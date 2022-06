Racisme bij medewerkers UAntwerpen over studenten: ‘Het zijn altijd dezelfden’

In een aantal filmpjes die gedeeld werden op Twitter is te horen hoe onrustwekkend professor I.V.D., gelieerd aan het departement biologie en onderwijsbegeleider van de Universiteit Antwerpen, in een privégesprek met medewerkers praat over studenten met Marokkaanse roots. De beelden en uitspraken dateren van 24 mei dit jaar, na een examen binnen de opleiding farmacie.

In de filmpjes is te horen hoe de universiteitsmedewerkers het bizar vinden dat “studenten die hier vermoedelijk toch allemaal geboren zijn, toch nog hun eigen taaltje creëren”. De vrouwen vragen zich ook af hoe “die studenten” dan denken serieus genomen te worden. “Als je dat taaltje blijft spreken, dan is er toch iets fout. Dat wil toch zeggen dat je vanuit de grond van je hart niet wil integreren.”

Opname van proffen aan de @UAntwerpen die ZEER racistische uitspraken doen over studenten met Marokkaanse roots. @ Studenten van Drie Eiken, dit is gwn onaanvaardbaar pic.twitter.com/Sj0vglMgDc — サラ (@mikasarax) 15 juni 2022

Het relaas over taal gaat verder, en er worden zelfs vergelijkingen gemaakt met studenten die ‘de taal’ blijkbaar wél goed kunnen, ondanks hun roots. Ze menen dat het dus toch mogelijk is om “gewoon algemeen Nederlands” te spreken. Op een bepaald moment wordt er ook een vergelijking gemaakt met orthodoxe Joden. “Die leven in een gesloten gemeenschap, maar daar heb je dan ook geen last van. Die gaan naar hun eigen scholen, willen hun eigen biologieboeken waarin geen geslachtsdelen staan, enzovoort.” Vervolgens wordt er meegedeeld dat het “gemakkelijker zou zijn voor iedereen” als ook de Marokkaanse gemeenschap best gescheiden zou leven.

Tot slot wordt er nog verwezen naar een incident met Brusselse jongeren dat onlangs de media haalde. “Je mag er zeker van zijn dat dat mensen van Noord-Afrikaanse afkomst waren. Het zijn altijd dezelfden”, klinkt het nog. Ook in deze passage wordt er andermaal vergeleken met orthodoxe Joden, die, volgens de medewerkers, “zoiets nooit zouden doen”. Er wordt ook nog over Brazilianen gesproken, die soms “lawaaierig” kunnen zijn, maar daar hebben de twee naar eigen zeggen geen problemen mee.

‘Structureel racisme’

Op sociale media regent het ondertussen verontwaardigde reacties. Zo schreef de antiracistische organisatie KifKif: “Twee medewerkers van de Universiteit Antwerpen zijn caught on tape terwijl ze racistische vooroordelen t.o.v. Marokkaanse studenten uitwisselen. De beeldfragmenten tonen geen rotte appels, maar zijn bewijs van het structureel racisme.” Een student tweet dan weer dat hij hoopt “dat dit geval van racisme heel serieus wordt genomen door de universiteit en dat het niet gewoon met een mail naar alle studenten zal worden opgelost”.

Geconfronteerd met de uitspraken zegt een woordvoerder van de Universiteit Antwerpen in een reactie aan De Morgen dat de rector dit gedrag persoonlijk “totaal ontoelaatbaar” vindt. “Dit gedrag is beneden alle niveau”, klinkt het. Het universiteitsbestuur zal zich nu buigen over de te nemen stappen. Mogelijk riskeren de medewerkers sancties. I.V.D. was niet bereikbaar voor commentaar.