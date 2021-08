PS vindt pensioenvoorstel Lachaert ‘provocatie’, Vooruit komt met ‘tegenprovocatie’

“Dit is geen fijne manier van werken”, zo reageert minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) in De Standaard op het voorstel dat de Open Vld-voorzitter deed. Lachaert wil dat je voortaan minstens 20 jaar effectief gewerkt moet hebben, vooraleer je recht hebt op een mimimumpensioen – dat weliswaar geen 1.500 euro is dan. “Meneer Lachaert is vrij om een wetsvoorstel in te dienen. Maar wanneer je het hebt over zulke gevoelige materie doe je dat best niet met te veel toeters en bellen, anders kan je wel eens van een koude kermis thuiskomen.”

Op het PS-hoofdkwartier spreekt men zelfs van een provocatie. “Onze minister is klaar met haar plannen en vraagt al een tijdje aan de premier om de discussie op de agenda te zetten binnen de regering.” Open Vld-voorzitter Lachaert reageert dat hij “niet in de regering zit en als voorzitter toch mag zeggen wat het voorstel van zijn partij is”.

Vooruit zegt bereid te zijn om over zijn voorstel te spreken binnen de regering, maar niet zomaar. “Uiteraard moet werken meer lonen, maar laat ons dat vooral doen door werken zelf aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld door een hervorming van de loonnormwet (die vandaag vastlegt hoeveel de lonen maximaal mogen stijgen, red.).” Laat net dat een dossier zijn waar liberalen en socialisten voor de zomer al zwaar over clashten.

Dat de socialisten die nu opnieuw op tafel leggen, kan dan ook gezien worden als een tegenprovocatie en zorgt voor ergernis bij Open Vld. “Er staat duidelijk in het regeerakkoord verwezen naar een minimaal aantal gewerkte jaren vooraleer je recht hebt op een minimumpensioen”, aldus Lachaert. “Dat moet niet gelinkt worden met zaken die er niet in staan.” N-VA noemt het voorstel van de liberalen “een kleine stap in de goede richting”, aldus Kamerlid Wim Van der Donckt. Hij gelooft wel niet dat de linkse partijen hiermee akkoord zullen gaan en vreest hij dat het voorstel van de liberalen straks gewoon in de prullenmand zal belanden.