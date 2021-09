PS wil 2 miljard extra aan investeringen

Het is een oud zeer: ons land geeft al decennia relatief weinig uit aan publieke investeringen, met verouderde snelwegen en brokkelbruggen tot gevolg. De federale regering wil daarom een inhaalbeweging maken, en tegen 2024 jaarlijks 3,5 procent van het bbp aan duurzame investeringen plannen. Omgerekend gaat het om 13,4 miljard euro extra deze legislatuur.

Het gros van die inspanning wordt gefinancierd met zo’n 6 miljard aan Europese relanceplannen. Ook de deelstaten doen een duit in het zakje. De federale inleg komt neer op 2,4 miljard euro extra. Om aan dat bedrag te raken, moet nog 1,9 miljard euro aan bijkomende investeringen vastgelegd worden, zegt Dermine. “Dat is gewoon wat er afgesproken is in het regeerakkoord.”

De rekensom van Dermine is meer dan een tussentijdse stand van zaken voor de Vivaldi-coalitie. Het is bovenal een openingsbod aan de federale onderhandelingstafel. Parallel met de begrotingsgesprekken onderhandelt Vivaldi over een ‘herstart- en transitieplan’ met investeringen en hervormingen, in aanloop naar de beleidsverklaring van premier Alexander De Croo (Open Vld) in oktober.

Dat plan zal voor een groot deel eerder gemaakte beloftes en intenties uit het regeerakkoord hernemen. Door die aan elkaar te koppelen in één groot plan, hoopt De Croo een politiek akkoord te kunnen smeden binnen de coalitie.

De PS zal kunnen pronken met publieke investeringen waar ze al lang om vraagt, Open Vld wil onder meer hervormingen in de arbeidsmarkt zien. Iedere regeringspartij zal ergens mee kunnen uitpakken, waardoor het makkelijker is elkaar een verwezenlijking te gunnen. Met de vraag voor 1,9 miljard aan bijkomende investeringen maakt Dermine nu duidelijk waar de lat ligt.

De leden van de regering hebben tot nu toe 45 voorstellen ingediend bij Dermine, die nu laat analyseren welke het meest geschikt zijn voor de federale relanceplannen. Het gaat onder meer om investeringen in het spoor en het openbaar vervoer in bijvoorbeeld Gent en Antwerpen. Een aantal van de voorstellen zijn projecten die uit de boot vielen bij de verdeling van de Europese relancemiddelen.