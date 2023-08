Protestlied Hongkong mag niet worden verboden, zoals de regering (en China) wil

Tot grote ergernis van de Hongkongse regering klonk de afgelopen tijd op verschillende internationale sportevenementen ‘Glorie aan Hongkong’ als het volkslied gespeeld moest worden in plaats van de Chinese ‘Mars van de vrijwilligers’. Het nummer, van onbekende hand, werd geschreven tijdens de protestgolf van 2019 en massaal omarmd door de prodemocratische demonstranten. “Revolutie van onze tijd. Moge mensen trots en vrij regeren, voor nu en altijd”, zongen zij.

Voor de pro-Chinese regering, die zegt dat het lied ‘per abuis’ is opgezet, waren deze incidenten aanleiding voor een verbod. Vorige maand diende de minister van Justitie bij de rechtbank een verzoek in om ieder die het lied zingt, speelt, uitzendt, verkoopt of digitaal verspreid te kunnen vervolgen voor ‘promotie van afscheiding’. Dat is een vergrijp onder de Nationale Veiligheidswet die als reactie op de protesten werd ingevoerd.

In een opmerkelijke daad van ongehoorzaamheid besloot hoge rechter Anthony Chan het verzoek af te wijzen. Een dergelijk verbod is niet ‘rechtvaardig en handig’, omdat het ‘huiveringwekkende gevolgen’ zou hebben voor de vrijheid van meningsuiting in het stadstaatje, zo oordeelde hij.

Censuur op Google

De regering probeert al langer het symbool van de protestbeweging uit te wissen. ‘Glorie aan Hongkong’ is sinds 2020 verboden op scholen, en vorig jaar arresteerde de politie nog een muzikant die het lied bij het Britse consulaat speelde na het overlijden van koningin Elizabeth. Ook proberen de autoriteiten Google zover te krijgen om het nummer uit de zoekopdrachten ‘volkslied van Hongkong’ te wissen, tot nu toe zonder succes bij gebrek aan juridische gronden. Spotify en iTunes hebben het lied al wel verwijderd.

De afgelopen jaren heeft Peking zijn grip op het schiereiland enorm versterkt. Officieel is Hongkong nog tot 1 juli 2047 een autonome stadstaat onder Chinese vlag, maar van de afgesproken ‘één land, twee systemen’ blijft weinig meer over. De honderdduizenden inwoners die in 2019 maandenlang protesteerden tegen de groeiende invloed vanuit Peking, kregen precies het omgekeerde van wat zij eisten: een nieuw kiessysteem en een draconische veiligheidswet, die korte metten maakte met de oppositie.

De Hongkongse regering laat zich nu vooral leiden door de wensen van de Chinese president Xi Jinping. Ook bestaan er zorgen dat de rechtspraak steeds meer op die van China gaat lijken. Het rechtssysteem is officieel nog gescheiden, maar de afgelopen jaren maakte de gebruikelijke jury plaats voor door de regering aangewezen rechters. Deze opvallende uitspraak laat zien dat Hongkong toch nog niet helemaal is opgeslokt door het vasteland.