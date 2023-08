‘Qatargate’: meer dan 280.000 euro cash gevonden bij zoon van Belgisch Europarlementslid Marie Arena

“Ik ben ervan overtuigd dat het onderzoek zal uitwijzen dat ik op geen enkele manier betrokken ben bij dit dossier”, zo deelde Arena (56) via haar advocaat mee op 19 juli – de dag van de huiszoeking. Volgens Le Soir ging de politie die woensdag ook langs bij Arena’s zoon Ugo Lemaire (32), die in Brussel in een appartement naast dat van zijn moeder woont.

‘Qatargate’



Het federaal parket voert al enkele maanden een grootschalig onderzoek naar pogingen van de Golfstaat Qatar en van Marokko om de economische en politieke besluitvorming van het Europees Parlement te beïnvloeden. Beide landen zouden via voormalig Italiaans Europarlementslid Pier Antonio Panzeri en diens vzw geprobeerd hebben invloed uit te oefenen op beslissingen en resoluties van het Parlement.



In de zaak werd niet alleen Panzeri in verdenking gesteld, maar ook zijn rechterhand Francesco Giorgi, diens partner en vicevoorzitter van het Europees Parlement Eva Kaili, de Brussels-Italiaanse lobbyist Nicolo Figa-Talamanca, het Belgische Europarlementslid Marc Tarabella, en het Italiaanse Europarlementslid Andrea Cozzolino.

Stapel bankbiljetten

Arena was tijdens de huiszoeking aanwezig in de flat, maar haar zoon niet. Speurders vonden er een stapel bankbiljetten met een totale waarde van meer dan 280.000 euro. De herkomst van het geld, dat in beslag werd genomen, is nog niet bekend. Het is voorlopig dus niet geweten of er een link is met de Qatargate. Onderzoekers zullen de vingerafdrukken en DNA-sporen op de biljetten nu analyseren.

In november 2018 richtte Ugo Lemaire samen met vijf anderen – onder wie de zoon van onderzoeksrechter Michel Claise – ‘BRC & Co’ op, een besloten vennootschap dat actief is in de verkoop van CBD. Toen eind juni aan het licht kwam dat de zoon van Claise één van de zakenpartners van Lemaire was, trok de onderzoeksrechter zich terug uit de corruptiezaak. Het Qatargate-dossier werd vervolgens overgenomen door onderzoeksrechter Aurélie Dejaiffe.

Reis naar Qatar

Marie Arena is tot op heden niet aangeklaagd of ondervraagd in het onderzoek naar Qatargate. Ze blijft dus gewoon werken als Europarlementslid. Wel trad ze af als voorzitter van de subcommissie mensenrechten, een functie die ze had overgenomen van Panzeri. Arena stapte op nadat nieuwssite Politico bekendmaakte dat ze een gesubsidieerde reis naar Qatar niet had gedeclareerd, wat volgens de regels van het Europees Parlement wel had gemoeten.

Noch Arena noch Lemaire hebben voorlopig gereageerd op de inbeslagname van de grote som geld.