PSG-speler Achraf Hakimi aangeklaagd voor verkrachting

Hakimi werd zondag door een 24-jarige vrouw beschuldigd van verkrachting. Maandag opende het parket van Nanterre een onderzoek naar de zaak. De voetballer werd verhoord, daarna werd hij door een onderzoeksrechter aangeklaagd en onder gerechtelijk toezicht geplaatst.

Volgens Franse media leerden de twee elkaar kennen via Instagram. Zaterdag zouden ze dan afgesproken hebben bij de voetballer thuis, terwijl zijn vrouw en twee kinderen op vakantie waren in Dubai. Dat bezoek liep volledig uit hand en Hakimi zou zich opgedrongen hebben bij de jonge vrouw, ondanks haar protest. Uiteindelijk wist ze zich te bevrijden en kon ze ontsnappen.

Hakimi is een vaste waarde in de nationale ploeg van Marokko, die dit jaar de halve finale haalde op het WK. PSG liet alvast weten zijn sterspeler te steunen en hoopt hem volgende week opnieuw bij het elftal te hebben, tegen Bayern München in de Champions League. “We steunen onze speler en hebben vertrouwen in de werking van het gerecht”, liet de Franse competitieleider weten. Volgens de advocaten van Hakimi gaat het dan weer om een “poging tot afpersing”. Zij ontkennen de beschuldigingen “ten stelligste”.