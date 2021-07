Race tegen de klok om 300.000 risicopatiënten tweede prik te geven

De tijd begint te dringen om de delta­variant te stoppen, waarschuwen deskundigen. Zeker voor de 300.000 risicopatiënten die nog steeds op hun tweede prik wachten. ‘We kunnen ons voorbereiden op een vierde golfje.’

De deltavariant van het coronavirus is nu officieel de dominante variant in ons land. Hij is verantwoordelijk voor ruim de helft van alle besmettingen. Virologen verwachten dat dit aandeel tegen het einde van de maand zal oplopen tot 90 procent. En dat baart hen zorgen, want ‘delta’ gaat veel makkelijker over van mens op mens.

“De risico’s zijn er vooral voor wie nog niet volledig gevaccineerd is: dertigers, veertigers, vijftigers. Zij kunnen wel degelijk ernstig ziek worden en een hospitalisatie riskeren”, zegt vaccinoloog Pierre Van Damme (UAntwerpen). “Bovendien mogen we niet vergeten dat er nog veel risicopatiënten zijn, met diabetes of hart- en vaatziekten, die wachten op een tweede dosis. Dat is geen kleine groep. We spreken over meer dan 300.000 mensen.”

De overgrote meerderheid wacht op een tweede AstraZeneca-vaccin. Ze lieten hun eerste prik zetten voor 12 mei, toen er nog een wachttermijn van 12 weken werd gehanteerd. Dat betekent dat hun tweede dosis pas in juli of augustus gepland staat, hoewel de termijn inmiddels werd teruggeschroefd naar 8 weken. Hun bescherming tegen de deltavariant bedraagt slechts 30 procent. Na twee prikken zou dit 80 à 85 procent zijn.

Sinds vorige week is het mogelijk om zo’n vervroegde AstraZeneca-prik aan te vragen. In Vlaanderen hebben 89.000 mensen dat al gedaan, in Wallonië 11.000. “Het is een race tegen de deltavariant”, zegt Gudrun Briat van de Taskforce Vaccinaties. “Wij hopen vooral dat mensen hun tweede dosis niet uitstellen vanwege de vakantieperiode. En wie vervroegd een tweede AstraZeneca-prik wil, mag daar gerust om vragen. De voorraad is groot genoeg.”

Nieuwe Israëlische studie

Opvallend is dat er nu ook wordt gespeculeerd over een vervroegde prik met Pfizer. Tot nu toe is de wachttijd tussen twee doses nog vijf weken. “De potentiële winst is uiteraard kleiner dan bij AstraZeneca, maar men is dit aan het bekijken”, zegt Van Damme. Volgens de bijsluiter van Pfizer mag het. Nadeel is wel dat een volledige vaccinatie met Pfizer volgens een nieuwe Israëlische studie slechts 70 procent zou beschermen tegen de deltavariant.

Intussen draaien de vaccinatiecentra wel op kruissnelheid. In Vlaanderen worden deze week bijna 800.000 prikken gezet. Woensdag buigen de ministers van Volksgezondheid zich ook over de vraag of 12-tot 15-jarigen zich tegen het virus moeten kunnen laten vaccineren. Heel wat deskundigen zijn hier vragende partij voor.

De hamvraag blijft wel of deze inspanningen volstaan om de deltavariant af te houden. Na een wekenlange daling werden er vorige week plots weer meer coronabesmettingen vastgesteld. Deels omdat er bij de start van de zomervakantie meer testen werden afgenomen, deels door de deltavariant. “De trend is niet meer dalend, en dat zien we ook in de rest van Europa”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt/KU Leuven).

Het voordeel is dat de hospitalisaties voorlopig beperkt blijven. Ondanks zijn besmettelijkheid maakt de deltavariant namelijk niet zwaarder ziek. “Zo’n hoge piek als in oktober of november zullen we niet meer zien. Maar in landen waar de besmettingscijfers fors oplopen, zoals het VK en Portugal, zien we nu wel meer hospitalisaties”, zegt Molenberghs. “We kunnen ons dus voorbereiden op een vierde golfje.”