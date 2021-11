Raad van State verwerpt beroep 3M: een derde van productie blijft stilliggen

Wat is er aan de hand?

De Raad van State heeft het beroep dat chemiebedrijf 3M had aangetekend tegen de door Vlaanderen opgelegde productiestop verworpen. Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) besloot vorige week om 3M voor een ultimatum te stellen, naar aanleiding van de alarmerende resultaten van een bloedonderzoek bij de omwonenden. Als het bedrijf niet kon bewijzen dat het geen giftige stoffen uit de PFAS-familie uitstootte, zou de productie ervan worden stilgelegd.

Dat is 3M niet gelukt, en dus zag de Vlaamse Omgevingsinspectie geen andere keuze dan de productieprocessen stil te leggen. 3M tekende daarop beroep aan bij de Raad van State, maar vangt daar nu bot, bevestigt een woordvoerder.

Waarom werd het beroep verworpen?

3M ging in beroep omdat de productiestop zou verhinderen dat het bedrijf “wereldwijde klanten uit belangrijke sectoren kan dienen, en dit zonder duidelijke voordelen voor de volksgezondheid of het milieu”. In haar arrest meldt de Raad van State echter dat de hoogdringendheid waarop 3M zich beroept niet bewezen is.

Hoe reageert Vlaanderen?

“Dit bevestigt dat een multinational die de fine fleur van de advocatuur voor zijn kar spant, niet op kan tegen de bescherming van de gezondheid van de mensen”, zegt minister van Omgeving Zuhal Demir in een reactie. “Ik hoop dat hun gedrag zonder enige verantwoordelijkheidszin dan ook wijzigt. De extreme arrogantie die we hebben gezien leidt niet tot oplossingen en moet stoppen.”

De Omgevingsinspectie ging de voorbije week controleren of 3M aan de veiligheidsmaatregel uitvoering gaf en dat was wel degelijk het geval, meldt Demir.

Wat betekent de de productiestop voor 3M

De beslissing raakt aan ongeveer een derde van de totale productie. Van een sluiting van de hele fabriek is dus geen sprake. Het was hoe dan ook een ongeziene beslissing, waarmee de overheid de confrontatie met de Amerikaanse chemiereus niet uit de weg ging. Het offensief van Vlaanderen kwam er na de alarmerende resultaten van een grootschalig bloedonderzoek.

Lees ook Zwijndrecht tussen hoop en vrees na bloedstudie: ‘Mogelijk verwijten onze dochters ons later dat we nooit vertrokken zijn’

Welke alarmerende resultaten leidden tot de productiestop?

Bij 796 mensen, in een straal van 3 kilometer rond de fabriek in Zwijndrecht waar jarenlang de moeilijk afbreekbare stof PFOS werd geproduceerd, viel deze week een bom in de brievenbus. Afgelopen zomer hadden deze mensen hun bloed laten onderzoeken op de aanwezigheid van PFAS. Bij 9 op de 10 bleken de bloedwaarden te hoog.

De Vlaamse regering heeft intussen ook beslist om het onderzoek uit te breiden. Iedereen die binnen een straal van 5 kilometer rond het bedrijf woont, krijgt de kans om zijn bloed te laten onderzoeken.