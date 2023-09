R.D.B. gaf vorig schooljaar nog les aan zevenjarigen: ‘Wij begrijpen dat dit voor ongerustheid kan zorgen’

“Beste ouders, sinds gisteravond ontvingen we vragen over R.D.B., die vorig schooljaar van half januari tot eind juni leerkracht was in het tweede leerjaar van onze school.” De interne e-mail die de bewuste basisschool verstuurde, geeft aan dat het nieuws over R.D.B. niemand onberoerd laat. Ouders hadden kennelijk hun bezorgdheid geuit, omdat hun kinderen zes maanden lang les hadden gekregen van D.B., die beschuldigd wordt van het bezit en de verspreiding van seksuele misbruikbeelden van minderjarigen in de zaak-Sven Pichal.

“Wij begrijpen dat deze berichtgeving in de pers voor ongerustheid kan zorgen”, gaat het verder. “Ik wil echter benadrukken dat wij hier tot op vandaag geen melding over binnenkregen van politie of parket. Noch onze school, noch het stedelijk onderwijs wordt momenteel vernoemd in het lopende onderzoek.”

De directie laat ook weten dat de samenwerking met D.B., die blijkbaar slechts tijdelijk in de school tewerkgesteld was, sinds eind juni is afgelopen. Hij is volgens de directie sindsdien niet meer verbonden aan hun school of aan een andere school binnen het stedelijk onderwijs. “We hebben tijdens zijn werkzaamheid bij ons geen enkele indicatie gehad en niets opgevangen dat er iets speciaals aan hem was”, zo klinkt het.

Het stedelijk onderwijs wilde niet reageren.