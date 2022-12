Qatargate: Europese fractie treedt op tegen Belgische parlementsleden, nieuwe huiszoekingen door federaal parket

Op maandag heeft het federaal parket nieuwe huiszoekingen verricht in het Europees Parlement. Het gaat om de kantoren van tien parlementaire medewerkers die het parket vrijdag al verzegelde, “om te voorkomen dat er gegevens zouden verdwijnen die van belang kunnen zijn voor het onderzoek”.

Sinds het begin van de operatie op vrijdag in de vroege ochtend werden er in totaal twintig huiszoekingen verricht. Daarbij is opvallend veel cash geld in beslag genomen.

“600.000 euro in de woning van een van de verdachten, verscheidene honderdduizenden euro’s in een koffer in een Brusselse hotelkamer en ongeveer 150.000 euro in een appartement dat aan een lid van het Europees Parlement toebehoort”, aldus het federaal parket.

Centraal in het onderzoek zijn parlementaire medewerkers en enkele parlementsleden van de socialistische S&D-fractie in het Europarlement. S&D kwam maandag om 16 uur samen om te beslissen over het lot van de parlementsleden die betrokken zijn in Qatargate, het onderzoek naar omkoping en beïnvloeding door Qatar. De beslissing komt er net voor de plenaire vergadering in het Europees Parlement.

Huiszoeking bij Marc Tarabella

Afgelopen zaterdag voerde het Belgische gerecht een huiszoeking uit bij het Belgische Europarlementslid Marc Tarabella (PS). Omwille van zijn betrokkenheid bij het onderzoek ziet S&D zich genoodzaakt om hem te schorsen.

In een boodschap aan zijn S&D-collega’s die De Morgen kon inkijken, zegt Tarabella dat hij zelf een stap opzijzet, “opdat het gerecht zijn werk kan doen en gezien de moeilijke context voor onze politieke groep, voor haar imago en om elk amalgaam te vermijden”.

Tarabella stond aanvankelijk bekend als een criticaster van Qatar, maar de laatste tijd had hij openlijk lof voor de Golfstaat. In zijn mededeling beklemtoont hij dat zijn ‘genuanceerd standpunt’ er niet kwam door omkoping.

“Nooit heb ik geld ontvangen om te zeggen wat ik denk, of om te zeggen wat ik niet denk”, schrijft Tarabella. “Mijn overtuigingen en ideeën zijn nooit te koop geweest en zullen dat nooit zijn.”

Marie Arena uit functies gezet

Marie Arena (PS) blijft in de fractie, maar wordt tijdelijk uit haar functies gezet. Zij is voorzitter van de commissie mensenrechten (DROI) in het Europees Parlement.

Het onderzoek viseert op dit moment niet Marie Arena zelf, wel een van haar medewerkers. Die maakt deel uit van de entourage van Pier Antonio Panzeri, ex-Europarlementslid van S&D en Marie Arena’s voorganger als voorzitter van de mensenrechtencommissie. Panzeri is aangehouden.

Arena deelde vroeger met Tarabella ook een medewerker wiens bureau door het parket vrijdag is verzegeld. Marie Arena is halfweg de jaren 2000 naar voren geschoven door toenmalig PS-voorzitter Elio Di Rupo als een van de nieuwe gezichten, net om komaf te maken met de schandaalsfeer rond de partij.

De lijn van S&D is de volgende: wie het voorwerp is van een gerechtelijk onderzoek wordt geschorst in afwachting van het onderzoek. Als enkel de parlementaire medewerker deel uitmaakt van het onderzoek, moet de Europarlementariër in kwestie opstappen uit alle activiteiten in het Parlement en de S&D-groep.

“We zijn geschokt door de aantijgingen van corruptie in het Europees Parlement”, klinkt het in een mededeling.

Ook twee Italiaanse parlementsleden geschorst

Ook twee Italiaanse parlementsleden zijn geschorst in hun functies, omwille van het gerechtelijk onderzoek naar Qatargate. Andrea Cozzolino is hoofd van de delegatie voor relaties met Maghreb-landen en zetelt eveneens in de commissie mensenrechten. Pietro Bartolo is vicevoorzitter van de commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken in het Europees Parlement.

Eerder raakte al bekend dat de S&D-groep het Griekse Europarlementslid Eva Kaili schorste, maar nu wordt ze ook uit de partij gezet. S&D gaat in de plenaire ook vragen om haar uit haar functie van vicevoorzitter van het Parlement te zetten.