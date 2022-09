Rechtbank geeft ex-voorzitter Moslimexecutieve gelijk en veroordeelt Belgische Staat voor ‘illegale inmenging’

Van Quickenborne had in 2020 aangestuurd op het ontslag van de toenmalige voorzitter van de Executieve, Salah Echallaoui, door hem ervan te beschuldigen een spion van de Marokkaanse overheid te zijn.

De minister van Justitie had begin september 2020 opgeroepen om alle organen van de Moslimexecutieve te vervangen en baseerde zich daarvoor op een advies van de Staatsveiligheid. Die zag tekenen van Marokkaanse inmenging in de Grote Moskee van Brussel en sprak over drie agenten van de Marokkaanse inlichtingendiensten die in de Moskee waren geïnfiltreerd.

De toenmalige voorzitter van de Executieve, Salah Echallaoui, nam daarop ontslag op 20 december 2020, maar betwistte wel met klem dat hij op enige manier samenwerkte met buitenlandse inlichtingendiensten.

In mei 2021 stapte de man uiteindelijk naar de Brusselse rechtbank van eerste aanleg en die heeft op 1 september een vonnis geveld, dat Echallaoui in het gelijk stelt.

Geen bewijs

Volgens Le Soir stelt de rechtbank in haar vonnis dat, zolang de Staatsveiligheid geen duidelijkheid geeft over de bron of afkomst van haar informatie, die informatie niet kan beschouwd worden als iets anders dan anonieme inlichtingen die geen enkele bewijswaarde hebben.

De uitspraken van de minister van Justitie over Salah Echallaoui, en zijn beslissing om de concessie van de Grote Moskee afhankelijk te maken van Echallaoui’s ontslag, zijn volgens de rechtbank dan weer een juridisch ongegronde en disproportionele inbreuk op diens vrijheid van religie en vereniging.