Quarantaineregels op lagere school versoepeld: ‘De angst blijft. Hopelijk kunnen kinderen snel vaccin krijgen’

Ondanks stijgende besmettingen op lagere scholen worden de quarantaineregels voor min-12-jarigen versoepeld. Voor Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en de onderwijskoepels mag ook het mondmasker op het middelbaar verdwijnen. ‘Alles kan weer, en dat doet mijn zoon goed.’

Ali (9) glundert als hij na het luiden van de bel zijn vader Abdal (48) terugvindt aan de schoolpoort van basisschool Optimist in Luchtbal, een wijk in het noorden van Antwerpen. “Hij is echt blij om terug te keren”, zegt Abdal. “Het gaat er heel anders aan toe op school. Alles kan weer, en dat doet hem goed.”

De basisschool heeft een voortvarend begin van het nieuwe schooljaar gekend. “We hebben enkele besmettingen en individuele quarantaines gehad”, zegt directeur Els Jacobs (41). “Vervelend is dat een aantal kinderen lessen hebben gemist omdat ze laat terugkeerden van een reis. Maar we hebben veel ingezet op ventilatie en mengen klassen nog steeds niet. Voorlopig moesten we geen volledige klassen in quarantaine zetten, laten we hopen dat dat zo blijft.”

‘We hebben enkele besmettingen en individuele quarantaines gehad’, zegt directeur Els Jacobs. Beeld Tim Dirven

Ver is het virus nooit. Met een vaccinatiegraad van 60,5 procent staat Luchtbal onderaan de rij in Antwerpen. Aangezien meer dan een kwart van de bevolking er jonger is dan twaalf, zal die vermoedelijk niet meteen boven de 70 procent stijgen. En dat maakt leerkrachten op de basisschool nerveus. “Omdat kinderen niet snel ziek zijn, laten ze zich niet testen”, zeggen leerkrachten Nadine en Linda. “Maar wij kunnen – zelfs na vaccinatie – nog altijd ziek worden, dus blijft de angst. Ik hoop dat ze snel werk maken van vaccinaties voor kinderen.”

De situatie op basisscholen is al weken voer voor discussie. Omdat min-12-jarigen (nog) niet in aanmerking komen voor een prikje, kan het virus bij deze groep nog vrij circuleren. Om te verhinderen dat de basisscholen echte broeihaarden werden, waren nog steeds vrij strenge quarantaineregels van kracht. Zodra er in een klas binnen de twee weken twee kinderen besmet raken en er een link wordt vermoed, moet de hele klas in quarantaine.

Felle kritiek

Halverwege september zaten volgens schattingen van het CLB al meer dan 1.000 Vlaamse schoolkinderen in quarantaine. Het leidde tot felle kritiek van ouders en schooldirecteurs, die de quarantaineregels buiten proportie noemden. Hun klachten kregen gehoor bij minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Voortaan moet een klas pas in quarantaine wanneer er verschillende besmettingen binnen een week worden vastgesteld. Tot nu bedroeg die periode twee weken. Ook zal een leerling die in quarantaine zit en op de eerste dag negatief test, deze quarantaine meteen mogen verlaten. “Eigenlijk gaan we min-12-jarigen dus als gevaccineerden beschouwen”, zegt Ben Weyts.

Basisschool Optimist in Antwerpen. Beeld Tim Dirven

De beslissing werd enthousiast onthaald door de onderwijskoepels, die al langer pleiten voor het versoepelen van de quarantaineregels. “Het is een stap in de goede richting”, zegt Lieven Boeve van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “De kans dat jonge kinderen ernstig ziek worden van het coronavirus is klein. Het zou geen goede zaak zijn voortdurend klassen onnodig in quarantaine te sturen.”

Voor Stefan Grielens, directeur van het Vrij CLB Netwerk, hadden de quarantaineregels nog verderversoepeld mogen worden. Hij vraagt zich af waarom we kinderen zonder symptomen nog voortdurend testen. “Ik vraag me af wat we nu eigenlijk willen bereiken. Zijn we nog steeds bezig met het zorgsysteem te ontlasten of willen we verhinderen dat er nog kinderen besmet worden?”

Grielens vermoedt dat de angst om verder te versoepelen in het onderwijs ingegeven is door alle versoepelingen die in de rest van de maatschappij in sneltempo doorgevoerd worden. “Dat is toch een vreemde vaststelling. Eerder in deze pandemie waren we van mening dat we met z’n allen opofferingen moesten doen om scholen zoveel mogelijk te laten doorgaan. Nu moeten kinderen het gelag betalen voor de vrijheid van anderen.”

Afschaffing mondmaskers?

Woensdagavond volgt een overleg tussen de verschillende onderwijskoepels, enkele experts en minister Weyts. Verschillende koepels hopen dat daar beslist zal worden om het mondmasker af te schaffen op school. In het secundair onderwijs gelden nu dezelfde regels als in de horeca: als de leerlingen neerzitten om les te volgen, mag het mondmasker af en als ze rondlopen of op de speelplaats geen afstand kunnen houden, moet het weer op. Maar nu op het laatste overlegcomité beslist is dat dat er in de horeca en de winkels in Vlaanderen vanaf 1 oktober geen mondmaskers meer hoeven, pleiten de koepels om het mondmasker ook op school af te schaffen.

“Op het werk moet voortaan geen mondmasker meer gedragen worden", zegt Grielens. “Maar school is nu eenmaal het werk voor leerlingen. Je kunt volgens mij moeilijk uitleggen waarom leerlingen nog een mondmasker moeten dragen, en al de rest niet.”

De experts die de regering adviseren, zijn het daar niet mee eens. “Alle regels afschaffen zou nu onverstandig zijn”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs. (KU Leuven/UHasselt). Anders dreigen vooral lagere scholen volgens hem een virusreservoir te worden die zich ook in de rest van de maatschappij zal laten voelen. “De incidentie op lagere scholen is van de eerste op de tweede week verdubbeld. Het lijkt me verstandiger af te wachten tot de cijfers weer dalen, dan kun je zonder problemen verder versoepelen.”