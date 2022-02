Racisme in het voetbal is geen verzinsel: 32 meldingen per maand in ons land

Het voorbije jaar waren er gemiddeld 32 meldingen van racisme per maand in het amateurvoetbal. Ook via het aangepaste scheidsrechtersblad liepen al 204 meldingen van discriminatie binnen.

Een jaar geleden lanceerden de KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF hun gezamenlijke Come Together-actieplan tegen discriminatie en racisme. In diezelfde periode bleek uit een onderzoek van de KU Leuven – in opdracht van de voetbalbond – hoe wijdverspreid racisme in het jeugdvoetbal is. Liefst 37 procent van de bevraagde jeugdvoetballers tussen 10 en 20 jaar kwam de voorgaande twee seizoenen in aanraking met discriminatie, in bijna een derde van de gevallen lag huidskleur aan de basis.

Uit een eerste evaluatie blijkt dat het meldpunt een pak vlotter is gevonden door spelers, ouders of andere betrokkenen. Er kwamen 843 meldingen binnen en bijna de helft daarvan - ongeveer 32 per maand - hadden specifiek te maken met racisme op of bij het veld. Andere veelvoorkomende klachten gaan over fatshaming of een gebrek aan speelminuten. Via het vernieuwde scheidsrechtersblad, sinds dit seizoen van kracht, liepen al 204 incidentmeldingen binnen met betrekking tot discriminatie.

Volgens Peter Bossaert, CEO van de KBVB, zijn er “op alle vlakken” belangrijke stappen gezet. Er wordt onder meer verwezen naar de Diversity Board, bestaand uit dertien vertegenwoordigers met diverse achtergronden, die al vijf keer samenkwam om zich onder meer over opleidingen rond racisme te buigen. 188 clubleden en 185 actieve scheidsrechters volgden al zo’n opleiding, die ook geïntegreerd wordt in de cursus die elke nieuwe scheidsrechter volgt.

“Maar er is nog veel werk aan de winkel en de strijd tegen discriminatie en racisme blijft een prioriteit voor ons”, geeft Bossaert aan, die beseft dat er nog een groot ‘dark number’ is. En het is nog maar de vraag of de opvolging mensen tot inkeer brengt. Bij lichtere vergrijpen ligt de focus nu op dialoog, wie hardleers is wordt doorverwezen naar de disciplinaire voetbalrechtbank die is opgericht.

Die zogenaamde Nationale Kamer deed al 75 uitspraken, met sancties gaande van geldboetes en het spelen van wedstrijden achter gesloten deuren voor clubs tot schorsingen voor spelers, coaches of clubafgevaardigden. Ook alternatieve sancties, zoals een bezoek aan Kazerne Dossin en het AfricaMuseum, behoren tot de opties.