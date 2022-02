PS-voorzitter Paul Magnette: ‘Na de kernuitstap wil ik graag de e-commerce-uitstap realiseren’

De federale regering buigt zich eind deze week over de hervorming van de arbeidsmarkt. Daarbij gaat het om het concentreren van een voltijdse job op 4 dagen in plaats van 5, een betere bescherming van wie werkt voor de Ubers en Deliveroo’s van deze wereld, maar ook over avondarbeid in de e-commerce - iets waar de liberalen al lang voor strijden.

Ter herinnering: vandaag wordt er in de e-commerce vanaf 20 uur aan een tarief van nachtarbeid gewerkt. In oktober evacueerde de regering de discussie over eventuele versoepelingen naar de sociale partners. Aan hen werd gevraagd om te bekijken of het een optie is om binnen een bedrijf een cao af te sluiten, waarbij er van 20 uur tot 24 uur aan het gewone dagtarief gewerkt kan worden met de goedkeuring van 1 vakbond. Maar dat overleg heeft nog niet plaatsgevonden: de sociale partners wachten nog steeds op de eerste teksten van de regering.

Maar als het van de PS-voorzitter afhangt - en de PS levert met Pierre-Yves Dermagne nu eenmaal de bevoegde minister - dan moet het niet te soepel worden. “Waarom moeten wij arbeiders ‘s nachts in die pakhuizen laten werken?”, aldus Magnette in een interview met Humo. “Omdat de mensen de klok rond willen kopen en hun pakjes binnen de 24 uur thuis willen hebben. Kunnen wij echt geen 2 dagen wachten op een boek?”

Dat bedrijven dan hun hangars over de grens zetten, waardoor ons land jobs verliest aan de buurlanden, vindt hij geen argument. “En dan? Niet de werkloosheid, maar de langdurig zieken zijn het grote probleem. En die sector zal dat probleem nog verergeren. Laat België maar een land worden zonder e-commerce, met échte winkels en bruisende steden.”