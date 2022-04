Raadkamer Gent stelt zaak-‘Eveline’ uit, vier slachtoffers stellen zich geen burgerlijke partij

Ze verspreidden zich anderhalf jaar geleden als een lopend vuurtje: de naaktbeelden van zanger Stan Van Samang en de filmpjes waarop te zien is hoe radiopresentator Peter Van de ­Veire en muzikant Sean Dhondt zichzelf bevredigen. De drie BV’s waren het slachtoffer geworden van catfishing, een vorm van oplichting via sociale media.

Een zekere Eveline had via ­Instagram contact met hen gezocht. Ze kon hun vertrouwen winnen en er hen na verloop van tijd ook van overtuigen om seksueel getinte beelden van zichzelf door te sturen.

Nadat de beelden waren opgedoken diende Stan Van Samang als eerste een klacht met burgerlijke partijstelling in waarop het Brusselse parket een gerechtelijk onderzoek startte. Daaruit bleek dat Eveline geen wulpse jongedame was, wel twee mannen: de ­27-jarige G.R. uit Gent en een 22-jarige vriend uit de Kempen liepen in oktober 2020 tegen de lamp omdat ze online sporen hadden achtergelaten.

Intussen is het onderzoek afgerond. Vandaag kwam de zaak voor de raadkamer in Gent, die moet beslissen over hun doorverwijzing. De zitting werd meteen uitgesteld omdat de verdediging bijkomend onderzoek heeft gevraagd. Ook Nathalie Buisseret en Isabelle Slaets, de advocaten die vijf slachtoffers en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen vertegenwoordigen, vragen extra onderzoek.

Niet voor het eerst

G.R. bekende na zijn arrestatie de feiten. De student zou niet uit geld­gewin hebben gehandeld, maar omdat hij kickt op mooie mannen. R. studeerde vroeger aan de Gentse LUCA School of Arts en zou ook daar slachtoffers hebben gemaakt. Minstens drie slachtoffers stapten volgens de hogeschool toen naar de politie en de man kreeg daarna het verbod om verder te studeren aan de school. Het parket van Dendermonde bundelde in het verleden al vijf dossiers tegen G.R. met het oog op strafbemiddeling. Die werd in 2018 “met succes beëindigd”, waardoor de man voor die feiten niet voor de rechter moest verschijnen.

Het onderzoek na het BV-schandaal nam anderhalf jaar in beslag en identificeerde in totaal twaalf slachtoffers. Behalve de drie bekende Vlamingen, worden er nog negen andere mannen beschouwd als slachtoffer. Een van hen is ook een bekend gezicht die in 2019 bij het Antwerpse parket een klacht indiende nadat hij in de val gelopen was van G.R. De man wil niets meer te maken hebben met de zaak. Volgens onze informatie hebben er op dit moment acht van de twaalf mannen zich burgerlijke partij gesteld. Vier hebben dat niet gedaan, allicht uit schaamte over hun betrokkenheid.

In het dossier was ook sprake van één vrouw, een Gentse leerkracht wiens foto’s misbruikt zouden zijn om de BV’s te overtuigen pornografische beelden van zichzelf door te sturen. Ook zij wil de zaak achter zich laten.