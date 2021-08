‘Ranzig’: Delphine Lecompte onder vuur voor open brief over pedofilie

De open brief van Lecompte is op 3 augustus door Humo gepubliceerd en neemt de Nederlandse journalist Sven van der Meulen op de korrel. Die voerde samen met Het Laatste Nieuws onderzoek naar een Vlaamse acteur die kinderen zou misbruiken. Op basis van de reportage is het parket van Antwerpen een gerechtelijk onderzoek gestart.

In haar stuk noemt Lecompte de reportage een “mediastunt”, met als gevolg “de demonisering van een gemarginaliseerde kwetsbare groep die al jaren als ziekelijk uitschot wordt behandeld”. Heel wat mensen nemen echter aanstoot aan de passage die volgde, waarin ze schrijft dat elke “elke mens weleens aangetrokken wordt tot onschuld en jeugdigheid”.

Zowel Vlaams minister van Financiën en Begroting Mattias Diependaele (N-VA) als staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) nemen op sociale media het woord “ranzig” in de mond. Mahdi refereert aan de volgende, specifieke passage in de brief: “De argeloze onbezoedelde vranke oogopslag van een 8-jarige misdienaar, een 6-jarige zadelmakerzoon of een 5-jarig Roemeens bloemenverkoopstertje is verrukkelijk, het summum van schoonheid en hemelse pracht.”

De Brugse afdeling van Vlaams Belang vroeg zelfs om de samenwerking met Delphine Lecompte, sinds eind 2020 museumdichter van de stad, meteen stop te zetten omdat ze pedofilie “normaliseert en zelfs goedgepraat”. In een statement schrijf Nico Blontrock (CD&V), schepen van Cultuur, dat de lezers­brief los staat van die artistieke opdracht. “Haar persoonlij­ke standpunt over dit onderwerp – dat we geenszins delen – heeft hier geen verdere invloed op.”

Pedofiel/pedoseksueel

In een nieuwe open brief, die op donderdag op de site van Humo gepubliceerd werd, verdedigt Lecompte zichzelf en stelt ze dat ze “enkel en alleen wilde beklemtonen dat de meeste mensen die de pech hebben om geboren te worden met een seksuele voorkeur voor kinderen, een leven lang vechten tegen die seksuele voorkeur en nooit overgaan tot pedoseksuele daden”.

Dat laatste standpunt ligt gevoelig, maar is niet nieuw. In 2019 probeerde de Nederlandse genderexperte Linda Duits in Het Parool al het verschil tussen een pedofiel en een pedoseksueel uit te leggen, nadat de Amsterdam Pride afstand deed van een man die flyers rond pedofilie uitdeelde: “Een pedofiel voelt zich aangetrokken tot kinderen. Een pedoseksueel is iemand die handelt naar die geaardheid.” Ook dat stuk pleitte voor meer aanvaarding, en zorgde voor een lawine aan reacties. Het pleidooi van Lecompte gaat echter een stap verder, door te stellen dat het wijzer is “om te aanvaarden dat pedofilie in elk van ons huist”.