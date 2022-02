‘Pure paniekzaaierij’: veel kritiek op studie die waarschuwt voor black-outs bij kernuitstap

Onderzoekers Kevin Milis, Johan Braet en Johan Springael van de Universiteit Antwerpen simuleerden in een studie de impact van een kernuitstap in België. Volgens hen zal het sluiten van de zeven kerncentrales in ons land de energiebevoorrading onder druk zetten, ons land sterk afhankelijk maken van het buitenland, en de elektriciteitsprijs verder doen stijgen.

Die nogal forse aannames leidden vandaag op verschillende nieuwssites tot koppen over dreigende black-outs, wat dan weer werd aangegrepen door de politieke tegenstanders van de kernuitstap, N-VA voorop.

‘Paniekzaaierij’

Al snel werd echter duidelijk dat het onderzoek gecontesteerd wordt. Greenpeace heeft het over “pure paniekzaaierij”. Er komt ook kritiek vanuit de Antwerpse universiteit zelf. Het ingenieursdepartement distantieert zich op Twitter openlijk van de studie: “Dit is zeker niet dé studie van de UAntwerpen, maar een studie van auteurs verbonden aan de UAntwerpen. De auteurs hebben dan ook geen overleg gehad met onze ingenieursfaculteit.”

Ook heel wat energiespecialisten fronsen de wenkbrauwen bij de conclusies, en hebben vragen bij de grondigheid van de studie. Die schetst immers niet het volledige plaatje. Zo kijkt ze enkel naar de Belgische situatie terwijl ons land deel uitmaakt van een Europees geïntegreerd systeem.

Lees ook De absurde geschiedenis van de Belgische kernuitstap

De studie houdt volgens hoogspanningsnetbeheerder Elia ook geen of onvoldoende rekening met een boel andere elementen, zoals de ontwikkeling van het toekomstige Europese elektriciteitsnet en de vraagevolutie door elektrificatie. “Zaken waar onze bevoorradingsstudies wel rekening mee houden.”

Er zijn in het verleden al heel wat studies gedaan naar de impact van de kernuitstap - behalve door Elia ook onder meer door de FOD Economie - en nagenoeg allemaal concludeerden die dat de bevoorradingszekerheid niet in het gedrang komt, op voorwaarde dat er extra geïnvesteerd wordt in gascentrales. Enkele maanden geleden bevestigde een onderzoek van de UGent dat er ook slechts een beperkt effect zal zijn op de elektriciteitsprijs. Deze nieuwe studie legt de al heetgebakerde discussie rond de kernuitstap opnieuw op tafel.

De deadline nadert: midden maart zal de regering een definitieve beslissing nemen. Tegen dan moet duidelijk zijn of de toekomstige gascentrale in Vilvoorde een vergunning krijgt of niet. Wellicht is dat niet het geval en moeten de subsidies die zijn toegekend aan het project in Vilvoorde worden herverdeeld. In eerste instantie zal dan worden gekeken naar de projecten die het in de eerste ronde (net) niet haalden. Netbeheerder Elia blijft benadrukken dat er geen enkele reden tot paniek is over de bevoorradingszekerheid: “We zitten op schema.”