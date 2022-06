Raoul Hedebouw: ‘Op de 20ste van elke maand kijk ik op mijn bankapp of ik ga rondkomen’

‘Eindelijk weer festivals! Pukkelpop en Les Ardentes, en dan met de kinderen naar de Zuid-Franse zon, en met mijn vriendin te voet naar de Atlantische Oceaan.’ De vakantieplannen van Raoul Hedebouw (44) staan op punt, maar hij is nog niet vertrokken. Eerst moest de PVDA-voorzitter nog de nationale betoging voor meer loon en koopkracht trekken. Want de woede zit diep bij de mensen, zegt hij.

“Kijk naar al die standbeelden”, zegt de perfect tweetalige Luikenaar terwijl hij ons door de gangen van het parlement gidst. “Allemaal grote seigneurs van ons land, maar er staat geen enkele werkman tussen. De elite moet dringend beseffen dat onze welvaart is gebouwd op het zweet van het werkvolk.”

De vakbonden hebben betoogd voor meer koopkracht. Wordt het een hete zomer?

“Een heet jaar! De woede zit diep bij de mensen. Zij zien af, terwijl de energiemultinationals miljarden scheppen. Gasrekeningen van 5.000 euro per jaar, 2,5 euro voor een liter benzine: wie kan dat betalen? De hoofdoorzaak van die zotte prijzen ligt bij de liberalisering van de energiesector. In de jaren 90 beweerden de liberalen dat de concurrentie op de markt de prijzen zou verlagen. Het omgekeerde gebeurde: de grote spelers aten de kleintjes op, waardoor zes multinationals nu de hele energiemarkt domineren. Engie Electrabel: 2,6 miljard euro, kling in the pocket! En wat zeggen onze politici? ‘Wij kunnen niks doen.’”

Wat is uw oplossing?

“Wij willen de prijzen aan de pomp blokkeren. De helft van wat je betaalt, zijn taksen. Schaf de accijnzen af en je hebt een redelijke prijs van 1,4 euro per liter.”

Daarmee zit u niet in de zakken van de oliebedrijven, maar van onze armlastige overheid.

“Die krijgt nu een miljard euro extra binnen via accijnzen en btw. Geef dat terug aan de mensen! Maar wij willen ook geld halen bij de Totals en BP’s. Dat kan perfect, zij hebben olieraffinaderijen in België. Total maakte in de eerste drie maanden van dit jaar 5,3 miljard euro winst. Dat is diefstal. Er is geen schaarste, hun productiekosten zijn dezelfde, maar hun prijzen zijn verveelvoudigd door speculatie. Premier Alexander De Croo gaf in het parlement toe dat de markt ‘irrationeel’ is geworden. Nogal een statement voor een liberaal, hè? Nee, Alexander, de markt is gewoon zichzelf: gefocust op koude winst. Die oorlogsprofiteurs zijn blij met de crisis, want ze rijven geld binnen als nooit tevoren. De politiek móét daar iets aan doen.”

Bij Engie wordt het moeilijk om winsten af te romen. Bij de verlenging van de drie oudste kerncentrales in 2015 heeft de regering-Michel de nucleaire rente contractueel vastgeklikt.

“Wij hebben een wetsvoorstel ingediend om een crisisbelasting te heffen op de hele energiesector. Daarmee kun je ook Engie treffen. De Croo beweert dat hij niks mag doen van Europa, maar Europa zegt dat de lidstaten zelf mogen beslissen. Groot-Brittannië – toch niet bepaald een links regime – pakt 25 procent van die superwinsten af. Italië doet het ook. Onze regering gebruikt Europa als excuus om niks te doen. Toen we in 2008 de banken moesten redden, konden we de regeltjes van Europa wél naast ons neerleggen, voor de burgers kan dat blijkbaar niet. De ondernemingsraad van Engie heeft hier meer macht dan onze vier ministers van Energie samen.”

In ruil voor het openhouden van de twee jongste kerncentrales eist Engie dat de Belgische staat mede-uitbater wordt. De belastingbetaler zou moeten delen in de kosten, zelfs voor de ontmanteling van de centrales en de berging van het afval.

“De regering heeft ons in zo’n hachelijke positie gebracht dat Engie ons kan uitlachen. Maar de N-VA is meteen akkoord met hun eisen. Zij willen de kerncentrales nationaliseren. (schatert) Een communistisch voorstel! Wij zeggen al vijftien jaar dat zo’n essentiële sector in overheidshanden hoort te zitten, maar nu de kosten te hoog worden, vindt de N-VA dat de overheid Engie te hulp moet schieten. Dat is typisch voor rechtse partijen: de winsten voor de privé, de verliezen voor de overheid. Alleen de berging van dat afval kost al 40 miljard euro. Wij zijn toch niet onnozel?”

Wat zou u dan tegen Engie zeggen?

“Dat ze hier niet meer mogen produceren zolang ze geen deel van hun winst afgeven, en dat ze de kosten voor hun afval zelf moeten dragen.”

Beeld Wim Van Cappellen / Humo

Dan mag u de verlenging van de kerncentrales op uw buik schrijven.

“Dat is geen fetisj. Je moet dat alleen doen tegen een redelijke prijs.”

Wilt u dan nog meer gascentrales bouwen?

“Nee, de overheid moet 10 miljard euro investeren in hernieuwbare energie. Wij krijgen daar van Europa geld voor. Gebruik dat dáárvoor, in plaats van het aan de privésector te geven, zoals Thomas Dermine (PS-staatssecretaris voor Relance, red.) wil doen.”

Zo’n investeringsplan vraagt tijd. In 2025 valt met de zeven kerncentrales bijna de helft van onze energiebevoorrading weg. Vreest u niet voor een black-out?

“Zeker, maar dat is dan het gevolg van het wanbeleid. Wij zeggen al jaren dat we te afhankelijk zijn van Engie. Wat we ook doen, kerncentrales verlengen of gascentrales bouwen: zij passeren langs de kassa en wij zijn gejost.”

Koek voor iedereen

Verwacht u dat de staking iets zal uithalen?

“Bij de actie van 31 mei verklaarde de premier dat hij daar geen begrip voor had. Jan Jambon zei hetzelfde. Als je 11.000 euro netto verdient, is het natuurlijk gemakkelijk. Die mannen behoren tot de 2 procent rijksten van het land en komen zich voor de camera’s afvragen waar de mensen zich toch druk over maken. Dat is zo erg, zo arrogant. Spoormensen zeggen mij: ‘Raoul, we hebben honderdduizend congédagen die we niet kunnen opnemen. We kunnen zelfs onze gezinsvakantie niet plannen, omdat er te weinig personeel is.’ Hoe moeten de mensen rondkomen met 1.700 euro per maand, als ze 300 euro meer moeten betalen voor energie en 100 euro meer voor eten?”

Komt u nog rond?

“Het is voor mij ook krabben met mijn nettoloon van 2.000 euro. Op de 20ste van elke maand check ik mijn bankapp om te zien of het gaat lukken. Het is onaanvaardbaar dat de armoede zulke proporties aanneemt in zo’n rijk land. Als de regering niet wil luisteren, zullen we haar dwingen.”

De regering gaf al 3 miljard euro uit aan koopkrachtmaatregelen. Veel economen vinden dat de sinterklaaspolitiek moet stoppen, aangezien de meeste mensen worden beschermd door de index. Verschillende studies tonen aan dat de koopkracht gemiddeld zelfs stijgt.

“Maar achter die gemiddelden zitten sociale drama’s. De index beschermt ons niet volledig, want benzine en diesel zitten er niet in. Mensen met een laag loon geven proportioneel meer uit aan voeding en energie, maar krijgen er te weinig loon bij via de index.”

Daarom zeggen economen dat de overheid vooral díé groep moet helpen, in plaats van miljarden uit te geven aan btw-verlagingen voor iedereen.

“Verhoog dan de lonen. Weg met die verdomde loonnorm die de lonen blokkeert! Die wet moet de concurrentiepositie van onze bedrijven beschermen, maar die hebben vorig jaar recordwinsten geboekt. De inflatie rekenen ze gewoon door in hun prijzen. ArcelorMittal keert 100 miljoen euro aan dividenden uit. En dan zegt de overheid dat de staalarbeiders maar 0,4 procent extra mogen krijgen. Komaan! Hoe kunnen de socialisten zoiets goedkeuren?”

Doordat België het enige land is waar de lonen automatisch mee stijgen met de index, lopen onze loonkosten nu al op in vergelijking met het buitenland. Kan het ons geen jobs kosten als we die kloof nog groter maken?

“Als we die redenering in 1910 hadden gevolgd, zouden hier nog altijd kinderen in de fabrieken werken. Dan zouden we geen pensioenen en betaalde vakantiedagen hebben.”

Het regeerakkoord bevat twee rode lijnen: het behoud van de index én het behoud van de loonnorm. Ook bij de loononderhandelingen van volgend jaar zal er dus weinig ruimte zijn voor opslag. Gaat u de PS opjagen om daar de regering voor te laten vallen?

“De regering moet niet vallen, ze moet goede beslissingen nemen. Geen enkele oppositiepartij heeft de voorbije jaren zo hard op het beleid gewogen als wij. Het minimumpensioen van 1.500 euro, de lagere btw voor energie, de extra investeringen in de zorg – dat zijn allemaal PVDA-voorstellen. Elke keer botsten we op zware weerstand, maar we gaven niet af en kregen het erdoor. Vandaag vechten we voor prijsblokkeringen en hogere lonen. (klopt op tafel) En we laten De Croo en Vincent Van Peteghem (CD&V-minister van Financiën, red.) niet met rust tot ze toegeven.”

Een ander bezwaar tegen dure koopkrachtmaatregelen is dat ze het overheidsbudget nog meer doen ontsporen. De Waalse overheid is virtueel failliet en België heeft de slechtste begroting van Europa. Hoelang kunnen we nog blijven stelen van de volgende generaties?

“Dat is een terechte vraag. Als de rente binnenkort weer stijgt, en er breekt een nieuwe financiële crisis uit, hebben we prijs.”

Maar uw partij doet toch ook alsof het geld aan de bomen groeit?

“Nee, wij willen de koek eerlijker verdelen via een miljonairstaks die 8 à 9 miljard euro per jaar kan opbrengen. De groenen en socialisten beginnen dat nu eindelijk over te nemen. Zelfs CD&V pleit voor een eerlijke fiscaliteit. Maar in de regering zie je daar niks van. De effectentaks brengt maar een half miljard euro op en treft vooral de middenklasse. De gewone mensen hebben effectenrekeningen op naam, bij de rijken zit het kapitaal verborgen in vennootschappen en fiscale constructies.”

Net dat argument voeren de rechtse partijen aan tegen extra vermogensbelastingen: ‘De rijken kun je niet pakken, waardoor je altijd bij de middenklasse terechtkomt.’

“Ons voorstel treft alleen de echte rijken. Hef 1 procent op vermogens van meer dan 1 miljoen euro, 2 procent op vermogens boven 2 miljoen euro en 3 procent op alles boven 3 miljoen euro. De eerste woning wordt vrijgesteld. Wie dan nog 1,5 miljoen euro heeft, kun je toch geen middenklasser noemen? In ons voorstel betaalt die 5.000 euro – 1 procent op dat half miljoen. Dat is toch niet onoverkomelijk?”

Maar dan moet de overheid weten hoeveel iedereen bezit. Gaat u bij de mensen thuis een inventaris laten maken van hun wijnen, kunst en juwelen?

“De mensen moeten hun vermogen te goeder trouw aangeven in hun belastingaangifte. Dan zijn er controles om te zien of ze de waarheid spreken. Er bestaan bij de banken en verzekeringsmaatschappijen al genoeg kadasters van hun bezittingen. De liberalen vinden het een inbreuk op de privacy om die informatie aan de overheid te geven. Maar van een loontrekkende weet de staat álles. Zijn belastingbrief is op voorhand ingevuld. Waarom geldt de privacy alleen voor rijken?”

U wilt de koek eerlijker verdelen, maar dreigt u de bakkers niet weg te jagen, waardoor er straks minder koek overblijft?

“Wie zijn de bakkers? Het werkvolk. De zelfstandigen. De kleine kmo’s. Rijkdom wordt geproduceerd door arbeid, niet door renteniers, vermogensbeheerders en aandeelhouders. Dat zijn de parasieten van onze samenleving. Hun geld creëert meer geld zonder dat ze daar iets voor moeten doen. Volgens de Franse econoom Thomas Piketty stijgen de fortuinen van de rijkste 2 procent altijd sneller dan de welvaart van een land. Het deel van de koek dat de rijken krijgen, wordt steeds groter, dat van de werknemers en zelfstandigen wordt kleiner. Een vermogensbelasting is daar het beste antwoord op.”

PVDA-mars in Brussel tegen de hoge energiefacturen. Beeld BELGA

U vindt deze regering te rechts, volgens de N-VA is ze te links en geeft ze te veel uit aan ‘de passieven’. Ligt de waarheid in het midden?

“Nee, deze regering ís niet links, ze rijdt voor de multinationals. Er wappert een links vlaggetje uit het raam, maar de koers blijft rechts, zoals die van de vorige regering. De pensioenleeftijd van 67 jaar blijft behouden, de taxshift – een transfer van 12 miljard euro van het werkvolk naar de aandeelhouders – werd niet gecorrigeerd, en het pesten van langdurig zieken neemt nog toe. De 500.000 langdurig zieken zijn het bewijs van ons failliete systeem. Maar Frank Vandenbroucke wil die mensen met sancties dwingen om weer te gaan werken, tégen de zin van de sociale partners, mutualiteiten en zelfs sommige werkgevers.”

Alle sectoren schreeuwen om werknemers. Is het dan niet logisch dat een regering dat reservoir van inactieven naar een job wil leiden?

“Ja, maar daar mag je geen sancties voor gebruiken. Die breken het moreel van die mensen, die vaak al een schuldgevoel hebben. En aan het basisprobleem wordt niks gedaan: de werkdruk, de stress, de uitbuiting. Veel langdurig zieken zijn kapot gewerkte vijftigplussers die jarenlang het beste van zichzelf hebben gegeven voor een klein loon en twintig dagen verlof. Hoe dúrft de N-VA hen ‘passieven’ te noemen? Laat hen de arbeidsmarkt toch vroeger verlaten in plaats van hen te pesten. Op 67 jaar is élk beroep te zwaar. Mijn vader was staalarbeider, vele van zijn collega’s hebben op hun vijftigste al hartproblemen. De hoogopgeleide elite leeft gemiddeld 18 jaar langer in goede gezondheid dan een arbeider. Dan kan het antwoord toch niet zijn: langer en flexibeler werken?”

Naast de langdurig zieken zijn er in Wallonië en Brussel nog tienduizenden generatiewerklozen die in hun hele leven nog geen klap hebben uitgevoerd.

“Ik ken veel werklozen die ongelukkig zijn met hun situatie. Zij krijgen bij sollicitaties te horen: ‘Ge zijt niet goed genoeg.’ Zo’n boodschap vijftien keer na elkaar in uw bakkes krijgen, dat is psychisch geweld. Je raakt ontmoedigd.”

Ik ken werklozen die zeggen dat ze wel gek zouden zijn om uit hun bed te komen voor een job waarmee ze amper 200 euro per maand méér verdienen. Als ze dan ook hun sociaal energietarief verliezen, is de rekening gauw gemaakt.

“Daarom komen wij op straat voor hogere lonen, zodat het wél de moeite is om te gaan werken. Ook de steeds grotere flexibiliteit is een barrière. Lees de verhalen over Ryanair, de e-commerce, het treinpersoneel… Waar vind je nog draaglijke jobs? Veel onderwijzers en zorgverleners verlaten het beroep omdat het te zwaar is. Steeds meer winkels en supermarkten verplichten hun personeel om op zondag te werken. Wat blijft er dan nog over voor het gezin? Voetbaltrainers zeggen me dat ze op zondagvoormiddag geen ploeg van elf spelers meer bij elkaar krijgen, omdat papa en mama moeten werken. We evolueren naar een gekkeneconomie waarin iedereen zeven dagen op zeven aan de slag is. De mensen mogen toch nog een léven hebben? Maak de werkomstandigheden beter en je zult veel minder knelpuntberoepen hebben.”

Verloren stem

Over naar het échte gekkenhuis: Oekraïne. De premier noemt de PVDA ‘de vriendjes van Poetin’. U schijnt daar erg boos van te worden?

“Ik vond dat schandalig. Al die traditionele politici zijn de laatste twintig jaar zaken gaan doen met Rusland, terwijl wij altijd zeiden dat Vladimir Poetin de handlanger was van de oligarchen. Wij hebben zijn agressie vanaf dag één veroordeeld.”

Waarom onthield u zich in het parlement dan over een resolutie die Poetin veroordeelde? En waarom stemde u niet voor een hulppakket voor het Oekraïense volk?

“Wij zijn de hypocrisie beu. Tegen de Russen en Chinezen vragen we voortdurend sancties, maar Amerika mag álles. Dat is geen sympathiek vzw’ke, hè. Door de oorlog kunnen de Amerikanen meer wapens en schaliegas aan ons verkopen en ze ondervinden er zelf geen last van, want de strijd speelt zich af in Europa. Ze domineren het wereldtoneel al 75 jaar, maar ze worden uitgedaagd door China. Als een wereldmacht haar koppositie dreigt te verliezen, hangt er altijd oorlog in de lucht.”

U bent tegen de NAVO, tegen het embargo op Russische olie, en u zou geen wapens sturen naar Oekraïne. Bent u dan toch niet de objectieve bondgenoot van Poetin?

“Helemaal niet. Dat zwart-witdenken is schadelijk. Historica Anne Morelli schreef in haar boek Elementaire principes van oorlogspropaganda: ‘In elke oorlog wordt iedereen die voorzichtig is, die naar de argumenten van beide partijen luistert, onmiddellijk beschouwd als medeplichtig aan de vijand.’ Zo verdwijnt alle nuance. Het is voor of tegen. Je zag dat ook na de aanslagen van 11 september 2001 in Amerika, en na de aanslagen in Frankrijk. De presidenten spraken oorlogstaal en er werden verregaande maatregelen genomen, zonder intellectueel debat. Dat is gevaarlijk. Europa wil nu ook meer geld uitgeven aan Defensie: dat moeten we vooral níét doen. Het militaire budget van de NAVO-landen is 18 keer groter dan dat van Rusland. Wat baat het ons als dat nog eens 20 keer hoger wordt?

“Pas op, wij veroordelen Poetins oorlog en willen dat die stopt. Maar daarvoor moet je onderhandelen en de agenda van je tegenstander begrijpen. In 1975 heeft de diplomatie voor een evenwicht tussen de grootmachten gezorgd. De voorbije jaren hebben ze zich uit veel van die internationale verdragen teruggetrokken. We moeten een nieuw evenwicht zoeken, in plaats van mee te gaan in de militaire escalatie. Anders zal Poetin niet stoppen en de Amerikanen ook niet.”

Beeld Wim van Cappellen

Terug naar eigen land: welke conclusie trekt u uit de laatste peilingen?

“Toen ik voorzitter werd, vroeg ik me af of mijn stijl ook zou aanslaan in Vlaanderen. Dat blijkt het geval. In 2019 haalden we voor het eerst de kiesdrempel, nu staan we al op 9 procent. Wij en Vooruit stijgen, terwijl Groen maar licht achteruitgaat. Dat bewijst dat wij links versterken.”

Verzwakt u de positie van links dan niet door stemmen weg te halen bij Groen en Vooruit? Zij zorgen voor de linkse accenten in het beleid.

“Maar Conner Rousseau verzwakt links zelf! Hij verdedigt de loonnorm van 0,4 procent, spreekt zich uit tegen de vakbondsbetogingen en vindt zelfs dat links en rechts niet meer bestaan. Door de klassenstrijd te ontkennen, help je de werkende klasse niet vooruit.”

Maar wat hebben linkse kiezers aan de PVDA als u aan de zijlijn blijft staan? Thierry Bodson, topman van de Waalse socialistische vakbond, zegt dat u rechts daarmee in de kaart speelt.

“Waar het kan, willen wij beleid voeren. In Zelzate besturen we met Vooruit en dat loopt goed. Al heeft Rousseau geprobeerd om die coalitie te torpederen – ik zou graag willen weten waarom, want dat is nu eens een mooi voorbeeld van linkse samenwerking. Wij laten grote bedrijven als ArcelorMittal en baggergroep Jan De Nul extra belastingen betalen, om de factuur voor de kleine zelfstandigen te verlagen.”

Paul Magnette wil geen regering meer vormen met de liberalen. Misschien is het moment voor links gekomen om zich ook op federaal niveau te verenigen voor eerlijke fiscaliteit?

“De PS beweert al dertig jaar dat ze niet graag met de liberalen besturen, maar ze doen het elke keer. Ze hebben gewoon geen breekpunten meer. Ze beloofden ook dat ze niet in de regering zouden stappen als de pensioenleeftijd op 67 jaar zou blijven. Maar ze deden het toch.”

Kun je veel breekpunten aanhouden als je met zeven partijen een regering moet vormen?

“De liberale breekpunten zijn wél gerespecteerd. En Georges-Louis Bouchez schuift er elke dag nieuwe naar voren.”

Moeten uw kiezers wachten tot u de helft van de stemmen haalt voor u uw handen vuil maakt?

“Dat zal afhangen van onze eigen sterkte en de houding van de andere partijen. Ik ga niet doen zoals Groen: met 10 procent van de stemmen een paar ministerpostjes pakken, maar niks binnenhalen. Ik wil na de verkiezingen hetzelfde kunnen zeggen als ervoor.”

De beleidspartijen moeten met steeds slechtere kaarten het land besturen, terwijl u lekker principieel aan de zijlijn blijft. Is dat niet wat te makkelijk?

“Dat ze dan eens deftig met ons komen praten. Niet zoals in 2019, toen de PS ons arrogant kwam zeggen dat we mochten meedoen als we braaf onze mond hielden. Ze beseffen blijkbaar niet dat wij er voor lange tijd zullen zijn.”

Hoe is uw relatie met Magnette? Hij reageert vaak heftig als hij een vraag over u krijgt.

“Moeilijk. Hij beweert dat hij nooit aan ons denkt, maar hij doet niks anders. De socialisten kunnen moeilijk aanvaarden dat er een linkse oppositie is. Conner Rousseau gaat ook liever lunchen met Bart De Wever dan met mij. Terwijl links net meer inhoud zou moeten uitstralen.”

‘De N-VA zal met ons gaan of met Vlaams Belang’, luidt het bij Vooruit. Misschien is Rousseau bezig met het afwenden van een zwart-gele coalitie?

“Het probleem is dat de socialisten zullen meegaan in de verdere afbraak van ons land. De nota die Rousseau en Magnette met De Wever schreven in 2020 is daar het bewijs van.”

In 2024 dreigt het land onbestuurbaar te worden door de sterkte van de radicale partijen. Is een stem voor de PVDA dan geen verloren stem?

“Nee, want dat is een stem voor het behoud van België. Dat wordt dé uitdaging van de verkiezingen. De N-VA en Vlaams Belang mogen geen 50 procent van de stemmen halen. Daarom is het zo belangrijk dat wij stemmen van Vlaams Belang afpakken. Veel van hun kiezers brengen een foertstem uit, maar willen het land niet splitsen. Die mensen moeten weten dat Vlaams Belang helemaal niet aan de kant van het gewone volk staat. Ze kiezen altijd voor het patronaat. Tégen een vermogensbelasting. Tégen het afromen van superwinsten van multinationals. Tégen deftige loonsverhogingen. De proteststem moet ook in Vlaanderen naar fel links gaan.”

Wat is uw sterkste kant als partijvoorzitter?

“Ik kan het goed uitleggen en ben een teamspeler. Wij zijn geen partij van clans, jaloezie en geroddel. Dat maakt het gezelliger. Er lopen te veel egotrippers en narcisten rond in de politiek. Ik zie collega’s die met hun hele lijf uitstralen: ‘Ik ben de man. Ik ben de meester van mijn succes en alleen ík weet hoe het moet.’ Dat is bullshit. Politiek is teamwork en je moet dankbaar zijn voor de kansen die je hebt gekregen. Zonder de sociale strijd van mijn ouders zat ik hier niet. En zonder de kansen die de partij mij heeft gegeven ook niet.”

Wat is uw zwakte?

“Ik ben heel ongeduldig. Dat leidt soms tot wrijvingen.”

Is er veel veranderd sinds u de fakkel overnam van Peter Mertens?

“Ik kom vaker in Vlaanderen, waar mijn roots liggen. En ik moet harder werken voor evenveel geld. (lacht) In het weekend probeer ik wel één dag vrij te houden voor mijn gezin. En op maandagavond ben ik thuis bij de kinderen, zodat mijn vriendin haar ding kan doen. Mijn kinderen worden stilaan rebels. Ze lijken op hun vader, vrees ik. Honden maken geen katten, hè. (schatert)”

Vindt u het moeilijk om hoopvol te blijven over de wereld waarin zij moeten opgroeien?

“Corona, oorlog, inflatie, overstromingen, tekorten bij de overheid, dreigende hongersnood in Afrika: dat is véél op korte tijd. Maar tegen al dat lelijks komen er mooie reacties, zoals onze SolidariTeams die bij de overstromingen gingen helpen. Je had de wanhoop bij de slachtoffers, maar ook de warmte van de helpers. Mijn motto is: zolang er strijd is, is er hoop. Dat is de motor die mij vooruit stuwt. Kijk naar wat we na de Tweede Wereldoorlog allemaal hebben opgebouwd.”

Toen was de samenhang tussen de mensen wel groter.

“Het individualisme is een groot probleem, ja. Dat wordt politiek aangemoedigd. De liberalen scherpen de concurrentie tussen mensen aan door de nadruk te leggen op eigen succes en hoge winsten.”

Ziet u dan een complot?

“Dat is gewoon een politieke agenda. De elite heeft er altijd baat bij gehad om de mensen uit elkaar te drijven, want als het volk samenspant, houdt niemand het tegen. Daarom is het zo belangrijk dat er in elk bedrijf een vakbond is.”

Politiek filosoof Anton Jäger zei in Humo: ‘Een blanke truckchauffeur en een zwarte poetsvrouw worden allebei slecht betaald. Maar ze zullen elkaar nooit tegenkomen en zeggen: wij worden allebei uitgebuit. Laten we daar samen iets aan doen. Mensen sluiten zich niet meer aan bij een vakbond of een partij, maar proberen individueel hun hachje te redden door wat cryptomunten te kopen.’

“De nagel op de kop. Vlaams Belang zet mensen tegen elkaar op met valse tegenstellingen, wij proberen hen te verenigen tegen degenen die hen uitbuiten. Werknemers van verschillende kleuren en culturen moeten beseffen dat ze meer gemeen hebben met elkaar dan met de CEO in zijn dure pak en zijn Tesla. Dat idee van de klassenstrijd versterken, daar hebben we nog werk aan.”

Wat heeft u zo boos gemaakt op ons systeem?

“Dat is begonnen op mijn veertiende, met het ontslag van mijn moeder. Ze werd bij Sherwood Medical afgedankt omdat ze vakbondsdéléguée was. Uit protest kampeerde ze drie weken in een caravan voor de poort van het bedrijf. Elke dag gingen mijn vader, mijn zus en ik haar bezoeken. De vakbondsafgevaardigden van de nabijgelegen koekjesfabriek brachten elke dag koeken mee voor ons. Tweeduizend mensen betoogden tegen haar ontslag. Die mix van onrecht en solidariteit heeft mijn wereldvisie gekleurd. De rechter gaf mijn moeder gelijk, maar haar ontslag werd niet teruggedraaid. Het bedrijf betaalde gewoon haar ontslagvergoeding.”

Hoe staat het met uw vakantieplannen?

“Ik ga naar Pukkelpop voor Cypress Hill, en naar Les Ardentes voor Stromae. Met de kinderen ga ik in het zuiden van Frankrijk genieten van de zon. En ik ga door met mijn plan om vóór mijn pensioen zoveel mogelijk GR-paden afgelegd te hebben. De voorbije zomers heb ik de GR’s langs de Ourthe en de Semois afgewerkt, nu wil ik samen met mijn vriendin de GR 800 doen, door de vallei van de Somme naar de Atlantische Oceaan.”

