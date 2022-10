Recht om vergeten te worden nu ook voor wie 5 jaar genezen is: ‘Mijn ziekte werkte als rode lap op een stier bij verzekeraars’

De Kamercommissie Economie keurt een wetsvoorstel goed dat ‘het recht om vergeten te worden’ uitbreidt. Wie vijf jaar genezen is van een zware ziekte zal vanaf 2025 niet meer op extra kosten gejaagd kunnen worden door zijn verzekeraar. De 26-jarige Louie, die drie jaar geleden de diagnose van teelbalkanker kreeg, is één van de vele mensen die hierbij gebaat is.

“Mensen die genezen zijn van bijvoorbeeld kanker zullen sneller en goedkoper een schuldsaldoverzekering voor hun woning kunnen afsluiten”, legt Vooruit-Kamerlid Melissa Depraetere uit. Ook zelfstandigen die hersteld zijn van een ernstige aandoening krijgen makkelijker toegang tot de verzekering ‘gewaarborgd inkomen’: dat verschaft hen een extra vervangingsinkomen bij ziekte of ongeval.

Zeker voor twintigers die met de huidige regels geen woning kunnen kopen is de situatie problematisch. Louie Van Rijsselberge (26) mocht het aan den lijve ervaren: “Drie jaar geleden kreeg ik de diagnose van teelbalkanker. Gelukkig werd de ziekte bij mij ontdekt in een vroeg stadium. Teelbalkanker is goed geneesbaar. Ik kreeg één maand chemobehandeling. De slaagkansen op genezing op mijn leeftijd zijn 95 procent. De dokters zeiden me nadien dat alles volledig goed zou komen. Eén keer per jaar moet ik op controle.”

Maar begin dit jaar, toen Louie op huizenjacht ging, dook er plots een ander probleem op. Louie: “Mijn vriendin en ik zouden samen een huis kopen. Maar de banken zeiden ons dat ik geen schuldsaldoverzekering kon krijgen: de wachttijd hiervoor is tien jaar tot na genezing. En zonder die schuldsaldoverzekering krijg je ook geen hypothecaire lening van de bank.”

Omdat Louie en zijn vriendin een koppel vormen, konden ze er gelukkig een mouw aan passen. “Uiteindelijk besliste mijn vriendin om het volledige verzekeringsrisico op haar te nemen. Maar dat is een zware last: als ik overlijd, is zij hiertegen niet beschermd en krijgt zij geen enkele tegemoetkoming.”

Wat met singles?

Lotgenoten die in tegenstelling tot hij op hun eentje iets willen kopen kunnen dat niet, volgens Louie. “Dat is in mijn situatie praktisch onmogelijk. Het baart veel van mijn lotgenoten wel zorgen: we hebben het er onderling vaak over.”

De nieuwe wet zal voor Louies situatie wel degelijk wat veranderen: “Dat de termijn nu ingekort zal worden, vind ik positief. Binnen twee jaar gaan we dus de schuldsaldoverzekering kunnen herzien, zodat mijn vriendin niet meer alle risico’s alleen draagt. Die aanpassing gaan we zeker doen.”

Thomas Van Der Plaetsen

Het verhaal van Louie, namelijk teelbalkanker op jonge leeftijd, doet denken aan olympiër Thomas Van Der Plaetsen. Louie beaamt die vergelijking: “Ja, we kampten met dezelfde aandoening. Ik was in behandeling bij dezelfde dokter als Thomas, in het Maria Middelares-ziekenhuis in Gent.”

Tot slot werd Louie vanwege zijn ziekte ook geconfronteerd met andere financiële hindernissen. “Ook de hospitalisatieverzekering is een serieus probleem (die staat nu niet in de wet opgenomen, red.). Gelukkig hadden m’n ouders die al voor mij afgesloten lang voor ik ziek werd. Nu zou me dat veel meer kosten. Mijn ziekte werkt als een rode lap op een stier bij verzekeraars. Dat is natuurlijk een wrang gevoel, want eigenlijk is mijn aandoening zeer goed beheersbaar.”