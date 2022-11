Raketten komen neer in NAVO-land Polen: ‘De kwestie is zeer ernstig’

In de buurt van het Poolse dorp Przewodów, op ongeveer 8 kilometer van de Oekraïense grens, zouden twee mensen om het leven gekomen zijn na een vermoedelijke raketinslag. Dat melden Poolse media. Een Amerikaanse topfunctionaris bevestigt dat het wel degelijk om Russische raketten gaat, die het luchtruim van NAVO-lid Polen zijn binnengedrongen. Dat meldt persbureau AP.

Het Russische ministerie van Defensie ontkent dat Russische raketten Polen troffen. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het wel degelijk om Russische raketten gaat.

De precieze omstandigheden van de inslag zijn nog niet duidelijk. Het incident ligt gevoelig omdat het zou gaan om raketten die neerkomen in een NAVO-land. In de westerse defensie-alliantie zijn de bondgenoten verplicht elkaar te helpen bij een aanval. Premier Alexander De Croo (Open Vld) reageert op Twitter dat België ‘met klem’ het incident op Pools grondgebied veroordeelt. “België staat achter Polen. We maken allemaal deel uit van de NAVO-familie die meer dan ooit verenigd en uitgerust is om ons allemaal te beschermen.”

Geen misser

Het is voor het eerst in een lange tijd dat raketten zo dicht naar het Westen gaan, zegt Jonathan Holslag, professor internationale politiek (VUB). Op dit moment is het nog onduidelijk wat er precies gebeurd is en om welke raketten het gaat. Holslag kan zich echter niet voorstellen dat dit een misser is vanuit Rusland. “De kwestie is zeer ernstig.”

Piotr Müller, woordvoerder van de Poolse premier Mateusz Morawiecki, laat op Twitter weten dat de Nationale Veiligheidsraad met spoed bijeengeroepen is wegens een ‘crisissituatie’. “NAVO-landen zullen de aanval eenduidig veroordelen, maar het is nog niet zeker in welke mate ze overgaan tot vergelding”, zegt Holslag.

Eerder dinsdag werden in verschillende delen van Oekraïne Russische raketaanvallen gemeld. De Russen viseerden vooral elektriciteitsinstallaties. De toestand is volgens de regering ‘kritiek’. Holslag: “Hoewel ze in het defensief geslagen zijn, tonen de Russen dat ze nog altijd kunnen uithalen naar het hele Oekraïense grondgebied.”

Escalatie op komst

In een tijd waarin iedereen ervan uitging dat de Russen in het defensief gedrongen werden, maakt deze gebeurtenis het conflict weer veel acuter, stelt Holslag. Oekraïne boekte een grote overwinning op de Russen door de herovering van de stad Cherson. Vrijdag bereikte het Oekraïense leger het centrum van de stad na een van de zwaarste slagen in de oorlog. President Volodymyr Zelensky zei maandag dat de herovering van Cherson door Oekraïne “het begin van het einde van de oorlog” markeerde.

Polen speelt een belangrijke logistieke rol in het conflict. Verschillende treinstations aan de Pools-Oekraïense grens voorzien in de bevoorrading van Oekraïne. Westerse landen hebben er veel aan gedaan die toegangspunten zo divers mogelijk te houden om kwetsbaarheid te vermijden, zegt Holslag. “Als blijkt dat de Russen geprobeerd hebben mogelijke bevoorrading uit te schakelen, is dat een belangrijke stap in de richting van escalatie.”