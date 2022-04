PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw: ‘Conner Rousseau voert geen links discours’

Ook op de federale minister van Werk Pierre-Yves Dermagne van PS heeft Hedebouw kritiek. “Het is een pseudo-linkse minister.” Voor hem is het “onbegrijpelijk” dat de minister de loonwet van 1996 niet herziet. “Het is niet normaal dat er in sectoren die goed boeren geen opslag kan bovenop de afgesproken 0,4 procent”, aldus de PVDA-voorzitter.

Volgens Hedebouw is het “goed mogelijk” dat de socialisten bang zijn voor hem en zijn partij. “Het is ook terecht. Hun monopolie is doorbroken. Maar ze moeten vooral bang zijn van zichzelf. Ze beseffen niet dat ze dezelfde fouten begaan als de Franse socialisten”, vat de PVDA-voorzitter samen.

Hij pleitte in ‘De Zondag’ er bovendien nogmaals voor om de brandstofprijzen te blokkeren op 1,4 euro per liter. Zijn partij is van plan daarover een wetsvoorstel in te dienen komende week. Ook hogere lonen zijn een belangrijke eis die PVDA in de verf wil zetten op de Dag van de Arbeid.