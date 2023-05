‘Recht op kinderopvang? Als er geen aanbod is, heb je pech’: Vlaamse regering lost ambities om ieder kind opvang te geven

Een decennium lang beloofde Vlaanderen om voor alle baby’s en peuters kinderopvang te voorzien. Deze ambitie wordt in de nieuwe wet op de kinderopvang geschrapt. ‘Dit bewijst het falen van de Vlaamse regering’, zegt oppositiepartij Groen.

Vanaf 2016 moest een op de twee Vlaamse kinderen tot drie jaar oud opvang kunnen krijgen. En vanaf 2020 moesten zelfs alle kinderen een plek hebben. Die expliciete doelstelling werd een decennium geleden opgenomen in het decreet op de kinderopvang, zeg maar de alfa en de omega van de kinderopvangbeleid in Vlaanderen.

Maar deze belofte verdwijnt binnenkort. Minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v) sleutelt aan een nieuw decreet dat rekening houdt met de problemen die naar boven zijn gekomen in de parlementaire onderzoekscommissie kinderopvang. In de voorbereidende teksten staat letterlijk dat de doelstelling om voor alle kinderen plaats te voorzien, geschrapt wordt.

De Vlaamse regering lost daarmee expliciet haar ambitie om kinderopvang te voorzien voor al wie daar nood aan heeft. “De Vlaamse regering behaalt haar eigen doelstelling niet, en beslist dan maar om de doelstelling te schrappen”, stelt Celia Groothedde, Vlaams Parlementslid voor oppositiepartij Groen.

Celia Groothedde, Vlaams Parlementslid voor Groen. Beeld Photo News

Het kabinet-Crevits benadrukt dat de wet nog steeds tot doel stelt “alle gezinnen die een behoefte hebben aan kinderopvang een betaalbare opvangplaats te kunnen aanbieden”. Bovendien staat in de tekst dat ieder kind recht heeft op opvang “binnen het beschikbare aanbod”.

Ruim onvoldoende voor Groothedde: “Het recht op kinderopvang is dus theoretisch: als er geen aanbod is, heb je pech.”

“Qua symbool kan deze geschrapte passage wel tellen”, zegt ook hoofddocent gezinspedagogiek Michel Vandenbroeck (UGent) over de geschrapte passage. “De ambities van de Vlaamse regering worden duidelijk verlaagd. We zaten altijd ver van de doelstelling om ieder kind opvang te kunnen geven, maar de ambitie was wel uitgesproken en wettelijk vastgelegd. Er zijn vandaag 7.500 plaatsen tekort. Het is toch belangrijk dat je de ambitie blijft hebben om daar iets aan te doen.”

Om de ambities uit het verleden waar te maken werd weliswaar altijd al “gegoocheld met cijfers”, zegt Vandenbroeck. Vandaag zijn er in Vlaanderen 44 opvangplaatsen per 100 kinderen onder de drie jaar. Toch klonk het al jaren dat meer dan de helft van de kinderen opvang kon krijgen – niet ieder kind had immers een voltijdse plaats nodig. Om voor ieder kind plaats te voorzien, werd aangenomen dat 64 plaatsen per 100 kinderen volstond.

Kwantiteit

Vandenbroeck maakt wel de kanttekening dat er in het verleden te veel de nadruk werd gelegd op kwantiteit in plaats van kwaliteit. “Daardoor werd het aantal plaatsen te veel uitgebreid zonder die kinderopvang goed te financieren. Het gevolg is dat mensen er weer mee stoppen: we zien nu al drie jaar dat er netto meer plaatsen verloren gaan dan er bijkomen.”

Groothedde wijst er nog op dat het plaatstekort niet het enige probleem is. “Na de onderzoekscommissie is er ook nog niets gedaan om de kwaliteit van de kinderopvang te verhogen. Dit nieuwe decreet bewijst het falen van de onderzoekscommissie en de Vlaamse regering.”