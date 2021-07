‘Pukkelpop heeft zijn hand overspeeld en Chokri Mahassine heeft daarin een verpletterende verantwoordelijkheid.’ Die analyse maakt ervaren muziekprogrammator Eric Smout (OLT Rivierenhof, Democrazy) over de afgelasting van Pukkelpop. ‘Iemand had al eerder moeten zeggen dat Pukkelpop 2021 niet realistisch was.’

Nu Pukkelpop niet kan doorgaan, schrijft u op Facebook dat Mahassine ‘een verpletterende verantwoordelijkheid draagt’ omdat hij deze editie ‘op drijfzand heeft gebouwd’. Terwijl iedereen denkt: Mahassine moet buigen voor de strenge virologen?

Smout: “Dat hij, het publiek en al die bands het slachtoffer zijn van de virologen en de politiek strookt niet met de werkelijkheid. Dat weet iedereen in de muziekbusiness. Het is nu pas dat ik er impulsief iets over schrijf en misschien had ik of iemand anders dat al eerder moeten doen. Want het was vanaf het begin duidelijk dat Chokri zijn hand overspeelde.

“Terwijl alle andere festivals met voorzichtige en beperkte formules aan de slag gingen, kwam hij op 11 mei met zijn plan om Pukkelpop, dat 66.000 bezoekers per dag telt, te laten doorgaan. Maar er gold toen nog een lockdown light en we hadden net vernomen dat activiteiten tot maximaal 50 personen in openlucht weer mogelijk waren. Vanaf 1 juli werd dat 2.500.

“Ik weet van mensen die in het overleg tussen alle organisatoren zaten, dat ze niet opgezet waren met Chokri’s pretentieuze luchtkasteel. Iedereen weet dat het in coronatijden dansen is op een instabiel koord waarbij regelgeving als gevolg van de cijfers kan wijzigen. Om de een of andere reden acht Chokri zich boven die werkelijkheid verheven.”

Niet hij en niet Pukkelpop maar onze voltallige muziekindustrie, de artiesten en het publiek zijn volgens u het grootste slachtoffer van die voortvarendheid. Hoezo?

“Dat is waarom ik zo ontzet ben. Want bands, bookers, managers en technici zijn allemaal meegesleurd in die hoogmoed. Zij hebben allemaal de zomer afgestemd op Pukkelpop, ook qua inkomsten. Zoals doorgaans had Pukkelpop ook in deze coronatijden met veel bands een exclusiviteitsdeal afgesloten waardoor ze deze zomer niet of slechts beperkt op andere plaatsen konden spelen. Nu staan ze met lege handen, want voor velen is er deze zomer geen alternatief. Bovendien zijn ze allemaal erg laat ingelicht over de afgelasting. Dat vind ik erg oncollegiaal.”

Welke reacties krijgt u op uw scherpe kritiek?

“Veel mensen in de industrie laten mij weten dat ik verwoord wat zij al langer dachten. Van de programmator van Pukkelpop kreeg ik een emotioneel antwoord, en dat is begrijpelijk. Voor dat hele team, dat keihard gewerkt heeft, is dit natuurlijk allemaal erg pijnlijk. Zij verdienen een pluim want ze hebben onder grote stress een puik programma op poten gezet. Hen wil ik zeker niet aanvallen en ik wil ook Chokri niet zwartmaken. Het is ook weer waar dat het moedig was om dit te proberen. Maar iemand had erop moeten wijzen dat het onrealistisch was.”

Wat nu?

“Ik hoop dat hier iets positiefs uit komt. Het publiek krijgt tickets terugbetaald, maar het zou goed zijn mochten ook de artiesten vergoed worden. Ook zou het goed zijn mocht Chokri zijn foute inschatting toegeven en in het vervolg meer collegialiteit aan de dag leggen.”