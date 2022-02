Race tegen de klok: 5-jarige jongen zit al meer dan 24 uur vast in waterput in Marokko

Het jongetje, Rayan genaamd, zit intussen al meer dan 24 uur vast in de put, maar zou volgens de Marokkaanse autoriteiten nog in leven zijn. Op videobeelden is te zien hoe reddingsmedewerkers een camera tientallen meters diep laten zakken totdat het jongetje in beeld verschijnt. Hij ademt nog en kan zelfs bewegen. “Ik weet niet hoe het gebeurd is”, getuigt de moeder van Rayan nog bij lokale media.

De reddingsoperatie zou volgens officiële rapporten dinsdagavond omstreeks 17 uur (lokale tijd) gestart zijn. Al twee keer probeerden vrijwilligers af te dalen in de schacht. Deze is in totaal zo’n 60 meter diep, slechts een halve meter breed en de zuurstof is er gering waardoor beide pogingen mislukten. Voor Rayan lieten de hulpdiensten zuurstofflessen naar beneden zakken opdat het jongetje voldoende lucht heeft. Ook voedsel en water werden via een touw naar beneden gebracht.

Intussen hebben de reddingswerkers grotere hulpmiddelen ingezet waaronder een graafmachine. Deze kon tot 28 meter diep graven, maar de actie gestaakt werd omdat het te gevaarlijk was geworden.

Honderden omstaanders verzamelden intussen bij de waterput om steun te bieden aan Rayan en zijn familie.