliteit en leefomgeving verbeteren. Als de overheid het niet doet, steken we zelf, samen met burgers , een tandje bij.”