‘Qua palmares is Remco Evenepoel Wout van Aert natuurlijk al voorbij’: Hans Vandeweghe over het WK tijdrijden

Dag Hans, wat onthoud jij van dit wereldkampioenschap tijdrijden?

“Dat een Remco Evenepoel die de laatste tijd toch in wat stormen was terechtgekomen erin slaagt om 12 seconden te pakken op Filippo Ganna, die dit parcours toch ook wel aankon. Dit is nog maar eens een bewijs dat Evenepoel echt een fenomeen is. Er wordt altijd gepraat over zijn aerodynamica maar hij kan ook hele hoge vermogens trappen. Deze wereldtitel is een unieke prestatie: het is de eerste keer dat een Belg het WK tijdrijden wint. Het is nu al een paar jaar dat we ertegen aanhikken, dat er Belgen op het podium staan, maar nu is het dus zover.

“Ik moet er wel bij zeggen dat dit niet de allerbeste Ganna was. Hij heeft dit jaar grote rondes moeten rijden en heeft zich niet optimaal voorbereid op dit WK. Dat zal volgend jaar op de Olympische Spelen anders zijn. Dan zal hij alles op de achtervolging en op het tijdrijden zetten. Dit WK toont wel dat Evenepoel absoluut een podiumkandidaat is voor de tijdrit op de Olympische Spelen, al zal dat natuurlijk in grote mate afhangen van zijn belasting, want normaal rijdt hij volgend jaar ook de Ronde van Frankrijk.”

Was, zoals hier en daar gezegd werd, de tijdrit het échte doel voor Evenepoel?

“Dat zegt hij zelf toch. Het was duidelijk dat het parcours van de wegrit niet op zijn lijf geschreven was. Hij heeft daar wel een paar keer aangevallen, maar verder hing hij de hele tijd achteraan. Ik ben er zeker van dat ze deze tijdrit zeer goed voorbereid hebben. Ik denk dat hij nu nog verder de puntjes op de i zal zetten voor de Vuelta, door nog een kilo of twee te verliezen.”

Wie is de grootste verrassing van dit WK?

“Dat is zonder twijfel een nieuwe jongere die er plots staat: de 19-jarige Brit Joshua Tarling. Wat die vandaag liet zien, was indrukwekkend. Normaal verbeter je tussen je 19 en je 22-23 jaar nog aanzienlijk, dus als die jongen zijn evolutie doorzet, dan doet de rest de komende jaren enkel mee voor zilver en brons.”

Dan moeten we het nog over Wout van Aert hebben. Hoe beoordeel je zijn WK?

“Wout van Aert is aan een zwak seizoen bezig, voor zijn doen. Hij heeft het Belgisch kampioenschap (BK) tijdrijden wel gewonnen toen Evenepoel viel, maar zonder die val had Evenepoel ook die titel gepakt. Zonder BK was het voor Van Aert enkel de E3 geweest, en Gent-Wevelgem dat hij heeft weggegeven. Van Aert moet kunnen wegrijden van zijn concurrenten om te kunnen winnen. Slaagt hij daar niet in, dan wint hij ook niet.

“Anderzijds moeten we er ook wel bij zeggen dat 2023 een speciaal jaar was voor Van Aert. Hij is voor de tweede keer vader geworden. Voor veel sporters maakt dat misschien niet zo’n verschil, maar bij hem is zijn familie er altijd bij. Bovendien kwam dat kind nog eens tussen de Tour en het WK waardoor je nooit dezelfde voorbereiding kan hebben. Je slaapt minder, er is veel familiebezoek...

“Nu, hij heeft gezegd dat twee kinderen genoeg is. Een jaar zonder nieuw vaderschap kan een nieuwe start betekenen voor Wout van Aert. Hij moest just niks, zoals hij zelf zegt, maar hij mag wel meer winnen.”

Plaatst deze nieuwe wereldtitel Evenepoel definitief boven Van Aert als de Belgische nummer één?

“Evenepoel is de Belgische nummer één op het vlak van tijdrijden, rondewerk en zware klassiekers. Op alle andere vlakken - sprinten, kasseiklassiekers - is Wout van Aert de nummer één. Maar qua palmares is Evenepoel Van Aert natuurlijk al voorbij.”

Je had het al over de Vuelta. Zie je Evenepoel daar opnieuw winnen?

“Je mag niet vergeten dat dit een van de sterkst bezette Vuelta’s ooit is, met onder meer Roglic, Vingegaard, Thomas en vele anderen. Vraag is ook of Evenepoel zijn topvorm zo lang kan doortrekken. Maar als hij erin slaagt om deze Vuelta te winnen, dan is hij volgens mij echt de favoriet voor de Ronde van Frankrijk volgend jaar.”