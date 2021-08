Radja Nainggolan scheurt geïntoxiceerd door binnenstad: ‘Rijbewijs afnemen haalt hier niks uit’

“Ik miste het om door Antwerpen te cruisen.” Toen Radja Nainggolan vorige week bekendmaakte dat hij de komende twee seizoenen bij Antwerp zou spelen, haalde hij de liefde voor zijn geboortestad aan. Na meer dan vijftien jaar dienst bij Italiaanse clubs wil hij een voorbeeld worden voor Belgische jongeren.

Dat is nog niet volledig gelukt, maar op vlak van ‘cruisen’ heeft Nainggolan zijn schade alvast ingehaald. Zaterdagavond hield een politiepatrouille hem tegen toen hij aan 100 kilometer per uur door de Antwerpse binnenstad scheurde. Een ademtest toonde aan dat hij net te veel alcohol in zijn bloed had. Resultaat: een verbeurdverklaring van zijn rijbewijs voor vijftien dagen.

1.100 euro boete

Nainggolans advocaat Omar Souidi betwist dat zijn cliënt zo snel reed, maar de voetballer is niet aan zijn proefstuk toe. In 2017 blies hij positief toen hij de overwinning van een EK-kwalificatiematch vierde in Sint-Niklaas. Hij zei de rechter dat het om een misverstand ging, maar ving bot en mocht 1.100 euro ophoesten. Een kleintje voor een man die 4,5 miljoen euro per jaar verdient.

Een jaar later leek het er wel op dat zijn gedrag hem een flinke stuiver zou kosten. Zijn toenmalige club wilde Nainggolan een boete van 100.000 euro opleggen omdat hij in een Instagram-video schunnige taal gebruikte en zei dat hij dronken was, al is het niet duidelijk of hij ook daadwerkelijk betaalde. “Get a life", klonk het.

Nainggolan tijdens de match van Antwerp tegen Omonia Nicosia donderdag. Beeld Photo News

De Antwerpse voetballer lijkt zijn gedrag te cultiveren. Toen het nieuws over zijn verkeersovertreding gisteren uitlekte, omschreven verschillende media hem als een ‘enfant terrible’.

Verkeersexpert Johan De Mol (UGent) heeft het moeilijk met die term. Hij vindt dat die Nainggolans gevaarlijke rijstijl vergoelijkt. “De omschrijving gaat volledig voorbij aan het feit dat er sprake is van een diepgeworteld probleem." Hij wijst erop dat bijna iedere maand een professionele voetballer in het nieuws komt nadat hij te snel of geïntoxiceerd reed. “Ik denk dat er in die wereld veel mensen met een groot ego rondlopen die niet omkunnen met de weelde waarin ze leven.”

Straffeloosheid

De Mol is verbaasd over de sanctie die Nainggolan opgelegd werd. Volgens hem hangt er sowieso al een zweem van straffeloosheid rond rijden onder invloed. “De nieuwsberichten over voetballers die na verkeersovertredingen niet of nauwelijks vervolgd worden, dragen daartoe bij."

Hij vindt dat er werk gemaakt moet worden van een wetgevend kader om mensen die te snel rijden tijdelijk te laten meedraaien in een centrum waar verkeersslachtoffers revalideren. Volgens hem hebben zulke straffen meer impact dan een verbeurdverklaring van een rijbewijs, wat veel mensen toch negeren.

Daarnaast denkt Van Mol dat een opvoering van het aantal alcoholcontroles soelaas kan bieden. “Belgen staan gemiddeld positiever tegenover rijden onder invloed dan in onze buurlanden, maar we voeren minder controles uit. Dat is een zorgwekkende combinatie. De pakkans moet omhoog.”

Het bestuur van Nainggolans voetbalclub beraadt zich over een mogelijke straf voor haar nieuwste aanwinst. Zelf wil hij een bijdrage storten voor een goed doel “waarmee de verkeersveiligheid gediend zal zijn”.

Van Mol merkt op dat sancties om ervoor te zorgen dat de Antwerpenaar zich aan het verkeersreglement houdt binnenkort misschien niet meer nodig zijn. Vanaf 2022 moeten alle nieuwe auto’s die in Europa verkocht worden verbindingen voor een alcoholslot hebben. “Dan is enkel het wetgevend kader nog nodig. Intussen wordt ook aan een plan voor automatische snelheidsaanpassing gewerkt. Ik hoop dat dat in de praktijk omgezet worden, dan kan niemand nog aan 100 kilometer door de binnenstad scheuren.”