Radja Nainggolan is rijbewijs kwijt nadat hij door Antwerpse straten scheurt en positief blaast

De nieuwe sterspeler van Antwerp werd in de nacht van zaterdag op zondag rond 4 uur door een politiepatrouille onderschept toen hij met zijn wagen tegen hoge snelheid door de Antwerpse Nationalestraat scheurde. De politie onderwierp Nainggolan ook aan een ademtest, waarbij de middenvelder net boven de toegestane limiet bleek te zitten. Daarop moest hij zijn rijbewijs meteen voor vijftien dagen inleveren.

Meteen een nieuwe deuk in het al beschadigde blazoen van Nainggolan, die het bij zijn voorstelling als de nieuwe middenvelder van de ‘Great Old' nochtans had over de voorbeeldfunctie die hij moet uitoefenen. “Bij een goed eerste gesprek met de trainer heeft hij zijn verwachtingen duidelijk gemaakt. Die gingen verder dan voetbal alleen. Ook op vlak van mentaliteit. Ik moet een voorbeeldfunctie uitoefenen voor de jongeren, want er wordt toch naar mij opgekeken op het veld.”

Nainggolan moest dit weekend trouwens niet in actie komen met zijn nieuwe club. De wedstrijd van de Great Old tegen Racing Genk werd uitgesteld omwille van Antwerps Europese verplichtingen. Donderdag moeten Nainggolan en co een 4-2 achterstand tegen Omonia Nicosia proberen op te halen.