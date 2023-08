Raven-Symoné en Taylor Swift

Vertelt openhartig over haar plastische chirurgie

Raven-Symoné, voormalige Disneys-ter

In The Best Podcast ever with Raven and Miranda, de podcast samen met haar vrouw Miranda Pearman-Maday, onthulde Raven-Symoné dat ze een liposuctie en twee borstverkleiningen onderging nog voor ze 18 jaar oud was. In die periode werd de ondertussen 37-jarige actrice razendpopulair dankzij haar hoofdrollen in That’s So Raven en de filmserie Cheetah Girls, maar kreeg ze ook geregeld kritiek over haar gewicht. “Mijn vader suggereerde sterk dat ik mijn borsten moest laten verkleinen”, vertelde ze in haar podcast. “Hij had zoiets van: ‘Zodat je je niet slecht voelt.’” Later in de podcast raadde ze iedereen af om onder het mes te gaan voor ze 18 zijn. “Het is best om te wachten tot ze volledig ontwikkeld zijn.”

Kondigt heropgenomen album ‘1989 (Taylor’s Version)’ aan

Taylor Swift, singer-songwriter

“Verrassing! 1989 (Taylor’s Version) is onderweg naar jou!”, schrijft Swift op haar sociale media. Alsof deze verrassing nog niet groot genoeg is, verklapt het 34-jarige popicoon dat er vijf extra nooit eerder uitgebrachte nummers op het nieuwe album zullen staan, tracks ‘from the vault’. Eerder bracht ze de albums Fearless, Red, en Speak Now opnieuw uit, zodat ze zélf in het bezit zou zijn van de muziekrechten. Tot november 2020 was dat namelijk niet het geval. Toen bezat producent Scooter Braun alle rechten op Swifts muziek, waardoor ze jarenlang in de clinch met hem lag.