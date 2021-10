Quarantainemaatregelen voor jonge kinderen bezorgen ouders stress: ‘Felix en Ella waren gezond maar moesten 17 dagen in isolatie’

Langdurige isolatie voor gezonde kinderen, tegenstrijdige berichten van overheidsinstanties en tot vier coronatests in twee weken. De quarantainemaatregelen voor jonge kinderen bezorgen heel wat ouders stress. De CLB’s roepen nu op om de strategie te herbekijken.

“We zullen min 12-jarigen voortaan als gevaccineerden beschouwen.” Eind september kondigde Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) een nieuwe teststrategie voor het onderwijs aan. Voortaan zouden klassen pas in quarantaine moeten gaan als er meerdere besmettingen binnen een week vastgesteld werden, terwijl die periode eerder twee weken bedroeg. Bovendien zouden kinderen na een hoogrisicocontact hun quarantaine meteen mogen verbreken als ze een negatieve coronatest aflegden.

Het onderwijsveld reageerde enthousiast, maar voor heel wat ouders draaiden de versoepelingen uit op een teleurstelling. “Wat Weyts zegt klopt helemaal niet”, vertelt Caroline Englebert (42), moeder van Babette (11), Felix (7) en Ella (3). Zij kroop voor De Morgen in haar pen voor een opiniestuk over de kwestie. “De regels zijn voor kinderen vandaag nog veel strenger dan voor volwassenen.”

Afstand kunnen houden

Englebert ondervond de onduidelijkheid rond de coronamaatregelen voor minderjarigen persoonlijk toen Babette vorige week een positieve test aflegde. “Zij moest tien dagen in quarantaine gaan en twee tests afleggen, wat logisch is. Het lot van Felix en Ella viel ons zwaarder. Zij waren gezond, maar moesten volgens het contactcentrum toch zeventien dagen in isolatie blijven.”

De logica achter die maatregel is dat kinderen niet altijd afstand van elkaar kunnen houden. Daarom begint de quarantaineperiode van de hoogrisicocontacten die jonger zijn dan 12 pas wanneer de besmette persoon uit isolatie gaat. “Toen ik dat hoorde, hoopte ik dat mijn jongste kinderen positief zouden testen en niet ziek werden. Dan konden ze sneller terug naar school gaan.”

Onderwijsminister Ben Weyts. Beeld Photo News

De frustratie bij Englebert groeide toen het Cen­trum voor Leer­lin­gen­be­ge­lei­ding (CLB) in een telefoongesprek liet weten dat de lange isolatieperiode niet nodig was: na een negatieve test op dag tien zouden ook haar twee jongste kinderen terug naar school mogen gaan als ze zich een week later nog eens lieten testen. Al ontkrachtte het contactcenter dat bericht later weer. “Ik snap niet dat de communicatie tussen verschillende instellingen twintig maanden na de start van de pandemie nog zo moeilijk verloopt.”

De communicatie is niet het enige aspect van het isolatiebeleid voor jonge kinderen dat moeilijk verloopt. Zo reageren verschillende ouders verbaasd wanneer ze ontdekken dat kinderen die een hoogrisicocontact hebben op school al na een eerste negatieve test hun quarantaine mogen verlaten, terwijl eenzelfde contact binnen de privésfeer om een isolatieperiode van tien dagen vraagt.

Charlotte Smet (32), moeder van Lulu (4) en Otto (2), werd onlangs met die situatie geconfronteerd toen haar kinderen bij leeftijdsgenoten gingen spelen die later besmet bleken te zijn. “Ik kan weinig begrip opbrengen voor de verschillen in de duur van de quarantaineperiodes, ze maken dat je weinig zin hebt om alle regels nog te volgen.”

Omdat Otto een week eerder ook al een hoogrisicocontact had, werd hij uiteindelijk vier keer getest en bleef hij elf dagen in quarantaine. Lulu kwam er met een isolatieperiode van zeven dagen en twee tests vanaf.

Maatregelen herbekijken

De CLB’s reageren begripvol op de gefrustreerde reacties van ouders. Inge Van Trimpont, directeur van de CLB’s van het gemeenschapsonderwijs, laat weten dat ze de bestaande maatregelen samen met het Agentschap Zorg en Gezondheid en de minister van Onderwijs wil herbekijken. Stefan Grielens van de vrije CLB’s doet het voorstel om kinderen voortaan nog maximaal twee keer in twee weken te testen. “Al blijft de vraag wanneer we deze maatregelen durven los te laten.”

Viroloog Steven Van Gucht vraagt om niet te snel weer aan de bestaande quarantaineregels te sleutelen. “Als we opnieuw versoepelen, bestaat het risico dat we onze grip op het virus verliezen.”