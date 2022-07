Psychologenvereniging trekt aan alarmbel: ‘Een cliënt moest een hogere verzekeringspremie betalen wegens een spinnenfobie’

Mensen die een diagnose van een psychische stoornis kregen, worden soms tot jaren daarna benadeeld bij de verzekeraar. Psychologenvereniging VVKP trekt aan de alarmbel. ‘Een cliënt moest een hogere premie betalen wegens een spinnenfobie’.

Psychologenvereniging VVKP krijgt de laatste maanden opvallend meer meldingen van mensen die in de psychiatrie belanden en daarna lang moeite hebben om een hospitalisatieverzekering af te sluiten of hogere premies moeten betalen. “Maar wat ons nog meer verbaast, is dat als mensen in een vragenlijst aangeven dat ze een behandeling bij een psycholoog volgen of volgden, dat als een risicofactor gezien wordt”, zegt woordvoerder Koen Lowet. “Daardoor geraken mensen moeilijker aan een verzekering van gewaarborgd inkomen (die zelfstandigen beschermt bij inkomensverlies door ziekte, JL) of een schuldsaldoverzekering, of moeten ze meer betalen.”

Klinisch psycholoog Ellen Excelmans ontvangt wekelijks patiënten die problemen ondervinden bij hun verzekeraars. “Onlangs moest ik voor een cliënt een verslag van psychisch welzijn opmaken voor het afsluiten van een schuldsaldoverzekering, omdat die tien jaar geleden drie sessies volgde om van zijn rijangst af te komen.” Ook andere aandoeningen die weinig risico’s inhouden voor iemands gezondheid kunnen een rol spelen. “Een cliënt die in behandeling is voor een spinnenfobie meldde me dat hij een hogere premie moet betalen voor een schuldsaldoverzekering.”

Bij Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeraars, zijn geen gevallen bekend van verzekeraars die hogere premies vragen voor een schuldsaldoverzekering wegens behandeling bij de psycholoog. “Dat is alleen het geval bij ernstige psychische aandoeningen zoals schizofrenie of psychoses”, zegt woordvoerder Barbara Van Speybroeck. “Om iedereen toegang tot verzekeringen te geven, moeten verzekeraars nu eenmaal de risico’s inschatten en op basis daarvan correcte premies bepalen.”

Toch lopen ook mensen met andere mentale problemen, zoals depressie of burn-out, vaak tegen problemen bij hun verzekeraars. Bij verzekeringen van gewaarborgd inkomen, waarop zelfstandigen kunnen terugvallen bij langdurige arbeidsongeschiktheid, is er vaak een langere wachttijd of minder lange steun bij problemen als burn-out dan bij fysieke problemen.

Recht om vergeten te worden

In januari oordeelde een Mechelse arbeidsrechtbank dat dat onderscheid van een verzekeraar bij fysieke en mentale ziektes discriminerend is. Een vrouw die aan depressie leed, had een rechtszaak aangespannen tegen haar verzekeraar omdat ze via haar collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering slechts twee jaar vergoed werd. “Het is de eerste keer dat een rechtbank oordeelde dat dit onderscheid discriminerend is”, zegt advocaat en academisch medewerker Alexander Maes (UHasselt). “Voortaan zullen verzekeraars beter moeten motiveren waarom ze psychische problemen anders beoordelen.”

Minister van Economische Zaken Pierre-Yves Dermagne (PS) wil het ‘recht om vergeten te worden’, dat bepaalt dat verzekeraars geen rekening meer mogen houden met een ziekteverleden, uitbreiden voor verschillende chronische ziektes. “Mogelijk wordt daarvoor ook gekeken naar psychische ziektes”, aldus Dermagne.