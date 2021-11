Raoul Hedebouw enige kandidaat om voorzitter PVDA te worden

De kandidatuur van Hedebouw komt niet als een verrassing. Hij spreekt vlot Frans en Nederlands en was tot nu actief als nationaal woordvoerder en als fractieleider voor de partij in het federaal parlement.

“Ik ben kandidaat om Peter Mertens op te volgen, ook al is dat verre van vanzelfsprekend”, aldus Hedebouw. “Ik denk dat we klaar zijn met de PVDA om de nieuwe uitdagingen aan te gaan. Met mijn kandidatuur wil ik mij in de eerste plaats ten dienste stellen van het collectief en - als ik op 5 december het vertrouwen krijg van ons congres - de PVDA verder doen groeien in heel het land.”

Peter Mertens kondigde twee weken geleden aan dat hij na 13 jaar de fakkel als voorzitter doorgeeft. “Het is tijd dat een andere kapitein het stuur neemt”, zei Mertens toen. “Ik wil graag tijd vrijmaken om me toe te leggen op strategische kwesties, en de verdere uitbouw van de partij.” Hij geeft toe de “dagjespolitiek”- of de “tweet van de dag” - soms beu te zijn.