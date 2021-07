Pukkelpop 2021 is afgelast: ‘Ons hart bloedt.’ Lees de volledige mededeling van de organisatie

Bekijk: de woordvoerder van Pukkelpop legt uit waarom het festival niet doorgaat

Pukkelpop schortte gisteren de opbouw van het festival en de ticketverkoop al op omwille van onzekerheid over de te nemen coronamaatregelen. Het Overlegcomité besliste maandag dat bezoekers van grote evenementen een Covid Safe Ticket moeten voorleggen. Wie (nog) niet gevaccineerd is, moet een negatieve PCR-test kunnen voorleggen die maximaal 48 uur oud is. Eerder was er nog sprake van 72 uur.

De strikte invulling van het Covid Safe Ticket en de uitgebreide testing die daar bij hoort, maken het volgens de Pukkelpop-organisatie onmogelijk om het festival nog te organiseren.

“We maakten ons aanvankelijk op voor een capaciteit tot 7.000 testen per dag op de festivalsite”, klinkt het vandaag in een mededeling van de organisatie. “De aangepaste geldigheidslimiet van respectievelijk een snelle antigeentest en een PCR-test betekent dat we die capaciteit zouden moeten verdrievoudigen. In perspectief: dit is vijf keer de maximale capaciteit van de grootste testdorpen van dit land. Wij kunnen onmogelijk aan de overheid garanderen dat we dit in veilige omstandigheden kunnen georganiseerd krijgen. Dit is simpele wiskunde en veel gezond verstand.”

“We betreuren enorm dat deze beslissing pas een maand voor aanvang van het festival genomen werd door onze overheden, maar dit was altijd een proces van voortschrijdend inzicht”, luidt het nog. “Nu evenwel blijkt dat aan deze nieuwe regels moet worden voldaan om Pukkelpop te organiseren, kunnen we bijgevolg niet anders dan deze beslissing respecteren en worden we gedwongen het festival te verplaatsen naar volgend jaar.”

Terugbetaling

De voorbije dagen was er wat twijfel over de terugbetaling van tickets. Maar de organisatie is duidelijk, wie een ticket kocht is zijn centen niet kwijt. Pukkelpoppers die een ticket hebben gekocht zullen voor 8 augustus via e-mail worden gecontacteerd. Zij krijgen de keuze tussen een terugbetaling van hun ticket of een automatische overzetting naar de editie van 2022. Die zal doorgaan van donderdag 18 augustus tot zondag 21 augustus.