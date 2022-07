Rapport bewijst: kosten voor pensioenen lopen fors op

Om 19 uur vanavond komen premier Alexander De Croo (Open Vld) en zijn vicepremiers samen om een doorbraak te forceren rond de pensioenhervorming. Op tafel liggen een aantal ingrepen die mensen langer aan de slag moeten houden, zoals het uitdelen van een pensioenbonus voor wie langer werkt dan verplicht. Tegelijk worden de voorwaarden vastgeklikt om toegang te krijgen tot het minimumpensioen van 1.500 euro. Maar of dit allemaal betaalbaar is? Daarover lopen de meningen uiteen.

Het nieuwste rapport van de Studiecommissie voor de Vergrijzing toont aan dat de kosten de komende jaren fors zullen oplopen. Spenderen we tot nu toe ongeveer 11 procent van het bruto binnenlands product aan onze pensioenen, dan loopt dat tegen 2050 op tot bijna 14 procent. De stijging is het sterkste tussen dit en 2040, omdat in deze periode veel Belgen de pensioenleeftijd bereiken. Daarna mindert de impact.

Ook de andere sociale uitgaven zullen tegen 2050 fors oplopen. In totaal gaat het budget van 25 procent van het bbp naar 30 procent. De grootste hap gaat naar de pensioenen, de op één na grootste naar de gezondheidszorg. Tegelijk blijven de kosten voor arbeidsongeschiktheid en kinderbijslag relatief stabiel.

Nood aan hervorming

Om de vergrijzingskosten betaalbaar te houden, is het volgens de vergrijzingscommissie cruciaal dat de werkzaamheidsgraad in ons land wordt opgekrikt. Hoewel de regering-De Croo officieel op 80 procent mikt, heeft ze nog een lange weg te gaan om die doelstelling te halen. Zonder bijkomende maatregelen komt de werkzaamheidsgraad in 2030 uit op 74,6 procent. Er zal dus, met andere woorden, een grondige hervorming nodig zijn.

Positief is dan weer dat het armoederisico bij gepensioneerden afneemt. Dat komt onder meer door het optrekken van de minimumpensioenen en de indexering van de sociale uitkeringen. “Tot midden de jaren 2030 stijgen deze uitkeringen sneller dan de armoededrempel”, stelt de commissie. Bovendien worden vrouwen steeds actiever op de arbeidsmarkt, waardoor ze ook een hoger pensioen opbouwen.

De kans dat dit rapport de politieke tegenstellingen rond de pensioenhervorming wegneemt, is klein. Voor de liberalen en cd&v bevestigt het dat we ons geen uitspattingen kunnen veroorloven, terwijl socialisten en groenen er het belang van een sterk en breed minimumpensioen in bevestigd zien. Het blijft dus afwachten of de regering vanavond tot een akkoord komt.