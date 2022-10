Rakettenregen is visitekaartje van wrede nieuwe bevelhebber van Russische troepen in Oekraïne

Nog maar een paar dagen is generaal Sergej Soerovikin bevelhebber van de Russische troepen in Oekraïne, maar hij gaf maandag meteen zijn visitekaartje af met een reeks genadeloze raketaanvallen op Oekraïense steden.

De 55-jarige generaal kreeg afgelopen weekend van president Poetin de leiding over de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne, die de laatste tijd uiterst moeizaam verloopt. Zijn benoeming viel samen met de aanslag op de brug naar de Krim, een vernederende tegenslag voor Poetin die in Kiev uitbundig werd gevierd.

De regen van raketten die Rusland maandag als vergelding voor die aanslag op Kiev en een reeks andere steden liet neerdalen, draagt onmiskenbaar het stempel van Soerovikin. Hij was eerder een tijd commandant van de Russische eenheden in Syrië, die Poetin naar het land had gestuurd om president Bashar al-Assad in het zadel te houden.

Meedogenloze reputatie

Soerovikin bouwde daar de reputatie op van een meedogenloze commandant met de wrede Russische bombardementen en raketbeschietingen op Idlib en andere steden die in handen waren van de Syrische opstandelingen. Om de tegenstander te ontmoedigen werd de burgerbevolking daarbij opzettelijk niet ontzien.

Als beloning voor zijn keiharde optreden in Syrië verleende president Poetin Soerovikin de titel van ‘Held van de Russische Federatie’, de hoogste Russische onderscheiding. De generaal kreeg ook het commando over de Russische lucht- en ruimtestrijdkrachten (VKS), waarvan de bommenwerpers en langeafstandsraketten maandag een belangrijke rol speelden bij de reeks aanvallen op Oekraïense steden.

In juni dit jaar had Soerovikin, toen net benoemd als commandant van het zuidelijk front in Oekraïne, ook al blijk gegeven van zijn voorkeur voor luchtaanvallen op burgerdoelen. Toen werd een winkelcentrum in Krementsjoek getroffen door Russische raketten.

Veel gevechtservaring

In Russische militaire kringen werd Soerovikin geprezen om de manier waarop hij orde op zaken zou hebben gesteld in de eenheden die hij onder zijn bevel kreeg.

De kersverse commandant van de militaire operatie in Oekraïne heeft in zijn loopbaan veel gevechtservaring opgedaan. In de jaren tachtig vocht hij in Afghanistan, later diende hij ook in Tadzjikistan en nam hij deel aan de twee oorlogen die Rusland uitvocht in Tsjetsjenië.

Mogelijk koestert Poetin ook een bijzondere sympathie voor Soerovikin vanwege de controversiële rol die hij speelde tijdens de coup tegen Gorbatsjov in 1991, die het einde van de Sovjet-Unie inluidde. Terwijl een groot deel van het leger zich tegen de coupplegers keerde, probeerde Soerovikin met zijn eenheid door een barricade te breken die betogers in het centrum van Moskou hadden opgeworpen. Daarbij kwamen drie burgers om.

Daarvoor zat hij zeven maanden in de cel, maar hij werd uiteindelijk vrijgelaten omdat hij de ‘bevelen van zijn meerderen had opgevolgd’. Later in zijn carrière werd hij voorwaardelijk tot 1 jaar cel veroordeeld omdat hij dienstwapens zou hebben doorverkocht, maar dat vonnis werd later geschrapt.

Vooral in kringen van Russische hardliners is de benoeming van Soerovikin met enthousiasme begroet. Jevgeni Prigozjin, de baas van het beruchte Russische huurlingenleger Wagner, noemde hem de ‘meest competente’ Russische commandant. Prigozjin, wiens troepen ook in Oekraïne vechten, dringt aan op veel harder optreden door het Russische leger.

Er kleeft voor Soerovikin ook een risico aan zijn benoeming. Enkele andere topofficieren, onder wie generaal Dvornikov die bekendstond als ‘de slager van Aleppo’, beten hun tanden al stuk op Oekraïne.