Protest van klimaatbetogers was ‘geen weapon of the weak’

Klimaatbetogers zijn voornamelijk mannelijk, hoogopgeleid en opvallend jong. Dat blijkt uit een nieuwe paper waarin de klimaatbetogers die in 2019 op straat kwamen onder de loep worden genomen. ‘Ze zijn erin geslaagd het klimaat hoog op de agenda te krijgen’, zegt Luna Staes, doctoraatsstudente aan de UAntwerpen.

Op basis van de resultaten stellen jullie voorzichtig vast dat het profiel van de klimaatbetoger niet volledig afwijkt van de typische betoger?

Luna Staes: “Dat klopt. Het profiel van de klimaatbetogers bleek aanvankelijk inderdaad niet volledig af te wijken van de klassieke betoger. De typische actievoerder is hoogopgeleid, van middelbare leeftijd, mannelijk, stadsbewoner, geïnteresseerd in politiek en bovendien vaak aangesloten bij een bepaalde protestbeweging, zoals bijvoorbeeld Youth for Climate. Onze resultaten sluiten hier enigszins bij aan. Maar bij latere betogingen hoorden we toch meer de stem van de hoogopgeleiden (79,7 procent). Deze resultaten zijn opvallend. Hoewel protest in het algemeen vaak wordt gezien als ‘the weapon of the weak’, was dat dus minder het geval bij de klimaatmarsen. Verder bleek dat in het begin van de klimaatbetogingen meer vrouwen mee kwamen lopen (60 procent). Dat stabiliseerde later in dat jaar naar meer mannelijke betogers. Wel nog een kritische noot: voor het onderzoek keken we vooral naar personen onder de 26 jaar, die hun studies vaak nog niet hadden afgerond, maar wel aso of een universitaire opleiding volgden.

“Een interessante vaststelling is de sterke stem van de jongeren of babyboomers. Dat is enigszins atypisch. Het gaat dan om jongeren van 18 jaar of jonger. Pas later in het jaar bleken ouderen mee op de kar te springen, die een gemiddelde leeftijd van 42,5 jaar hadden.”

Wat was de rol van sociale media voor de klimaatprotesten?

“Die speelden een enorm belangrijke rol. Zo’n 64 procent van de deelnemers aan de betogingen werden geïnformeerd via sociale media. Ik ben er dus van overtuigd dat het succes van de klimaatbetogingen deels te wijten is aan de kracht van sociale media. Voor organisaties zoals Youth for Climate was dat niet alleen een goedkope, of een snelle manier van mobilisatie, maar ze gingen daardoor ook snel viraal.

“Bovendien is sociale media ook een krachtig medium om het publiek debat op gang te brengen of het vuur tussen burgers en politici aan te wakkeren. Verder blijven sociale media ook gewoon echt een praktisch medium bij uitstek, kunnen protestorganisaties snel een groot netwerk creëren tussen gelijkgezinden én de aandacht van traditionele media voor zich proberen winnen.”

Luna Staes. Beeld rv

Jullie onderzochten eerder het profiel van coronabetogers. Zien jullie verschillen tussen de twee?

“In januari 2022 peilden we inderdaad naar het profiel van de coronabetoger. Het opvallendste verschil is de spreiding van de leeftijden. De coronabetogers wisten minder jongeren te mobiliseren (9,7 procent was 18 jaar of jonger), en generatie Y en X, tussen 26 en 55 jaar, waren sterker vertegenwoordigd. Maar het meest opvallende is toch wel dat de meeste coronabetogers zich politiek dakloos (bijna 60 procent) voelen. Bij de klimaatbetogers zagen we in onze studie voornamelijk politiek links georiënteerde profielen.”

Hadden de klimaatprotesten uiteindelijk invloed op het beleid of impact?

“De klimaatprotesten van 2019 waren toch wel uniek omdat er massaal veel betogers werden gemobiliseerd. Ze hadden ook een ongekend doorzettingsvermogen, want onwijs veel betogers trokken elke donderdag, 20 weken na elkaar in Brussel de straat op, ook in andere steden en landen. En hoewel we weten uit onderzoek dat klimaat geen verkiezingsthema was voor de verkiezingen op 26 mei 2019, hebben de klimaatmarsen het onderwerp in 2019 hoog op de politieke agenda geplaatst. Het klimaatprotest heeft daar naar mijn aanvoelen zeker toe bijgedragen.”