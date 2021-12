Recht van antwoord van Tony Goetz NV

Ik reageer hierbij op het artikel dat recent in uw krant werd gepubliceerd en waarbij over mijzelf en over mijn vennootschap Tony Goetz NV een aantal feitelijke onjuistheden werden beweerd.

Het artikel stelt dat Tony Goetz een kwalijke reputatie heeft wat betreft de handel in conflictmineralen. Tony Goetz NV was actief in de sector van edele metalen sinds halverwege de jaren 80 van de vorige eeuw en dit tot 2020. Het voorbije decennium is in deze sector steeds meer vorm gegeven aan het bestrijden van handel in conflictmineralen, zowel vanuit de sector als vanuit allerhande overheidsinstanties. Zij heeft reeds meer dan 10 jaar geleden een doorgedreven intern controleregime geïmplementeerd, voordat hier enige verplichting toe bestond. Zij controleerde strikt haar leveranciers en de oorsprong van edele metalen die zij aankocht. Zij is op geen enkele wijze betrokken bij de handel in conflictmineralen en heeft nooit edele metalen aangekocht uit hoog-risicogebieden zoals de Democratische Republiek Congo, Venezuela etc. Zij is hiervoor nooit op het matje geroepen door enige bevoegde instantie, laat staan veroordeeld. Noch de Verenigde Naties, noch de Belgische federale overheid die toezicht houdt op haar activiteiten, leggen Tony Goetz NV dergelijke laakbare praktijken ten laste.

In het artikel wordt geïnsinueerd dat Tony Goetz genoemd zou zijn in “rapporten” van de Verenigde Naties. Volkomen ten onrechte werd Tony Goetz in 2009 genoemd in één rapport van de Verenigde Naties. Dit werd kort nadien evenwel rechtgezet. De Morgen heeft hieromtrent bovendien reeds in 2009 een artikel gepubliceerd, waarvoor zij op 28 juni 2011 door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan Tony Goetz voor foutieve verslaggeving in dit verband.

Ik kan dan ook niet aanvaarden dat u opnieuw foutieve en misleidende informatie verspreid terwijl uw krant hiervoor reeds werd veroordeeld.

Sylvain Goetz, IRC NV

Recht van antwoord van Value Trading

Recent werd in deze krant een artikel over mij en mijn bedrijf Value Trading gepubliceerd. Niettegenstaande het feit dat ik alle beschuldigingen die er werden gemaakt aan het adres van Value Trading zowel feitelijk als wetenschappelijk vooraf uitvoerig heb weerlegd, verbaast het mij dat deze berichtgeving toch werd gepubliceerd. De publicatie van ongefundeerde meningen wegen blijkbaar zwaarder door dan aantoonbare feiten.

In het artikel wordt er daarnaast beweerd en gesuggereerd dat de activiteiten van Value Trading verband hebben met deze van Tony Goetz NV en conflictmineralen. In hetzelfde artikel wordt er ook gezegd dat de volledige familie Goetz een reputatie heeft op het vlak van witwasprakijken en conflictmineralen.

Ik kan enkel vaststellen dat deze beweringen volstrekt onwaar zijn. Mijn bedrijf Value Trading en ik hebben geen zakelijke banden met Tony Goetz NV, hanteren op het vlak van compliance de hoogste normen en wij zijn nog nooit in verband gebracht met witwaspraktijken of conflictmineralen.

Wij benadrukken dat Value Trading een onbesproken reputatie heeft en nooit het voorwerp heeft uitgemaakt van enig gerechtelijk of regulatoir onderzoek. Van bij aanvang is Value Trading een onderneming die op het vlak van compliance en voorkomingsbeleid vooruit loopt op de overige ondernemingen in de sector. Zij handelt in overeenstemming met de Belgische wetgeving en hanteert bovendien substantieel strengere voorschriften bij de selectie van haar leveranciers dan andere ondernemingen in de sector.

Geen enkele van de beweringen waarbij Value Trading in verband wordt gebracht met Tony Goetz NV en conflictmineralen hebben enige ernst. Zij hebben geen realiteitszin, laat staan relevantie met betrekking tot de activiteiten van Value Trading.

Sam Goetz, Value Trading

Naschrift van de redactie: De wet verplicht media om een ­ingezonden recht van antwoord te publiceren. De redactie van De Morgen blijft onverminderd en integraal achter haar eerdere berichtgeving over Value Trading staan. Het bedrijf kreeg daarbij uitgebreid wederhoor en de kans om het onderscheid met de N.V. Tony Goetz te maken. De Morgen stelt vast dat ook recente nota’s van VN-expertengroepen over N.V. Tony Goetz blijven verwijzen naar het rapport uit 2009.