Pukkelpop ontkent ‘lasterlijke aantijgingen’, Vlaamse regering bevriest terugbetaling voorschotten

Heeft Pukkelpop-organisator Chokri Mahassine een financiële reserve van enkele miljoenen ­euro die voor sociale doelen bestemd was, in zijn eigen bedrijf gepompt? De satirische website ‘t Scheldt beweert in ieder geval van wel. Er zou zo ook sprake zijn van belangenvermenging tussen de verschillende bedrijven achter het festival. In een uitgebreid artikel, dat eind vorige week is verschenen, beschrijft de site hoe het festival vanuit een vzw is uitgegroeid tot een netwerk van bedrijven, waar het geld verkeerd zou zijn terechtgekomen.

‘t Scheldt heeft geen al te beste reputatie als nieuwsmedium. Er zijn al meerdere gerechtelijke klachten geweest, waardoor lasterlijke artikels verwijderd moesten worden. Toch is dit voor het Limburgse parket aanleiding genoeg om een onderzoek naar Pukkelpop te openen. Al benadrukt de parketwoordvoerder Pieter Strauven wel dat "intussen voor alle betrokken personen en organisaties het vermoeden van onschuld geldt".

‘Lasterlijke aantijgingen’

Pukkelpop reageert via woordvoerder Frederik Luyten op het onderzoek: “De organisatie van Pukkelpop werd de voorbije jaren structureel door experten ter zake geprofessionaliseerd. We hebben alle vertrouwen in hun vakkundige aanpak en wachten verder onderzoek af om te horen waar dit precies over gaat.”

De organisatie zegt “de lasterlijke aantijgingen met klem te betwisten”. “We hopen ook dat het parket zo snel als mogelijk in actie komt zodat deze zaak kan worden uitgeklaard. Het spreekt voor zich dat onze organisatie in alle transparantie hun vragen zal beantwoorden en alle mogelijke informatie zal verschaffen”, aldus de woordvoerder.

Mahassine zelf reageerde eerder al verrast op het opsporingsonderzoek. “Ik ben nog niet op de hoogte gebracht, ik wacht het onderzoek af om te horen waarover het precies gaat”, zei hij bij de Mediahuis-kranten.

Het muziekfestival in Kiewit werd deze zomer afgelast. Beeld Wouter Maeckelberghe

Terugbetaling bevroren

Intussen bevriest de Vlaamse regering de terugbetaling van de voorschotten aan het festival in afwachting van het resultaat van het gerechtelijk onderzoek, zo heeft minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) vandaag aangekondigd in de commissie Economie van het Vlaams Parlement. “De beoordeling van het dossier zal worden uitgesteld tot er helderheid is over dat gerechtelijke onderzoek.”

Het festival in Kiewit werd deze zomer afgelast, nadat de organisatoren 1,8 miljoen euro voorschot hadden aangevraagd bij de Vlaamse overheid. Dat dossier was ook goedgekeurd door de Vlaamse overheid, maar het bedrag was nog niet uitbetaald. Eind augustus werd geoordeeld dat Pukkelpop aanspraak kon maken op een terugbetaling omdat de afgelasting wel degelijk het gevolg was van de verstrengde coronamaatregelen van de overheid.

Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) was nog bezig met de verdere beoordeling van het dossier, onder meer om na te gaan welke bedrag er precies zou worden terugbetaald. VLAIO verwacht tegen midden oktober een volledig dossier en plant eind oktober zelf ook een inspectie ter plaatse.

Maar op basis van de nieuwe informatie van vanmorgen is “samen met VLAIO beslist om het dossier voorlopig niet af te ronden en niet uit te betalen tot het resultaat van het onderzoek bekend is. We willen een mogelijke interferentie vermijden. De beoordeling van het dossier zal worden uitgesteld tot er helderheid is over dat gerechtelijke onderzoek”, aldus minister Crevits.