Rapport legt schuld chaotische exit uit Afghanistan bij Trump

De regering-Biden geeft toe dat er door de Amerikaanse inlichtingendiensten rond de terugtrekking veel fouten zijn gemaakt. Door een verkeerde inschatting van de kracht van de taliban en de zwakte van het Afghaanse regeringsleger werden de snelle ineenstorting van dat leger en de even snelle machtsovername door de taliban niet voorzien. Maar er waren geen indicaties dat het met meer tijd, geld of troepen anders had kunnen lopen.

Het rapport legt de schuld voor het debacle vooral bij Bidens voorganger Trump. Die sprak in 2020 met de radicaal-islamitische taliban af dat de VS zich uit Afghanistan zouden terugtrekken, maar verzuimde daar een goed plan voor te maken. Integendeel: de regering-Trump holde de Amerikaanse operatie doelbewust uit, door te snel te veel troepen terug te trekken, duizenden taliban vrij te laten, en in Doha met de taliban te onderhandelen zonder de Afghaanse regering daarbij te betrekken.

Joe Biden erfde een totaal uitgeklede operatie, zei woordvoerder nationale veiligheid John Kirby donderdag tijdens een persconferentie. “Transities doen ertoe, dat is de eerste les die we hieruit kunnen leren. En de nieuwe regering was amper een transitie vergund”, aldus Kirby. Biden (die voordat hij president werd apert voorstander was van terugtrekking) had maar twee opties: alle troepen terugtrekken, of de strijd tegen de taliban hervatten.

Voordelen

De mislukte terugtrekking heeft echter ook een positieve kant, zei Kirby. “Amerika is strategisch nu sterker gepositioneerd en beter in staat om Oekraïne te steunen, te voldoen aan onze veiligheidsverplichtingen wereldwijd en de concurrentie met China aan te gaan, doordat we niet langer meer een grondoorlog hoeven uit te vechten in Afghanistan.”

Het Amerikaanse leger en zijn westerse bondgenoten vertrokken in augustus 2021 na twintig jaar militaire aanwezigheid in Afghanistan op een overhaaste en chaotische manier uit de hoofdstad Kabul. In korte tijd stortten het Afghaanse bewind en het regeringsleger volledig in en konden de taliban de macht grijpen.

De terugtrekking leidde tot een massale run van prowesterse Afghanen op de luchthaven van Kabul om met de laatste vliegtuigen nog het land uit te komen. De Amerikanen probeerden met een militaire luchtbrug binnen enkele dagen meer dan 120.000 mensen het land uit te krijgen. Op 26 augustus kwamen bij een zelfmoordaanslag op het vliegveld dertien Amerikaanse militairen en 170 Afghanen om.