Rapport over teruggekeerde kinderen uit Syrië: ‘Plotse scheiding van moeder richt ernstige schade aan’

Een maand na de voorbereidende missie lijkt alles klaar om opnieuw Belgische vrouwen en kinderen te repatriëren uit Syrië. Nog 10 vrouwen en 21 kinderen zitten in het Koerdische kamp in Roj.

Daarom heeft VUB-professor Gerrit Loots samen met onderzoeker Hannan Jamaï de situatie bestudeerd van 28 van de 32 kinderen die eerder al terugkeerden.

Hun rapport heeft het over “de psychologische destructie en het leed dat kinderen wordt aangedaan”, door vrouwen meteen naar de gevangenis te sturen, terwijl hun kinderen naar pleegfamilies of instellingen gaan. Sommige problemen lijken op posttraumatische stressstoornissen (PTSS) door het verblijf in Syrië, maar blijken te verdwijnen na hereniging met hun moeders.

“De zeer hechte band (...) kan men niet zomaar verbreken zonder ernstige en blijvende psychologische schade aan te richten”, aldus het rapport.

Gemiddeld duurt het na terugkeer twee maanden tot de kinderen opnieuw fysiek contact hebben met hun moeder. Vaak moet daarvoor veel afstand worden afgelegd naar de gevangenis. Bij sommige kinderen duurt het drie of vier maanden. In zeldzame gevallen was er zelfs een tijdje volledig contactverbod opgelegd.

Verschillende moeders getuigen in het rapport anoniem hoe traumatisch het abrupte afscheid van hun kinderen op de luchthaven was. Een jongen van drie jaar, opgevangen in een jeugdinstelling, stopte met praten tot hij zijn moeder na bijna twee maanden voor de eerste keer terugzag tijdens een gevangenisbezoek.

Heftige getuigenissen, maar de scheiding is wel het gevolg van de rechtsgang. De moeders zijn veroordeeld voor lidmaatschap van een terreurgroep en jeugdrechters beslissen over de mate waarin contact in het belang van het kind is.

“Ik ben voor een beleid zoals in Kosovo waarbij de vrouwen naar een medisch-psychologisch centrum gaan, waar ze samen met hun kinderen onderzocht worden en enkele dagen verblijven, in afwachting van de definitieve uitspraak van de rechtbank”, zegt Loots. “Vervolgens worden die vrouwen in Kosovo thuis gezet met een enkelband, zodat ze hun kinderen kunnen opvoeden. Dat is een heel ander model, dat de band tussen moeder en kind centraal zet.”

Loots heeft het rapport overgemaakt aan de bevoegde kabinetten. Het kabinet van de premier wijst erop dat “strafuitvoering geen politieke beslissing is”.