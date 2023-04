Protest tijdens aandeelhoudersvergadering Ahold Delhaize: ‘Management wil alles zo goedkoop mogelijk om de winstmarges zo groot mogelijk te krijgen’

De vakbonden trokken woensdag naar de aandeelhoudersvergadering van Ahold Delhaize in Zaandam. Daar gingen ze protesteren tegen de verzelfstandiging van 128 Delhaize-winkels in ons land. Wij gingen mee. ‘De actie duurt al vijf weken, we moeten vastberaden blijven.’

‘Franske Muller, zakkenvuller’. Katrien Degryse, vakbondssecretaris voor de regio Gent van het BBTK, de bediendecentrale van de socialistische vakbond ABVV, geeft de militanten de laatste instructies. Vooral de CEO van Ahold Delhaize – vorig jaar goed voor een salaris van 6,5 miljoen euro – moet het ontgelden. Degryse heeft dinsdagavond allerlei slogans voorbereid en zelfs een songtekst geschreven op de tonen van ‘Als een leeuw in een kooi’, de klassieker van Willy Sommers, met een knipoog naar het logo van Delhaize. Om helemaal in het thema te blijven heeft ze haar zestienjarige zoon Viktor zelfs zover gekregen om zich als leeuw te verkleden en er een vakantiedag aan op te offeren.

Om kwart voor tien zet een twintigtal militanten uit Antwerpen en Oost-Vlaanderen met de bus koers naar Zaandam, waar de aandeelhoudersvergadering van Ahold Delhaize plaatsvindt. De afgelopen dagen zagen we al dat de actiebereidheid afnam onder het personeel. Is dat hier geen verder bewijs van? “We hebben alles jammer genoeg last minute moeten organiseren”, zegt Erik Dirx, vakbondssecretaris van ABVV Antwerpen. “Anders hadden we zeker meer volk kunnen optrommelen.”

Bestookt met brieven van de directie

Sinds het supermarktconcern begin vorige maand aankondigde dat het alle 128 eigen winkels in ons land wilde verzelfstandigen, goed voor 9.207 werknemers, is het enorm woelig geweest. Zelfs dinsdag nog bleven de deuren van 35 supermarkten dicht, hoewel Delhaize beslist had om deurwaarders te sturen naar de stakerspiketten. “In de winkel in het Waasland Shopping Center was dat op een passief-agressieve manier”, zegt Bart Leybaert van BBTK Waasland. “De deurwaarder had als het ware een knokploeg meegebracht om ons af te schrikken. Intimiderend. De actie duurt al vijf weken, maar we moeten vastberaden blijven.”

Op de bus richting Zaandam. De zestienjarige Viktor heeft zich als leeuw verkleed. Beeld Eric de Mildt

Dat intussen veel werknemers weer aan het werk zijn, heeft nog andere redenen. “We worden de afgelopen weken als het ware bestookt met brieven en filmpjes”, zegt Benoit Dhoey, al zeventien jaar aan de slag bij Delhaize in Wilrijk. “En zo wordt ons schrik aangejaagd. Wat als we nu moeilijk doen? Er zijn ook wel echte believers, die denken dat alle arbeidsvoorwaarden gewoon zullen worden overgenomen, zoals het management beloofd heeft. Wij geloven er niet in. Daarom leggen we ons niet zomaar bij deze beslissing neer.”

Al snel ontspint zich een discussie waarin het nostalgisch terugblikken is naar de tijd vóór de overname door Ahold, toen er nog gezellige feestjes waren en leuke kerstcadeautjes. En voldoende personeel. “De laatste jaren moet alles veel efficiënter”, zegt Dhoey nog. “En er worden steeds meer studenten ingeschakeld. Dat is goedkoper. Alles wat we opgebouwd hebben, dreigen we nu in één keer kwijt te raken.”

Aangekomen in Zaandam, in de buurt van Amsterdam, vindt er een reünie plaats met de collega’s van ACV Puls en het CNE, de Waalse christelijke vakbond. Samen zijn er zo een tweehonderdtal Belgische militanten naar Nederland afgezakt. Aan de ingang van de vergaderzaal vatten ze post, het CNE laat zich het luidst horen: ‘On est là, on reste, on ne partira pas.’ Voor de aandeelhouders zijn ze niet mals: ‘actionnaire vendu’, ‘zakkenvuller’, ‘shame on you’ en ‘geniet van uw dividend, hè, profiteur!’ De Nederlandse politie is dit duidelijk niet gewoon, er is in het begin slechts één politieagent aanwezig. Maar na wat kleine schermutselingen komt er versterking van een zevental collega’s.

Vakbondslui bonken tegen de ramen van de receptieruimte waar de aandeelhouders zitten. Beeld Eric de Mildt

De vakbonden staan in Nederland dan ook veel minder sterk. Waar de syndicalisatiegraad in België nog rond de 50 procent zit, is dat bij onze noorderburen gezakt tot 16 procent. De arbeidsvoorwaarden zijn er nochtans veel schrijnender dan in ons land. Brian De Graaff werkt als kassier bij Albert Heijn, hij heeft op zijn 23ste slechts een basisloon van 10,80 euro per uur. “Vijftienjarige jobstudenten krijgen zelfs maar 3,90 euro”, zegt De Graaff. “Begrijp je dan onze woede?”, gaat hij de confrontatie aan met een van de aandeelhouders. Hij begrijpt de strijd die Delhaize momenteel in ons land voert. “Ik denk dat het management het overal op deze manier wil: zo goedkoop mogelijk om de winstmarges zo groot mogelijk te krijgen.”

Hoogste koers ooit

Die aandeelhouders kunnen in ieder geval tevreden zijn. Het dividend is verhoogd en er komt een goedkeuring om voor één miljard euro eigen aandelen in te kopen. Maar eerst moeten ze nog het geklop op de ramen van de receptiezaal trotseren van de vakbondsmilitanten. Het is een tekenend beeld: terwijl zij genieten van hapjes en drankjes, proberen de werknemers de aandacht te trekken. Maar veel meer dan een schuine blik kan er niet af bij de genodigden.

Ook de politie is aanwezig in Zaandam. Beeld Eric de Mildt

Even later licht CEO Frans Muller in de vergaderzaal de financiële resultaten van het bedrijf toe, over de spanningen in België wordt er helemaal niet gerept. Waarom zou het ook. Het aandeel klimt 32 minuten later naar 32,40 euro, het hoogste niveau ooit.

Terwijl er nog geklonken wordt op een succesvol jaar, is de BBTK-bus alweer op weg naar Antwerpen. “Wij kijken vooral uit naar het sectoroverleg op maandag en het bemiddelingsgesprek dinsdag”, zegt Degryse. “Als er een opening gelaten wordt en de weg van de intimidatie wordt verlaten, kunnen we zien. Als dat niet lukt, gaan we zeker door met onze acties.”