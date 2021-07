Rapport Staatsveiligheid: Ihsane Haouach is geen lid van de Moslimbroederschap

Ihsane Haouach is geen lid van de Moslimbroederschap. Mogelijk hebben personen in het netwerk van de inmiddels vertrokken regeringscommissaris banden met de controversiële politiek-islamitische organisatie zonder dat zij dat weet. Zo duiden regeringsbronnen het rapport van de Staatsveiligheid.

Ihsane Haouach lag als regeringscommissaris bij het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen van bij het begin onder vuur. Eerst omwille van haar hoofddoek, die volgens MR geen neutrale houding van de overheid weerspiegelt. De zes andere regeringspartijen vonden die uithaal een storm in een glas water. Tot haar uitspraak over de scheiding tussen kerk en staat. Ze leek te suggereren dat dat principe moest kunnen worden herbekeken als het aantal moslims in onze samenleving toeneemt. Ze sloeg op woensdag een mea culpa en verdedigde de scheiding van kerk en staat. De volgende dag deed de regering dat ook tijdens het vragenuurtje in de Kamer.

Haouach worstelde al een hele dag met de heisa rond haar figuur. Ze dacht aan ontslag, maar Ecolo probeerde haar nog aan boord te houden. Maar toen staatssecretaris van Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo) het debat in de Kamer verliet, had Haouach haar keuze gemaakt: in een berichtje kreeg Schlitz te horen dat ze de handdoek in de ring gooide. Pas nadat het ontslag van de jonge vrouw was ingezet, kreeg Schlitz donderdagnamiddag het rapport van de Staatsveiligheid in de bus.

Dat rapport werd niet besteld door de federale regering, bevestigen meerdere bronnen aan Het Laatste Nieuws. Het kwam van de Staatsveiligheid zelf. Bevoegd minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) lichtte de premier en staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo) in, omdat zij Haouach had aangesteld. Het rapport werd maar in beperkte kring gedeeld. In dat rapport staat te lezen dat Haouach geen lid is van de Moslimbroederschap. Mogelijk hebben mensen in haar omgeving wel banden met die politiek georiënteerde en conservatieve moslimbeweging en is ze zich daar niet van bewust. Dat bevestigen meerdere regeringsbronnen. De conclusie van het rapport op drie pagina’s luidt dat Haouach en de bevoegde staatssecretaris moeten worden ingelicht over de mogelijke link.

Waarom onderzoek?

Waarom de Staatsveiligheid besloot om Haouach onder de loep te leggen, is niet duidelijk. In juni 2020 gaf Haouach wel een interview via het European Forum of Muslim Women, een organisatie die volgens sommigen aanleunt bij het Europese Moslimbroederschap. Dat interview gebeurde lang voor haar aanstelling als regeringscommissaris. In dat gesprek praatte over het leven als moslim in de Belgische samenleving. Ze vertelde dat ze het betreurt dat haar gemeenschap geen echte lobbygroep vormt die politieke druk kan uitoefenen. Ze wees erop dat je maar moet kijken naar het aantal moslims die voor politici stemden die wetten goedkeurden die nadelig zijn voor moslims – denk maar aan het verbod op ritueel slachten. Later werd die passage aangepast: “We lopen achter op het vlak van gelijke kansen voor alle gemeenschappen. Je kan denken dat als je voor een politicus met vreemde roots stemt, hij of zij alle rechten van de gemeenschap waar hij roots heeft zal verdedigen. Dat is niet zo. Je moet stemmen voor concrete voorstellen en niet voor specifieke personen.”

Binnen de regering wil niemand officieel reageren. Maar staatssecretaris Sarah Schlitz (Ecolo) en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) zullen de vragen in het parlement deze week niet kunnen vermijden. Oppositielid Theo Francken (N-VA) hoopt dat dit zal zorgen voor een groot veiligheidsonderzoek naar de vertakkingen van de Moslimbroederschap in België. Hij voegt er in één adem aan toe dat ook de politieke infiltratie bij Ecolo onder de loep moet worden genomen.

Volgens de krant La Libre Belgique zal Haouach gehoord worden door de Staatsveiligheid deze week.