Qatar sluit arbeidsmigranten op in loden hitte na illegaal loonsprotest

Zeker zestig arbeidsmigranten zijn in Qatar opgepakt nadat ze tijdens een demonstratie een openbare weg in de hoofdstad Doha hadden geblokkeerd. De mannen waren boos omdat ze geen salaris hadden ontvangen, sommigen naar eigen zeggen al zeven maanden niet. Ze trokken daarom naar het hoofdkantoor van Al Bandary International Group, het bedrijf waarvoor ze werken.

De demonstratie vond plaats op zondag 14 augustus, zo’n drie maanden voor de aftrap van het WK voetbal in het Qatar. Op een filmpje dat online circuleerde, is te zien hoe zo’n honderd à tweehonderd mensen staan te scanderen en klappen bij een groot stoplicht, pal naast een bedrijvencomplex. Toeterende auto’s kunnen er niet langs.

Beeld AFP

Mustafa Qadri, het hoofd van Equidem, een in Londen gevestigde non-gouvernementele organisatie die opkomt voor arbeidsmigranten, heeft contact gehad met een aantal van hen. Volgens Qadri is een deel van de demonstranten vastgezet in een heet detentiecentrum zonder airconditioning, en dat terwijl de temperatuur in Doha momenteel 41 graden is.

Het zou gaan om arbeidsmigranten uit Bangladesh, Egypte, India, Nepal en de Filipijnen. Eén van de agenten zou hebben gezegd: “Als jullie kunnen demonstreren in de hitte, kun je er ook in slapen”. Een aantal is volgens Equidem naar het land van herkomst gedeporteerd. Alleen Qatarezen hebben in het land recht om – op beperkte schaal – te demonstreren. Hetzelfde geldt voor het recht om een vakbond te vormen.

Simpele dingen

De Qatarese regering bevestigde de arrestaties tegenover persbureau Associated Press, maar wilde niet zeggen hoelang de mannen waren vastgehouden. Het bedrijf in kwestie werd volgens de regering “al langer onderzocht” wegens het niet uitbetalen van salarissen. De misgelopen inkomsten zullen door de overheid worden opgehoest, zo is de belofte.

“Deze mensen vragen om hele simpele dingen”, aldus Qadri aan de telefoon. “Ze vragen niet om het omverwerpen van de regering, ze zeggen alleen: betaal ons, jullie luisteren al maanden niet naar ons. Op deze manier hebben we geen andere keus dan te demonstreren.”

De voorbije jaren heeft Qatar grote kritiek gekregen vanwege de omstandigheden waaronder arbeiders bouwen aan de voetbalstadions, metrolijnen en hotels. Tijdens de werkzaamheden in de brandende hitte zijn vaak mensen omgekomen. Omdat de overheid die doden steevast registreert als een ‘natuurlijke dood’ (bijvoorbeeld hartfalen), is het onduidelijk om hoeveel doden het precies gaat. De Britse krant The Guardian schat het aantal op zo’n 6.500, in de periode tussen 2010 en 2020.

Beeld REUTERS

Als reactie op de kritiek schafte het land het omstreden ‘kafala-systeem’ af, zodat het nu – op papier althans – mogelijk is om van werkgever te veranderen. Ook is er een minimumloon ingevoerd van maandelijks omgerekend 275 euro. Mensenrechtenorganisaties wijzen erop dat het schort aan de implementatie van deze wetten. Veel arbeidsmigranten hebben overigens eerder dit jaar de opdracht gekregen het land voor het begin van het WK te verlaten.

De Qatarese regering lijkt er alles aan te willen doen iedere vorm van kritiek te smoren. Vorig jaar werd de Keniaanse bewaker Malcolm Bidali opgepakt en gedeporteerd, naar aanleiding van een anonieme weblog die hij had bijgehouden. Eerder kreeg de Jordaanse klokkenluider Abdullah Ibhais een celstraf van drie jaar, nadat hij als medewerker van de WK-organisatie intern aan de bel had getrokken over de uitbuiting van migranten.