PVDA-boegbeeld Raoul Hedebouw: ‘Wij zijn een rebelse partij met een hart’

Wie zich afvraagt waarom de PS zich zo profileert op links, luister naar PVDA-kopman Raoul Hedebouw (44). Over werkzoekenden: ‘Ik ken geen mensen die 20 à 25 jaar niet willen werken.’ Over onze pensioenen: ‘Ze zijn 25 tot 50 procent lager dan in buurlanden.’ Over de overstromingen: ‘Dat was het ultieme bewijs van de 'failed state'!’ Attachez vos ceintures!

De PS krijgt klappen in De Grote Peiling, terwijl de PVDA in Wallonië ver boven haar kiesuitslag blijft. Verklaar eens?

"Er zijn veel verklaringen, maar het werk op het terrein speelt mee. Na de overstromingen in Wallonië kwamen meer dan 2.000 van onze mensen naar de getroffen gebieden om te helpen. Dat kunnen de mensen waarderen, nu het wantrouwen in de politiek zo hoog is. Veel Walen hebben een failed state gezien en gevoeld. Op het terrein waren er te weinig middelen. En dat de verzekeraars al die jaren winst boekten en nu onderhandelen over de waarde van de huizen? Dat is een explosieve mix."

Elio Di Rupo bekwam na onderhandelingen dat verzekeraars meer bijdragen.

"Maar die wet van 2007 is toch schandalig! Je betaalt jarenlang premies aan volle prijs op onze huizen. Maar als er dan iets gebeurt, is het gelimiteerd tot het terugbetalen van maar 350 miljoen euro? Elio Di Rupo perste er 590 miljoen euro uit. Maar de rest moet de staat bijpassen. Tot een miljard euro. Een extra factuur voor de belastingbetaler, dus."

De PVDA was te zien op het terrein, maar eiste niet dat het parlement uit vakantie kwam.

"Wij vroegen als eerste partij een onderzoekscommissie in het Waalse en federale parlement. Daar lag onze focus. Wij kwamen ook met voorstellen en een verzekeringsplan. Wij vuurden het debat aan over de besparingen in de Civiele Bescherming. N-VA klaagt enkel aan. Geen woorden, maar daden, gaat het liedje toch? (lacht)"

Bent u nu de man die PS-voorzitter Paul Magnette het meest opjaagt?

"Oooh, dat moet niet, toch? Wij versterken links! De PS besloot op een strategische meeting in Fleurus om de PTB voortaan aan te vallen. Maar dat marcheert niet. Wil ze ons kleiner maken? Voer dan een linkse politiek! Maar ik zou liever de handen in elkaar slaan. Dat lukte mij in de Kamer met PS'er Marc Goblet, die inmiddels helaas is overleden. Wij voeren een warme oppositie."

In welk christelijk bad heeft u gezeten? U bent toch altijd scherp van tong en scherp op inhoud?

"(lacht) Er wordt van ons een zweeppartij gemaakt. Maar zo kan je onze opmars niet uitleggen. De kern van onze kiezers zijn mensen die sociaal actief zijn. Zij nemen radicale standpunten in omdat zij zo vaak geconfronteerd worden met armoede. Wij zijn scherp, maar oplossingsgericht. En ik gebruik ook humor. Als je ranzig oppositie voert, zoals het Vlaams Belang, en je naar alleman bijt - de werkzoekenden, de Walen, de migranten - waar geraak je dan?"

Waar u de linkse partijen echt op aanvalt, zijn de pensioenen. U wil de pensioenleeftijd weer verlagen, terwijl we veel langer leven.

"Ja, maar wij zijn niet gelijk voor de dood. Niet iedereen leeft langer. Een arbeider leeft 18 jaar minder in goede gezondheid dan een hoogopgeleide. 18 jaar! Mijn vader was staalarbeider en zijn vrienden vielen na twee of drie jaar pensioen gewoon weg. Maar over die zware beroepen zwijgt de regering als vermoord."

Pensioenminister Karine Lalieux (PS) bepleit een kortere carrière voor wie al vroeg begon te werken.

"Dat gaat over amper 6.000 man! Kan je écht vragen aan een verpleegster die op haar 24ste begon dat ze moet werken tot haar 66 jaar? Is het een kwestie van geld, zegt u? Dat is een politieke keuze. We besteden nu 10% van het bruto binnenlands product (bbp, red.) aan de pensioenen. Voor de vergrijzing van ons land is 4 à 5% extra van het bbp nodig. Oostenrijk en Frankrijk zitten nu al aan 15% van het bbp. En als je stopt met de cadeaus aan grote bedrijven, win je al 16 miljard euro."

Wat opvalt in De Grote Peiling is dat een groot deel van uw achterban kan leven met het voorstel van Egbert Lachaert (Open Vld) om 20 jaar te werken voor het minimumpensioen.

"Sinds de farao's leert men mensen aan om naar beneden te stampen. Men leert aan arme mensen dat nog armere mensen verantwoordelijk zijn voor hun situatie. Dat is niet het geval. Mijn probleem met het minimumpensioen is vooral dat het geen 1.500 euro is. Men belooft tegen 2024 een pensioen van netto ongeveer 1.450 euro. Maar de inflatie vermindert de koopkracht over vier jaar. Daardoor is tegen 2024 1.450 euro netto gelijk aan 1.365 euro vandaag. Dat is onvoldoende. Onze pensioenen zijn 25 à 50% lager dan in de ons omringende landen. Trouwens, die voorwaarde? Ik ken géén mensen die 20 à 25 jaar niet willen werken. Ik ken wel veel mensen die ziek zijn. Het zijn er 500.000 vandaag. En ik ken veel mensen die thuisblijven voor de kinderen. Gaan we die aanpakken?"

Iets anders. U staat een groot deel van uw loon af aan de partij, maar dat geld vloeit naar de multinationals die u zo bestrijdt. Facebook kreeg de eerste zes maanden van 2021 al 500.000 euro.

"Wij zijn de enige partij die al twee jaar een strijd levert om de dotaties van alle partijen te halveren. Van ons budget voor promotie op Facebook gaat de hoofdmoot naar Vlaanderen. Onze visibiliteit is er veel lager dan in Franstalig België. We zijn niet veel kleiner dan pakweg Groen, die véél meer in de schijnwerpers staat. We zoeken dus elders megafonen. En vergeet niet: we doen dat ook om de strijd aan te gaan met het Vlaams Belang."

Uw partij wordt de linkse tegenhanger van Vlaams Belang genoemd. Niemand wil met u besturen.

"Wij besturen in Zelzate met Vooruit. Er is dus geen cordon sanitaire rond onze partij. En er is in Franstalig België rond ons ook geen cordon médiatique, wel voor het Belang. Wij zijn geen racistische partij. Wij vechten tégen discriminatie, het VB is ervoor. Wij zijn een rebelse partij met een hart."

Maar u neemt geen afstand van massamoordenaars Stalin en Mao.

"Toch wel. Ik heb dat al 10 of 15 keer gezegd. Wij willen hen écht niet kopiëren. Er zijn in die regimes enorme fouten gebeurd. Maar dankzij Rusland zijn de nazi's verslagen. Dat mag toch worden gezegd? Net zoals China en Vietnam als enige landen de armoede konden verminderen. Dat zijn objectieve cijfers. Ik wil niet zwart-wit denken."

Hoezo? U neemt een helder standpunt in tegen Israël en niet tegen China, dat nu ook een genocide pleegt op de Oeigoeren.

"Tegen Israël is er nooit een resolutie met sancties gestemd en tegen China wel. Dat dient een geopolitieke agenda. Dát klagen wij aan. En u heeft het over een genocide, maar bij de VN trekken bronnen dat in twijfel. Dat mogen we toch niet negeren? Voor onze bondgenoten sluiten we de ogen, voor anderen niet. In dat imperialistisch spel van de Verenigde Staten stappen wij niét mee."

Zo stapt u wél mee in het imperialistische spel van China.

"De Verenigde Staten zijn tien keer erger: anderhalf miljoen Irakezen zijn dood door Amerikaanse bommen. In West-Europa kunnen politici daar blijkbaar mee leven. De VS is de hoofdverantwoordelijke voor de miserie in veel landen."