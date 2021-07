Queen Elizabeth gebruikte obscure procedure om klimaatwet te ontduiken. En niet voor het eerst

De Queen is momenteel de enige landeigenaar in Schotland die niet verplicht is om leidingen te laten installeren zodat gebouwen met hernieuwbare energie verwarmd kunnen worden. Volgens nieuwe documenten gebruikte de vorstin daarvoor een procedure genaamd Queen’s consent (toestemming van de Queen, red.). Een obscure parlementaire procedure die de monarch vooraf inzage geeft in de wetgeving.

De advocaten van de koningin - een van de grootste grondbezitters in het land - lobbyden dus met voorkennis bij de Schotse ministers, om een wetsontwerp te wijzigen zodat haar privégrond zou worden vrijgesteld.

Queen’s consent

De nieuwe documenten werden aan het licht gebracht door een onderzoekster voor de Schotse Liberale Democraten, en onthullen hoe de vorstin haar speciale toegang tot de Schotse wetgeving in februari nog gebruikte om zich in het parlementaire proces te mengen.

Uit die documenten blijkt ook dat de Schotse regering van Nicola Sturgeon het naliet om dit openbaar te maken, toen een Schotse politicus eerder dit jaar tijdens een parlementair debat vroeg waarom de koningin een vrijstelling van de energiewet verzocht.

The Guardian onthulde eerder ook al hoe de Queen tussen de jaren zestig en tachtig herhaaldelijk gebruik maakte van haar bevoorrechte toegang tot wetsontwerpen om bij ministers te lobbyen, vaak ten gunste “van haar eigen belangen”.